【專家有話說】處罰幹部非金正恩下令　朝鮮新「委託政治」的不同

朝鮮近日召開一場追究元山市及江原道幹部責任的會議，值得注意的是，「指導」該會議並下達處罰命令的並非朝鮮最高領導人金正恩。這不是金正恩首次向朝鮮幹部「委託政治」，而新一輪「委託政治」有何特點？反映金正恩何種戰略選擇？

朝鮮官媒《勞動新聞》在9月5日的頭版新聞中報道，朝鮮舉行了追究元山市及江原道幹部責任的會議，稱他們在執行勞動黨方針時有所疏忽，導致「9號」颱風造成人員傷亡。值得注意的是，報道稱黨中央委員會副委員長金才龍「指導」了本次會議。

此前，《勞動新聞》8月30日的頭版新聞刊登了黨中央委員會政治局常務委員中黨中央委員會副委員長朴奉珠、內閣總理金德訓赴黃海南道颱風災後重建現場進行「現場了解」的報道，打破朝鮮媒體長久以來在頭版新聞中只報道最高領導人金正恩的公開活動及最高人民會議常任委員長海外巡訪活動的慣例。

隨後，《勞動新聞》在9月1日的頭版新聞中刊登黨中央委員會政治局常委李秉哲、朴奉珠「指導」颱風災後重建工作的消息和照片，再次打破「指導」一詞僅用於黨中央委員會高層幹部公開活動的慣例。

9月3日，《勞動新聞》頭版刊登金德訓赴江原道「現場了解」水災災後重建情況，5日頭版則報道金才龍「指導」會議。

由此可見，被定義為「最高領導者在擁有絕對權力及對核心事項最終決定權的同時，賦予核心幹部在所負責的相關領域內極大的權限，同時通過晉升或降級等方式追究幹部的責任」的金正恩的「委託政治」正在逐步進化。（金正恩執政初期的「委託政治」，可參考【專家有話說】下放權力並非首次 朝鮮政治精英排名變化的意義）

值得注意的是，在5日的新聞報道中，金才龍在其他黨中央委員會副委員長及組織指導部、宣傳鼓動部幹部參加的會議上進行了「指導」，對因疏忽履行勞動黨的方針導致「9號」颱風造成人員傷亡的元山市黨、行政、安全機關負責人採取了黨、行政、法律層面的處罰措施。

由此可以推測，金才龍或被任命為黨中央委員會的核心部門組織指導部或8月13日舉行的黨中央委員會第七屆第十六次政治局擴大會議中新設部門（與2013年隨金正恩姑父張成澤被處決一同解散的黨中央委員會行政部門類似，新設部門有可能名為「組織行政部」）的部長。

韓國朝鮮半島專家鄭成長認為，8月13日舉行的勞動黨黨中央委員會第七屆第十六次政治局擴大會議中新設一個部門，進一步強化金正恩的「委託政治」。 ( AP)

從9月1日的新聞開始，金才龍的名字就排在宣傳鼓動部部長李日煥之前，筆者曾在9月3日的《世宗評論》中提到，他可能被任命為黨中央委員會與組織相關的部門部長，9月5日的新聞更能佐證這一分析。

此次受處罰的主要是元山市的黨、行政、安全機關幹部，從這一點來看，金正恩主要直接參與勞動黨及行政、公安機關、軍部等中央組織內幹部的人事調動及處罰，並將地方上黨、行政、公安機關組織內的幹部人事調動及處罰權力委託給金才龍，賦予其極大權力。

正如筆者此前的文章所指，在金正恩無法逐一仔細審查國內外複雜「懸案」的背景下，他的「委託政治」賦予幹部相當大的權力，同時讓其承擔相應責任，這是金正恩為更加集中於核心決策而做出的「戰略選擇」。

相比於對所有事務逐一確認才做出決定、導致領導幹部習慣「伏地不動」的金正日時代，金正恩將可以委託的事務果斷交給幹部的做法更為明智。金正恩的「委託政治」今後將如何演變，令人關注。