TikTok與中國政府唱雙簧：特朗普該如何接招？

美國總統特朗普（Donald Trump）9月1日在被問及中國企業字節跳動（ByteDance）旗下抖音國際版TikTok一事時稱：「必須在9月15日前達成交易，否則在那之後他們就將在這個國家裏被關掉。」之後，他再次強調：「我認為美國必須得到補償，很好的補償，因為我們讓這（交易）成為了可能，財政部必須得到豐厚的補償。」

特朗普作出這樣的表態是有原因的：8月28日，中國商務部和科技部調整發布《中國禁止出口限制出口技術目錄》，其中，在「限制出口」部分包括「基於數據分析的個性化信息推送服務技術」，TikTok的核心算法屬於此類。有中國國內的學者認為，如果字節跳動計劃出口相關技術，需要履行申請許可程序。這就給TikTok與美國方面的談判增添了一些變數，甚至有分析認為，談判很可能會推遲至美國大選之後。

TikTok深受眾多青少年的歡迎，特朗普政府打壓TikTok引發粉絲不滿，點擊大圖瀏覽：

那麼，北京在這時候頒布相關條例真的是針對TikTok與美國的交易嗎？在美國大選這樣的時間點，北京真是在等大選結果再定嗎？換句話說，我們該如何看待今天中國政府的「介入」？

其實，中國發布出口技術的新令並不是專門針對當下的某一具體事件。按照中國商務部服貿司負責人的說法，上一次目錄修訂是在2008年。時間已經過去12年，一些當時的新技術放到今天可能已經變成了舊技術，更何況還出現了一些當年未有預見的技術潮流，比如當下火紅的5G、人工智能、大數據等。各國都意識到了這些高新技術對整個國家乃至全球格局的影響，中國也不例外，確實需要根據現實情況作出調整。

中國對外經濟貿易大學教授崔凡透露，早在2018年，中國相關部門就圍繞目錄修訂調整向社會公眾廣泛徵求意見。也就是說，中國為推出這個條例已經醖釀了將近兩年的時間。而彼時TikTok還沒有進入特朗普政府的視線之中，TikTok會與美國發生這樣的「糾紛」絕不是北京能預料到的。

美國對中國技術企業的打壓成為一大趨勢，點擊大圖瀏覽：

當然，中國不是專門為TikTok而發布這一目錄，但在這樣一個微妙的時機，說中國的行動與TikTok無關恐怕也不合適。畢竟特朗普政府正在不斷動用國家機器打壓中國企業，早前是華為，如今是TikTok。一家企業對抗一國政府，兩者力量懸殊，TikTok也只能「我為魚肉」，而它又成為中美大國博弈的對象時，中國官方恐怕無法坐視不理。

特朗普政府以「國家安全」為由讓美國外國投資委員會（CFIUS）審查TikTok，中國也在類似的思路來「支持」TikTok，出台相關的政策或者法令儘量為TikTok贏得談判的籌碼或者時間。此前，有消息擔憂TikTok可能會被「賤賣」。當中國將字節跳動的相關技術列入限制出口的名錄時，無形中是抬升了TikTok技術的價值。

再者，TikTok成功的關鍵在於核心算法，這一點是否要加入談判中，或者是在過去一段的時間裏，TikTok與美國企業微軟等達成了相關協議之後，面對中國的這一法令又該作何調整？美國買家能否接受不包含核心算法的交易？TikTok如果將技術出口報批，北京會用多長時間審核同意？北京會配合特朗普所說的9月15日之前嗎？再或者，如果特朗普無法連任，下一屆美國政府還會延續他封殺TikTok的思路嗎？在一切未定之前，TikTok需要相機行事，北京所能做的便是為其爭取更多可能的活動空間。

可以說，面對美國，TikTok在「唱白臉」，繼續與美國多家企業談判，北京則「唱紅臉」，以國家機器來應對。如果說此前TikTok此前在應對美國時地位相當被動，現在，它與中國政府唱雙簧有助於它扭轉自己的不利態勢。不得不說，中國的這一招，美國企業、特朗普政府該如何應對就需要思量一番了。