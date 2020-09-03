班公湖異動真相：莫迪調動「特別邊境部隊」暗示交換條件

截至9月2日，班公湖南岸對峙對峙仍在繼續。印度亞洲新聞社（IANS）、News18頻道、《一週》（the Week）等媒體指出，中印兩軍指揮官繼續在曼冬錯西側中方據點摩爾多會談，印軍在摩爾多西側不到10公里的楚舒勒城外也佈置了「兩個坦克團」與解放軍對峙，這意味着印軍已將駐達拉克三分之二的坦克擺到一線。

印軍同日發表聲明，稱「致力於通過對話維護和平與安寧，亦同樣決心保護其領土完整」，此舉顯示印軍進攻意願低迷。也意味着解放軍8月29日後遭遇的對手另有其人。

印度《商業標準報》、《經濟時報》及新德里電視台等媒體指出，在近96個小時中前往一線衝殺的不是印軍官兵，而是印度總理莫迪（Narendra Modi）麾下印度調查分析局（RAW）直屬的「特別邊境部隊」（SFF）。

該部隊也成為解讀班公湖南岸印軍異動的關鍵。它意味着莫迪及其閣僚正急於在處於僵局的中印邊界問題上，為印方人為製造談判籌碼，進而滿足印度國民情緒，迎合他們腦中「印度軍隊能戰勝中國軍隊」、「阿克賽欽是印度的」等想法。

感染新冠仍在療養的印度內政部長沙阿（左二）曾在2019年宣稱阿克賽欽是印度領地，這一言論引發了北京的強烈不快。（美聯社）

事實上，SFF被投入前線，派往班公湖南岸的命運早就屬於印度軍事觀察家的意料之內。

6月時，《今日印度》雜誌總編錢加巴（Raj Chengappa）、資深記者烏尼丹（Sandeep Unnithan） 等人指出，如果中方在實際控制線（LAC）一線加大對印方的壓力，且中印雙方的談判成效也不佳，那麼，莫迪政府將採取各種公開或秘密的手段加以應對。

面對僵局，印方的常規選擇包括使用特種部隊，出動坦克和炮兵，並讓步兵在火力支援下把解放軍「驅逐」出去。但印軍深知這樣做會升級衝突，難以收場。且解放軍在一線已有應對，6月15日的加勒萬河谷一役還導致了人員死傷。這種解決僵局的手段非但不能取得優勢，還會打擊莫迪當局的權威，新德里要在平民面前保存體面，就要另想辦法。

權衡風險之後，印方通過分析前線部署，就選擇在LAC中方守備相對薄弱的區域下手。派遣秘密「準軍事人員」前往解放軍守備薄弱地區或後方採取行動。此後，印方就可以將其「戰果」轉化為與中方討價還價（Quid Pro Quo）的條件。

此次風波牽涉的班公湖南岸地區正是如此。該地臨近中印兩軍定期談判點，中方只有一個連的常備兵力。考慮到中方在1962年一戰後還控制了臨近楚舒勒的要道和高地，這使得印方便帶着軍事和政治目的，調動部隊前來。

SFF非印軍編制的身份，讓擔心遭遇人員損失的印方敢於將其派往一線，並置於隨時可被犧牲的狀態。據舒克拉（Ajai Shukla）等印度軍情聞人披露，SFF官兵在8月29日、30日間為拆除解放軍監控設備，強行穿越中、印兩軍控制區之間的雷場，導致至少一名連級指揮官觸雷陣亡。由於SFF編制不屬於印軍，其損失亦不在統計之列。

不過，即便SFF為印軍和莫迪贏得了「勝利」，他們的努力也只完成了一半，莫迪希望的「討價還價」終究需要在對話的前提下展開，可現在中方對此態度似乎也很寡淡。

印方對班公湖南岸的「強佔」、「非法越線」等行為已經刺激了中方，解放軍「正採取必要應對措施」的說辭也不僅僅是官方辭令。到9月2日時，已有解放軍「重型車輛」車隊從南側支普齊哨所方向向北行動，驚動了LAC北側楚馬三角地的印軍。另有消息稱，解放軍後續部隊也正從西藏日土縣一線向西行動。

面對這種局面，印度防長辛格（Rajnath Singh）、外長蘇傑生（S. Jaishankar,）、國安顧問多瓦爾（Ajit Doval）、陸軍總司令納拉萬（M.M. Naravane）、國防參謀長拉瓦特（Bipin Rawat）等人也已在9月1日晚緊急召開軍事、外交會議，進而在2日上午向印軍發出「不惜一切代價堅守陣地」（ Fortify and defend your positions at all cost）的指示 。

就目前局勢看來，在印度防長辛格、外長蘇傑生等人即將前往俄羅斯參加上合組織峰會，並與中國外長王毅等人對話前，莫迪即便拿到了對話的新籌碼，它也未必能馬上起到效果。