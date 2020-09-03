「第一女婿」庫什納再次發力中東　以建交牌替岳父助選

在促成以色列和阿聯酋同意建交並在共和黨黨代會高調就此歷史性和解進行公關後，美國總統特朗普（Donald Trump）本周又派出了自己的女婿、白宮高級顧問庫什納（Jared Kushner）訪問中東，行程包括沙特、巴林、阿聯酋、卡塔爾和摩洛哥等國。按照庫什納9月1日接受阿聯酋媒體採訪時所說，他要在今後數月內促成更多阿拉伯國家仿效阿聯酋，和以色列建交。

這是他此次中東行的主要目的。根據華府消息人士透露，庫什納此次中東行還將勸說埃及、約旦、巴林和阿曼等地區國家領導人或代表出席將在白宮舉行的「阿以兩國關係正常化」簽字儀式，為特朗普這一外交政績「撐場面」。至於是否出席以及何等層級人物出席，這些國家尚無明確表態。

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庫什納在貿易戰和疫情防控期間很少露面，特朗普的提名黨代會也由他妻子伊萬卡（Ivanka Trump)出面發言。在岳父連任選情吿急之際，庫什納再次由幕後走向前台，在中東穿梭談幕後交易，目的就是為了幫助特朗普在外部樹立政績，同時吸引國內宗教保守選民，尤其是鞏固福音派白人選民的支持。

值得一提的是，此次美國代表團中東之行，率團的是庫什納，國安顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）也只是隨行成員。這種規格再次凸顯了庫什納等家庭成員在特朗普權力圈內的特殊地位。

庫什納擔任白宮高級顧問以來，內政上推動通過了刑事司法改革，外交上促成過美墨加貿易協議，但外界最為關注的中東以巴和平協議至今沒有任何進展。從他目前的中東發力來看，庫什納已經放棄了以巴和平協議的談判，轉而尋求一種對抗伊朗的「中東聯盟」。要想打造這種「反伊朗」聯盟，庫什納就要想辦法勸說其他阿拉伯國家同以色列實現關係正常化，同時宣傳民主黨總統候選人、前副總統拜登（Joe Biden）若當選可能會遭遇的政治及軍事風險。

但是，目前除阿聯酋外，尚無其他阿拉伯國家表態願意與以色列實現關係正常化。蘇丹和摩洛哥已經明確表示，不會尋求和以色列的關係正常化。多數阿拉伯國家仍堅持要求以色列歸還巴勒斯坦的領土。更何況，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）也承認，以色列只是「暫停」佔領約旦河西岸地區的巴勒斯坦領土。

另外，特朗普政府自己的立場也充滿矛盾。比如，庫什納此行還到訪了阿布扎比空軍基地，與阿聯酋軍方高層會晤。美國媒體普遍認為，這和特朗普政府向阿聯酋出售F-35戰機有關。而以色列已明確反對這一計劃。

2020年4月2日，白宮高級顧問庫什納在白宮出席美國總統特朗普關於新冠肺炎疫情的記者會。（AP）

為了勸說更多阿拉伯國家同以色列實現關係正常化，庫什納很有可能進行一些幕後允諾，比如同意向有意和以色列建交的阿拉伯國家提供軍事和經濟援助，包括批准相關軍售項目。比如，1994年以色列和約旦簽署和平條約，歸還佔領約旦的380平方公里土地。當時約旦答應和談並簽署條約的其中一個要求就是以色列能夠促使美國向約旦皇家空軍出售當時先進的F-16戰機。

但這種軍援和經濟援助為前提的外交復談或關係正常化，究竟能否實現或能夠持續多久，也充滿各種不確定性。因為這種引誘式的建交談判完全基於美國的軍售利益。巴林、阿曼、蘇丹和摩洛哥對此頗有疑慮。

在這些國家看來，即便不建交，它們也和以色列保持了各種非正式的來往。至於這種來往有無必要升級到建交的程度，阿拉伯國家優先考慮內部整體利益。而庫什納替特朗普打中東「建交牌」，完全基於「反伊朗」聯盟的現實選舉政治需求。一些阿拉伯國家很清楚，這種聯盟中，特朗普利益大於盟友利益。更何況，特朗普本身就是一位不太注重盟邦利益的總統。

而且，美國任何軍售大單，都需要國務院、國防部等多部門協調，並由國會審核。但庫什納的這種承諾，都繞開了國會和國務院。比如，和阿聯酋的F35軍購協議，如果特朗普政府無視以色列的反對，國會兩黨很有可能會通過動議否決。

所以，庫什納此番發力究竟能夠有顯著成效，尚待觀察，畢竟在大選衝刺階段，這種內政選舉催動的外交發力對選情的影響也非常有限。他的一些幕後談判也很容易引發國會的關注和審查。阿拉伯國家高調接待庫什納的同時，也會對他在國內面臨的可能爭議抱有戒心。