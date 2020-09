班公湖異動真相：莫迪調動「特別邊境部隊」暗示交換條件

截至9月2日,班公湖南岸對峙對峙仍在繼續。印度亞洲新聞社(IANS)、News18頻道、《一週》(the Week)等媒體指出,中印兩軍指揮官繼續在曼冬錯西側中方據點摩爾多會談,印軍在摩爾多西側不到10公里的楚舒勒城外也佈置了「兩個坦克團」與解放軍對峙,這意味着印軍已將駐達拉克三分之二的坦克擺到一線。

印軍同日發表聲明,稱「致力於通過對話維護和平與安寧,亦同樣決心保護其領土完整」,此舉顯示印軍進攻意願低迷。也意味着解放軍8月29日後遭遇的對手另有其人。

印度《商業標準報》、《經濟時報》及新德里電視台等媒體指出,在近96個小時中前往一線衝殺的不是印軍官兵,而是印度總理莫迪(Narendra Modi)麾下印度調查分析局(RAW)直屬的「特別邊境部隊」(SFF)。

該部隊也成為解讀班公湖南岸印軍異動的關鍵。它意味着莫迪及其閣僚正急於在處於僵局的中印邊界問題上,為印方人為製造談判籌碼,進而滿足印度國民情緒,迎合他們腦中「印度軍隊能戰勝中國軍隊」、「阿克賽欽是印度的」等想法。

感染新冠仍在療養的印度內政部長沙阿(左二)曾在2019年宣稱阿克賽欽是印度領地,這一言論引發了北京的強烈不快。(美聯社)

事實上,SFF被投入前線,派往班公湖南岸的命運早就屬於印度軍事觀察家的意料之內。

6月時,《今日印度》雜誌總編錢加巴(Raj Chengappa)、資深記者烏尼丹(Sandeep Unnithan) 等人指出,如果中方在實際控制線(LAC)一線加大對印方的壓力,且中印雙方的談判成效也不佳,那麼,莫迪政府將採取各種公開或秘密的手段加以應對。

面對僵局,印方的常規選擇包括使用特種部隊,出動坦克和炮兵,並讓步兵在火力支援下把解放軍「驅逐」出去。但印軍深知這樣做會升級衝突,難以收場。且解放軍在一線已有應對,6月15日的加勒萬河谷一役還導致了人員死傷。這種解決僵局的手段非但不能取得優勢,還會打擊莫迪當局的權威,新德里要在平民面前保存體面,就要另想辦法。

權衡風險之後,印方通過分析前線部署,就選擇在LAC中方守備相對薄弱的區域下手。派遣秘密「準軍事人員」前往解放軍守備薄弱地區或後方採取行動。此後,印方就可以將其「戰果」轉化為與中方討價還價(Quid Pro Quo)的條件。

此次風波牽涉的班公湖南岸地區正是如此。該地臨近中印兩軍定期談判點,中方只有一個連的常備兵力。考慮到中方在1962年一戰後還控制了臨近楚舒勒的要道和高地,這使得印方便帶着軍事和政治目的,調動部隊前來。

SFF非印軍編制的身份,讓擔心遭遇人員損失的印方敢於將其派往一線,並置於隨時可被犧牲的狀態。據舒克拉(Ajai Shukla)等印度軍情聞人披露,SFF官兵在8月29日、30日間為拆除解放軍監控設備,強行穿越中、印兩軍控制區之間的雷場,導致至少一名連級指揮官觸雷陣亡。由於SFF編制不屬於印軍,其損失亦不在統計之列。

不過,即便SFF為印軍和莫迪贏得了「勝利」,他們的努力也只完成了一半,莫迪希望的「討價還價」終究需要在對話的前提下展開,可現在中方對此態度似乎也很寡淡。

印方對班公湖南岸的「強佔」、「非法越線」等行為已經刺激了中方,解放軍「正採取必要應對措施」的說辭也不僅僅是官方辭令。到9月2日時,已有解放軍「重型車輛」車隊從南側支普齊哨所方向向北行動,驚動了LAC北側楚馬三角地的印軍。另有消息稱,解放軍後續部隊也正從西藏日土縣一線向西行動。

面對這種局面,印度防長辛格(Rajnath Singh)、外長蘇傑生(S. Jaishankar,)、國安顧問多瓦爾(Ajit Doval)、陸軍總司令納拉萬(M.M. Naravane)、國防參謀長拉瓦特(Bipin Rawat)等人也已在9月1日晚緊急召開軍事、外交會議,進而在2日上午向印軍發出「不惜一切代價堅守陣地」( Fortify and defend your positions at all cost)的指示 。

就目前局勢看來,在印度防長辛格、外長蘇傑生等人即將前往俄羅斯參加上合組織峰會,並與中國外長王毅等人對話前,莫迪即便拿到了對話的新籌碼,它也未必能馬上起到效果。