【中印衝突】解放軍午夜聲明圖奪中印輿論戰主動權

9月7日深夜，中印西部邊境班公湖南岸再次生變，來自解放軍西部戰區的最新發布也驚動了全球媒體。

在西部戰區9月7日凌晨發表的聲明中，中方發言人指出，9月7日，印軍「非法越線」進入中印邊境西段班公湖南岸神炮山地域。印軍在行動中對前出交涉的中國邊防部隊巡邏人員鳴槍威脅，中國邊防部隊被迫採取應對措施穩控現地局勢。

圖為2018年時在中國電視節目中出現的「15式主戰坦克」的模型，這種輕型戰車據信是解放軍在班公湖南岸與印軍對峙使用的武器之一。 （中國中央電視台截圖）

當外界驚詫於印軍的突然行動，以及解放軍的反擊時，他們更需要留意中方在輿論戰上的先發制人。

首先，不同於2020年5月以來的一系列中印對峙，尤其是此前的加勒萬河谷夜戰和班公湖南岸對峙，此次風波是解放軍搶在印軍、印度當局之前發布消息、澄清局勢。

解放軍此前在邊境問題上的信息發佈較為拘謹，以至於外界尤其是歐美媒體在引用信息時往往會先行採信印方觀點，並在印度國防部提供權威發布後加以更正。

圖為楚舒勒一線的印軍簡易機場與中印定期會晤點，在此東南就是印方實控，並在近期採取機動隊熱藏拉地區，印方還由此向南遊走，進入曼冬錯東南山地。（天地圖截圖）

中方在重大問題，如加勒萬河谷夜戰的雙方死傷等問題上也往往守口如瓶，這給了印度媒體發揮的空間，導致外界往往會聽信印方言論，以為中方付出較多損失。

到9月8日，隨着路透社等西方主流媒體引用中國官方言論，稱「中國指責印軍開火」，而印度各大主流媒體至今仍只能引用未經證實的「軍方消息人士」，至此，中方第一次在輿論戰上搶佔了先機。

其次，中方聲明中的「穩控現地局勢」一語已從官方角度簡要綜述了前線態勢，即解放軍控制了局勢，這對8月29日以來的前沿局面進行了最新總結，至此，中方也已率先奪取了戰場的解釋權。

自2020年6月以來，印軍正在拉達克一線調兵遣將，點擊看大圖：

自8月29日至今，來自印度各大媒體真假難辨的報道正在擾亂外界對班公湖南岸的認知。《印度時報》、《今日印度》電視台等媒體散佈的「印軍佔領班公湖北岸高地，又佔領南岸」等觀點一度瞞過了前線之外的所有人。

雖然到9月5日，印方自行闢謠，證明前線局面並非如此，但這一解釋權仍暫時落在印方當局及其媒體處。

而今，隨着北京先於新德里發聲，並以官方口徑給出戰況解釋，北京也正在讓其輿論戰能力與其戰場地位相稱。

再次，中方首次在聲明中談及了班公湖南岸的「神炮山」這一地名，該地名的出現也證明了中方正在以實際地名來取代印方命名，藉此再次確認其前方主動權。

事實上，華文媒體可能是被動接受印方命名的重災區。環顧自2020年5月以來的班公湖一線對峙，很多北京媒體很快接受了印方口中的北岸「八指」、「綠頂」等命名，卻疏於談及中方的地理命名。

根據中華人民共和國自然資源部的「天地圖」平台，外界可以發現班公湖到曼冬錯一線密佈的地理標識，但華文媒體很少直接據此報道或作圖。（天地圖截圖）

到8月29日後，隨着印方報道密度的加大，班公湖南岸的無人高地也逐漸被加上了諸如「黑頂」之類的印方命名。這使得中方有必要在確保一線的優勢時，也要盡力掌握地名命名、更名的主動權。

當下，北京已經給出警吿：印度不僅應加強對一線部隊的管理和控制，以免其越線挑釁或「採取任何可能引發局勢升温的舉動」。這將讓解放軍有必要在輿論上取得與其戰場地位更為相稱的位置。