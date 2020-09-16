新德里新共識：以戰時狀態應對中國

9月15日，新德里召開了新一屆下院大會，有關中印邊境對峙在內的一系列熱點話題再次成為印度朝野熱議的焦點。

當日，印度防長辛格（Rajnath Singh）專門在大會上表態。辛格強調解放軍「改變了中印邊境現狀」，印軍從2020年4月開始已通過外交和軍事渠道警吿中國，印軍「已準備好應對任何情況」，這種積極備戰的態勢令人眼前一亮。

事實上，這不是印方第一次系統展示類似姿態了，此前新德里政界、媒體人士聚焦中國外長王毅與印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）之間達成的中印共識時，印方的言論即暴露了新德里對近期中印爭端的實際觀感：當中方以為雙方只是摩擦對峙時，印方已進入了戰時狀態，且維持這一態勢至今。

印度在中印外長達成共識之際也接收了新型武器，這一反差令人啞然，點擊看大圖：

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動盪中的外交對話

對中方來說，王毅與蘇傑生9月10日的對話比起7月6日時他與印度國家安全顧問多瓦爾（Ajit Doval）達成的共識已有一定差異，外界可以看出，中印關係中近兩個月間呈現過不穩定的一面。

相對於雙方高層仍在「避免分歧上升為爭端」，進而「儘快完成雙方一線部隊脱離接觸進程」、「避免採取任何可能使事態升級的行動」，王毅在兩個月後談及的「雙方應加快完成新的建立互信措施」已證明中印兩軍的互信可能大大受損。

目前，拉達克一線仍處於禁止平民通行的緊張狀態

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如結合中國駐印度大使9月14日的採訪，外界還可發現，在印方於班公湖以南地區連續開槍，對中方採取「先發制人」措施之後，舊的互信措施已被印方單方面改變邊境地區現狀的行為所破壞。

當然，北京對於中印當前態勢的判斷可能是相對樂觀的，王毅已經在9月10日指出前方「局勢緩和」的現狀。但在印方看來，4月18日前的一線態勢是「 status quo ante」（戰前狀態），此後的對峙時期就可想而知。

9月11日開始，印度《經濟時報》、印度報業托拉斯、《德干先驅報》等主流媒體在報道王毅與蘇傑生的對話時，就專門使用了「戰前狀態」一次來形容中印在2020年4月對峙前的局面。

圖為班公湖前沿的一處印軍標語，該圖拍攝於2017年，當時中印兩軍曾在前沿大打宣傳仗，彼此樹立標語。（美聯社）

《經濟時報》報道稱印度要求中方恢復到「戰前局面」，然而王毅與蘇傑生的五條共識卻並無此節。《德干先驅報》更認為，中印僵局的解決與外交官無關，而取決於高級軍事指揮官之間的接觸。

新德里的真正共識

在此後的72小時裏，印度《電線報》、《商業標準報》、《瞭望》（Outlook）、《自由雜誌》等左、中、右各路媒體，也開始紛紛抱怨中、印「五點共識」缺少核心內容，即缺少「restoration of status quo ante」（恢復戰前狀態，RSQA）的訴求。

《電線報》和《自由雜誌》均認為，這一細節已展示了解放軍的進攻態勢，以及印方對現狀無能為力的一面。

同理，印度朝野人士也對「戰時狀態」保持着共識。

包括國大黨議員，印度前防長安東尼（A.K. Antony）、印度人民黨元老斯瓦米（Subramanian Swamy）、前陸軍少將梅塔（Ashok K. Mehta）在內的政治、軍事耆宿，他們也大都在社交媒體或接受採訪時強調，莫迪（Narendra Modi）當局應設法採取措施，讓解放軍退回去。到9月中旬，更多人已認定解放軍應退回至4月18日前的佔領地域。

目前，據印度《印刷報》9月14日介紹，印度軍方和新德里當局正試圖比照印巴邊境（LOC）一線，在中印邊境（LAC）佈置相同的防務態勢。隨着駐紮在當地的第14集團軍開始大舉購買無人機、全地形越野車、反器材步槍等裝備，印軍北方司令部也開始為拉達克的新一批三萬人駐軍採購防寒等物資，新德里的備戰態勢也可見一斑。

不過，印度軍界人士對新德里的「備戰」就不太樂觀。印度前陸軍參謀長（即陸軍總司令）、現任國防參謀長拉瓦特（Bipin Rawat）將軍曾指出，印方不宜在中印邊境佈置過度，解放軍也無意升級邊境局勢；中、印如開戰，那麼解放軍將「首先集中精力用導彈粉碎印度的指揮，控制和後勤中心，而不是在初期就進行全面的激烈戰爭」。

印度知名軍事專家索內（Pravin Sawhney）也認為，中方已在此前完成了拉達克地區的行動，北京目前希望恢復雙邊關係，解放軍向印軍的「挑釁」亦不具備戰略意義。當印方實為冒險的一方時，北京的「必要應對措施」也值得多加考慮。當印方只具備應對巴基斯坦一線的作戰經驗時，印方在中印前線可能需要更多考慮高技術戰爭的風險。

對莫迪當局來說，2020年的8月15日，即印度獨立日之後，該國的疫情、經濟等局面均呈現急轉直下之勢。（美聯社）

從這裏看去，印軍和印度媒體在此後的態度或許仍舊為北京提供重要的參考。雖然印度防長辛格在一番示強之後仍稱「希望和平解決中印邊境爭端」，莫迪亦有可能在2020年末的沙特阿拉伯二十國集團（G20）峰會期間與中國國家主席習近平會晤，進而藉中俄印機制緩解相關危機，但印軍在邊境地帶的實際動作亦不容忽視，在新德里時刻不忘戰時狀態時更仍需保持注意。