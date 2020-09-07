【專家有話說】哈佛學者：特朗普在迎合美國對中國的「危險想象」

新冠肺炎（COVID-19）全球蔓延以來，中美關係加速下滑。

一方面，美國朝野就「應採取怎樣的對華政策」雖然仍有分歧，但「過往美國對華政策失效」已成普遍共識，現政府更愈發趨向採取全面對抗的政策，試圖在全球形成遏制中國的統一陣線。另一方面，美國國內疫情應對不力，特朗普（Donald Trump）連任前景不明，中國成為他展現強人姿態的重要着手點。

如何理解當下美國政府對中國關係的長遠影響？從大國戰略的角度來看，中美兩國又有着怎樣的目標？圍繞以上問題，《香港01》專訪美國哈佛大學台灣研究小組主任戈迪温（Steven Goldstein）。

戈迪温常年研究中國國內和外交政策、中美關係、中蘇/中俄關係、以及中共世界觀。他目前的研究重點是兩岸關係以及美台關係的發展。（哈佛大學費正清中國研究中心官網）

01：特朗普政府近期宣布要在美國封殺中國企業提供的社交平台，如TikTok和WeChat，給出的理由是威脅國家安全，但很顯然，這並不足以服眾。

戈迪温：看待這個問題需要聯繫中美關係的大背景，特朗普一直認為，他可以通過對中國的極端強硬獲得政治利益，所以他的做法基本上是利用各種機會削弱中美關係。TikTok事件不過是這個大背景下的又一例證而已。

總體來看，特朗普政府奉行的方針就是「不嘗試談判、不嘗試解決問題，拒絕與中國的所有合作和商業往來」。特朗普政府內部充滿了對中國的懷疑和極端立場。

01：有一種觀點認為，疫情給美國經濟造成巨大沖擊的同時，也極可能讓特朗普在競選中落敗，特朗普急需找到一個可以譴責的對象，轉移公眾注意力，顯然中國就是最佳目標。這個原因可以解釋近段時間以來，特朗普團隊對中國的種種指責嗎？

戈迪温：部分原因是這樣。對中國強硬，是特朗普用來向國內展示其強勢力量的一種方式，他可以用這種方式表明他在維護美國在世界上的地位。對美國而言，中國是一個絕佳的目標，因為中美之間的確存在一些問題，可以說，不信任中國存在於美國的政治文化基因當中。

特朗普為了提升自己的地位而對中國採取強硬姿態，與其說是他在通過尋找敵人來轉移應對疫情不力的注意力，倒不如說他在利用與中國的爭端來展示自己的實力，並以此說明他會讓美國偉大且不需要與中國有任何聯繫。

01：從你的觀察來看，指責中國，在美國國內產生了什麼樣的影響？

戈迪温：這就是不幸的地方。最近關於中國的民調顯示，美國民眾對中國的喜愛度直線下滑，再加上前面提到的，長久以來美國政治文化中對中國的疑慮，特朗普對中國的立場其實在美國很有市場。

此外，民主黨人如佩洛西（Nancy Pelosi）同樣對中國非常強硬。拜登的幕僚中，也有相當一部分人對中國態度強硬。我認為民主黨和共和黨的區別在於，拜登一方可能會在可以合作的領域選擇與中國合作，在需要競爭的領域與中國競爭，這一點與特朗普政府非常不一樣。特朗普政府幾乎是全線拉開了與中國競爭的態勢，從限制留學生到封殺華為，從阻礙文化交流到切斷科技合作。

看起來拜登幾乎鎖定了勝局，而且極有可能會以大幅領先優勢獲勝。不過，正如此前提到，拜登的幕僚中也有相當一部分人認為，在一些特定領域需要與中國展開競爭，不同在於，他們認為有些領域是可以合作的。

01：如果做一個預測的話，可以期待拜登當選後中美關係改善嗎？

戈迪温：很顯然，關係改善是雙方的事情。我們可以期待，如果拜登上台，美國會有一個願意與中國建立合作的政府，比如在環保、醫療等方面，中美之間確實有共同利益，這也是合作可能發生的領域。

在一些比較難以合作的領域，拜登政府應該至少會尋找雙方都能接受的解決辦法。而南海問題和貿易問題就會比較難解決，還是會繼續成為雙方博弈的焦點。中國對於外資企業和知識產權問題的安排等，也都會是難以解決的問題。我會期待拜登政府對於文化、教育等領域會更開放一些。

據皮尤民調今年6月16日至7月14日在全美範圍內與1,003位成年人展開的民調結果顯示，美國人對中國的印象近年來持續轉差。（Pew Research Center）

01：提到南海問題，人們擔心，特朗普看到連任失敗的可能性，會通過發動戰爭的極限手段來挽救選舉。南海成為最可能爆發衝突的地方，對此你怎麼看？

戈迪温：軍事衝突的危險一直存在，南海確實是一個敏感區域。從美國的角度看，中國關於南海主權的聲明，威脅了美國的安全，破壞了亞歐海洋世界的規則。不過，我不認為中美雙方會故意挑釁對方，但是不排除發生意外事件的可能性。

01：中美關係在由新冠肺炎引起的全球性危機中正變得越來越差。在你看來，當前美國政府的對華戰略是什麼？看起來特朗普已經站到了極端鷹派的一方。

戈迪温：當前美國政府的對華戰略就是全方位圍堵中國，正如我此前提到的，從文化、教育交流到南海問題的方方面面，美國都對中國擺出了圍堵姿態。無論中國採取什麼樣的行動和政策，美國反對即可。此外，特朗普更追求依靠自己，甚至無意與盟友合作。

01：從中國的視角來看，中國並不願意在與美國的博弈中示弱。在回應相關爭議時，中國的「戰狼式」外交風格引起廣泛討論。

戈迪温：目前看來，「戰狼式」的外交風格作為一種與美國打交道的方式，未必已在中國被廣泛接受，也有其他中國官員的發聲，試圖淡化「戰狼式」的外交風格。

毫無疑問，這種外交風格是純粹的對抗，正如蓬佩奧（Mike Pompeo）的演講一樣，都是純粹的對抗。我認為無論是在美國還是中國，都會有想追求其他風格和政策的人。

01：以美國學者的視角來看，中國是否也有對美國的戰略誤判？

戈迪温：我認為中國對美國最大的誤判在於，認為美國毫不含糊地反對中國追求在世界體系中的合法利益，認為美國要阻礙中國在世界體系中獲得其合適的位置。我認為美國沒有必要這樣做。

當然，特朗普政府表現出了這樣的傾向，但如果換作其他政府，美國會更努力尋找雙方可以利益共存的領域。在這個領域中，雙方可以談判。待中國為敵，等於使中國為敵。同理，「戰狼式外交」待美國為敵，也等於使美國為敵。

01：也有觀點認為，中國的對美戰略是相對穩定且可以預測，美國的對華戰略卻很難預測。從總體上來看，你所認為的中國對美戰略是什麼？

戈迪温：過去十年，中國的對美戰略比以前要更具進攻性甚至是挑釁性。尤其在一些特定領域，如南海問題和貿易問題上。

不過，對於中美關係，我並不認為完全不可調和。雙方還是有達成某些共識的可能性，只不過現在中美這方面的意願都很低。

01：有觀點認為，美國政府內部缺乏中間力量，兩黨唯一的共識就是對華強硬。那麼未來無論哪一黨主政白宮，中美關係都很難發生改變，那麼，中美會倒退到過去以意識形態為抓手的全面對抗中去嗎？當前各方已經普遍認為中美已經進入「新冷戰」。

戈迪温：我認為用「冷戰」的概念來描述當下的中美關係並不明智。

中美關係和美蘇冷戰時期非常不一樣，冷戰中有明顯的意識形態分野，資本主義和共產主義的對立是非常重要的因素。世界也因此分化成兩大陣營，互相圍堵，可以說冷戰是一個全球性事件。

現如今的中美關係中，意識形態對立並不明顯。此外，日本、歐洲都不願意與美國結為同盟來對抗中國，因為它們都與中國有經濟利益關係。用冷戰來描述中美關係並不恰當，這不是全球兩大陣營的對抗，而是中美之間的問題。

第二次世界大戰以來美國成為霸權國家，中國則不斷在國際體系中建立地位。特朗普政府以及很大一部分美國人，都將中國視為要取代美國的力量，中國則把美國視為發展的阻礙。這是一個雙邊衝突，是崛起國和守成國的衝突。而且恰好，現在的美國政府不願意與中國有交流，只想圍堵中國。

另一方面，過去七八年間，中國一直非常自信，堅持在國際體系的價值觀和制度中扮演重要角色，並宣稱這是自己的利益。所以這也註定中美之間對抗會非常艱困。

要解決問題，或許需要雙方探索某些領域，在這樣的領域中，雙方可以降低對抗，加強合作，找到彼此可以共存於一個世界的方式，這也是中美必須要做到的。

特朗普被公認為最難預測的總統，白宮在他的治下，中美關係面臨最大不確定性。 （AP）

01：你提到，當下中美關係中意識形態的對立不明顯。但一個事實是，特朗普政府正頻繁於公開場合突顯中美意識形態差異，諸如國務卿蓬佩奧等人的表述，皆帶有濃烈的冷戰氛圍。

戈迪温：蓬佩奧的發言代表了特朗普政府的對華極端立場，這個立場是歷任美國政府都不曾有過的，試圖拒絕任何理性處理中國問題的方式，將所有可能的合作阻擋在外。

不過，從某種程度上說，他們這樣做也是出於美國內政視角的考慮和選擇。蓬佩奧在講話中將特朗普塑造為「捍衛美國利益」的形象。有35%的美國民眾本身就對中國充滿了危險的想像，特朗普的對華強硬立場迎合了這一群體，他們都認為與中國打交道的唯一方式就是圍堵。

01：如果說特朗普的終極目的是選舉，包括圍堵中國也只是工具，那如果他連任成功，是否有可能在對華態度上有所轉變？

戈迪温：不可能。

01：絕不可能改變他的強硬立場？

戈迪温：不可能預測特朗普。很難預測特朗普在未來特定的時段會做什麼樣的選擇。

不能排除特朗普陣營中也會有人希望與中國建立一些合作，但如果特朗普連任成功，他會將他的勝利理解為「美國人民認同他對華強硬的立場」。或許他會調整強硬的姿態，要知道去年11月份他還宣稱與中國國家主席習近平的關係非常好。

所以，又有誰能預測這位總統未來的選擇呢？