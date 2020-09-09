家鄉州份選情吿急　特朗普如何扭轉局面？

9月10日，美國民主黨副總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）到訪佛羅里達州造勢之際，美國總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）先於9月8日抵達，公布了一系列惠州舉措。民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）也在籌劃自己選戰以來的首次佛州之旅。大選投票日前50多天，兩黨戰場州爭奪戰正式打響。

佛州是戰場州，屬於大選「必爭」之地，因為它佔有29張選舉人票的優勢，當前屬共和黨控制。為了保住該州，特朗普在2019年秋季就和家人將註冊居住地由紐約市改為了佛州棕櫚灘的海湖莊園。2020年，共和黨黨代會舉辦地也一度設定在佛州。新冠肺炎疫情期間，特朗普休假首選之地也是佛州，即便該州曾遭遇疫情的反彈。

但最新的民調顯示，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）在該州同特朗普（Donald Trump）的民調差距持續縮小，選戰呈現膠着的狀態。根據美國國家廣播公司（NBC）與馬里斯特學院（Marist College）8月31日至9月6日舉行的民調，特朗普與拜登兩人在該州潛在選民當中的支持度均為48%；在已登記選民中，特朗普反而是以48%支持度，險勝拜登的47%。

9月8日，特朗普在佛州競選時公布了一系列惠州舉措。比如，白宮新財年預算包含2.5億美元用於支持「南佛羅里達生態環境恢復計劃」。特朗普還以「環保」為名，高調宣布將原定於2022年到期的佛州外海油氣鑽探禁令，延長至2032年。對於特朗普這種做法，拜登回應說，特朗普在選前56天改變心意，令人難以置信。拜登競選團隊也藉此批評特朗普在新冠疫情和環保方面違背科學的做法。

拜登所言非虛。這純粹是特朗普出於選舉需要所做的決定。就在今年8月，特朗普還曾簽署法案，允許在位於阿拉斯加州的美國國家北極野生生物保護區開採石油和天然氣。2017年，特朗普甚至發布過行政令，開放大西洋、太平洋和北冰洋的大塊區域以及墨西哥灣海域的海上油氣鑽探活動，並且因此遭到多個州的反對和起訴。

2020年3月18日，新冠肺炎疫情期間，佛州遊客們無視疫情警吿，集中在海灘盡情享受。（AP）

該禁令延長10年，也是特朗普一舉多得的做法，因為它會影響到喬治亞州與南卡羅來納州的大西洋沿岸。特朗普希望以此保住南卡州和喬治亞州這兩個紅色州。尤其是喬治亞州，該州自克林頓（Bill Clinton）時期以來一直是紅色州，此次大選有可能翻「藍」，很大一個原因是疫情之下郵寄投票規模的空前擴張。

特朗普離開佛州後便前往北卡羅萊納州進行選舉造勢活動，由此可以看出他的競選脈絡。

北卡州也是老牌紅色州，過去50年只有奧巴馬（Barack Obama）曾於2008年藉助高投票率以不到1%的得票優勢險勝。但在霍士新聞（Fox News）9月2號公布的民調當中，該州50%選民認為拜登能更好的處理疫情，而信任特朗普應對疫情手法的選民只有41%。

根據當前的全國民調，拜登很有可能會像希拉里（Hillary Clinton）那樣贏得普選票，但要贏得大選，關鍵還是要看以上提到的佛州、喬治亞州和北卡州等8個戰場州。如果丟掉佛州這一有風向標意義的紅色戰場州，必然會危及特朗普的連任選戰。

2016年大選，特朗普是以1.2%的差距拿下佛州，其中得益於該州65歲以上的選民。這部分選民佔該州選民的66.7%。本次疫情對全國老年選民有特別嚴重的影響，加上佛州曾遭遇疫情反彈，這有可能影響他們投票意向。為此，特朗普除了利用執政優勢宣布新的惠州舉措外，有可能在最後數周加大在該州的電視廣吿投入。但從他過去半年的募款和開支來看，這種競選策略的效果尚待觀察。