為何中美都不參加世衛全球疫苗計劃？

新冠肺炎疫苗研發已經進入衝刺階段，各國在尋求各種手段以儘快獲得疫苗。世界衛生組織（WHO）與全球疫苗聯盟、流行病預防創新聯盟（CEPI）共同啟動了新冠疫苗實施計劃（COVAX）機制，目前，已經有超過170個國家和地區表示了對加入該機制的興趣。但全球兩大國——美國和中國都拒絕加入。

在9月2日的中國外交部記者會上，有記者問到：能否說明中方會不會加入COVAX？如否，為何中方無法作出決定？如果將來決定，大約需要多久時間？中國外交部發言人華春瑩稱，中國目前在做的實際上跟「新冠疫苗實施計劃」是完全一致的。中方支持「新冠疫苗實施計劃」，一直在同世衛組織及其他發起方保持溝通。言下之意是：中國支持這一計劃，也在與之溝通，但暫時不會加入。

9月1日，白宮發表聲明稱美國不會加入這一機制。

8月31日，歐盟委員會表示將加入這一機制，並為其捐助4億歐元。在全球大多數國家都對這一機制表示興趣時，為何中美兩國卻一致選擇了拒絕？

要清楚中國為何不願加入這一機制，首先要弄清楚這一機制到底是什麼。該機制的創始成員包括日本、英國、德國、法國和歐盟，旨在籌集200億美元資金並預先向疫苗生產商付款，以幫助組織成員購買計量，一個國家能獲得的疫苗上限為其人口的20%。

該機制建立的初衷是保證那些難以靠一己之力獲得疫苗的國家也能夠獲得一部分疫苗，這是為了尋求疫苗分配平等的一種努力。全球各國研發疫苗的速度、進展不同，大多數國家處於「陪跑」的角色，COVAX機制就給他們提供了一些機會或者希望。因此，全球170多個國家和地區對此表示興趣也就不難理解了。

這就意味着加入COVAX機制對很多國家來說是「不得已而為之」的結果或者說尋求更多出路的做法。中國的情況則有所不同，在世衛組織認可的7款處於第三期臨床試驗階段的候選疫苗中，有4款來自中國。在中國有研發且處於前排位置的情況之下，加入這一機制再去尋求疫苗價值不大。

不只是美國在大量提前預定疫苗，西方其他國家也是如此，點擊大圖瀏覽：

至於如何分發疫苗，中國也有自己的安排和打算，早在5月，中國國家主席習近平就稱要將疫苗作為「公共產品」，中國總理李克強、中國外長王毅已經先後表態稱疫苗將優先提供給湄公河流域和非洲國家。既有研發也有優先分配方案的中國，也就不願意加入這一全球機制了。

美國拒絕加入這一機制的原因與中國不同。按照白宮的說法，美國不能接受處於「腐敗的世衛組織和中國」影響之下的COVAX這一多國項目的限制。因為疫情，特朗普對世衛組織頗為不滿，並宣布退出該組織。COVAX背後是世衛組織，特朗普政府自然「恨屋及烏」。

同時，本着「本國優先」的特朗普在疫苗上更多的是「先下手為強」，他優先關注的不是那些難以獲得疫苗的國家，而是美國能儘快獲得疫苗。特朗普政府已經投入了至少100億美元的資金預定疫苗，既有美國國內的強生、輝瑞、諾瓦瓦克斯等美國製藥公司，也有英國牛津大學和阿斯利康、法國賽諾菲、德國BioNTech等製藥公司研發的疫苗。手握數億劑疫苗訂單的美國可能也不會寄望於這一機制。

中美不加入這一機制有着自身的考量。如果兩國未來能加入是一件好事，兩國不加入，外界也無需過多苛責，畢竟中國正在與多國合作研發疫苗，也會照顧那些發展中國家的訴求。美國本身疫情非常嚴重，目前確診人數已經超過600萬人，特朗普能控制好美國國內疫情、解決美國民眾的疫苗問題就已經不錯了。