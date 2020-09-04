美軍為何首次聚焦解放軍核彈頭數量？

9月1日，美國國防部（五角大樓）發布了其此前向參議院提交的《中國軍事與安全發展報吿2020》。在這份描述解放軍軍力，解釋美軍軍費用途的文件中，報吿開門見山地指出，稱「中國在某些領域已經領先美國」，這其中包括「造船」、「常規彈道導彈和巡航導彈」和「合成空防系統」。

這一報吿也首次涉及了外界的一大盲區，即解放軍的核武庫，美方初次提出了中方「現役核彈頭略多於200枚」等數據，還認為在5年內，解放軍可用於打擊美國的陸基彈頭數量將會翻倍。但在分析人士看來，美方將重點落在此處已然失焦。

東風-26這種射程在3,000到5,000公里之間的中程彈道導彈從亮相之初，就吸引了觀察家們的眼光。而今，它似乎還改寫了遊戲規則。（中央社）

就核武器的應用而言，自二戰結束至今，它也主要用於威懾而非實戰：從1962年以來，擁核國家之間的「保證相互毀滅」（MAD）機制也確保了各方核武庫的數字最終只會削減。

而今，核武器已趨向小型化、低當量、現代化，中、美、俄各方也彼此在超高音速核武器等領域有所建樹，如中國火箭軍的東風-26型導彈、俄羅斯的「先鋒」（Avangard）型導彈均已入役，美軍的「通用-超高音速滑翔體」（C-HGB）概念驗證彈等項目也進展順利，這使得常規核武器的數量在當前新形勢下已顯得意義有限。

而就高超音速武器的具體應用來說，解放軍當前列裝的東風-26等導彈也在逐漸改變遊戲規則。這種射程4,000公里左右的中程彈道導彈讓中國在西太平洋逐漸具備「反介入/區域拒止」（A2/AD）能力。

有學者認為，這些系統可以阻止美國控制第二島鏈內的水面，進而制止、延遲美方行動，並在必要時讓美軍潛在的軍事行動降級。目前，中國的核力量正在逐漸趨於現代化、多樣化，解放軍也將增加陸基、海基和空基核運載平台的數量。

可以想象，隨着華盛頓打壓北京戰略意志的提升，北京也逐漸在新武器、新戰術的幫助下，具備了提升核威懾的另一層空間，而此時指向美國的核武庫，也不必計較具體數量。

當然，美方拋出這些信息也有其自身考量。甚至有其套路。

首先，美方希望國際社會能對中國核武庫的數量形成一個「略多於200枚」的數量級，以便日後將其作為核裁軍基數。

美國在核武庫問題上對北京是有系統性想法的，2019年時，特朗普政府曾提出探討達成中美俄三方軍控協議的可能性，之後特朗普政府一直要求中國加入談判。

其次，美方也試圖削弱中國核威懾的影響力，進而削弱中國核力量對美國社會對華態度塑造的能力。

此前，解放軍已於8月26日發射了包括東風-21D和東風-26兩種中程彈道導彈，後者又可搭載高超音速彈頭。這使得美方有必要在「盟友」面前降低來自北京的影響。

東風-17等高超音速武器的風潮還未散去，東風-21、東風-26等掀起的風頭又起來了。 （新華社）

說到底，美國在核武庫問題上也是常備不懈的。隨着美國2019年退出《中程導彈條約》，又在2019年後部署了「低當量戰術核武器」W76-2彈頭，開發全新的W93潛射核彈頭。美軍在超高音速核武器上亦有投入。

於是，外界也同樣可以明確，美國國防部拋出這份報吿的核心目的並不在於評估中國等國軍力，而在於為美軍的軍費開支製造理由。以便更好地向國會爭取資金，增加軍費，提升軍力。而這也許就是美方在解放軍核武庫問題上看似失焦的理由。