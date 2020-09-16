菅義偉：日本的過渡首相？

日本9月16日召開特別國會，此前在自民黨總裁選舉中高票勝選的菅義偉，先後在眾議院和參議院全體會議被指名日本首相。

菅義偉的獲勝感言是：「我是菅義偉，請大家多多指教。我出身在秋田，是農家的長子。在沒有什麼資源和人脈的情況下，進入了政界。目前新冠疫情仍然未解，這樣的環境中是不允許出現 『政治空白』的。希望大家團結一心，讓日本成為一個更好的國家。我將盡全力為日本民眾工作，將繼承安倍首相的政策，接下來要打造一屆為每一個日本人服務的內閣班子。」

出身農家，沒有資源和人脈，菅義偉所言不虛。這也意味着在世家大族林立的日本政界，菅義偉與其說是競選首相，不如說是被選擇為首相。

9月16日菅義偉當選日本新首相後鞠躬。（AP）

首先，下次日本眾議院的選舉將會在2020年10月舉行，自民黨的執政期還有一年。而自民黨的總裁選舉每三年一次，下一次總裁選舉的日期是2021年9月。無論誰當選自民黨總裁，任期都只有安倍剩餘的一年，本質是「過渡首相」，菅義偉也不例外。

其次，菅義偉在9月2日正式宣布參選時表示，將繼承安倍的系列政策。9月12日在自民黨總裁候選人公開辯論會上，他說，「安倍的外交領導力極具魅力，這一點我無法與他相提並論」，「我相信會有我本人風格的外交政策，當然我也需要外務省的幫助，同時我也將與安倍本人協商」。在9月16日的勝選感言中他再次表示「將繼承安倍首相的政策」。這不是一個有雄心的政治領導人的豪言壯語，擺明了他就是代理人。

過去7年安倍集聚的絕對權威地位並不會因為他突然因病離職而宣吿終結。能夠讓各派勢力按兵不動、迅速支持菅義偉，離不開安倍的幕後影響力。自民黨內也暫時沒有第二個可以有如此大能量協調各方勢力的人。

9月14日下午，經歷過一個半小時的國會投票，日本自民黨抉擇出菅義偉擔任新一屆的總裁。圖為安倍祝賀菅義偉。（Reuters）

日本副首相兼財相麻生太郎9月13日表示，下任首相可能會馬上解散國會眾議院並舉行大選。日本首相的確有權力解散眾議院提前進行大選，安倍2014年就曾解散眾議院提前選舉。麻生作為自民黨大佬發出這樣的言論，說明重大事務並不是菅義偉說了算，而是由自民黨高層來決定的。

第三，菅義偉的20人內閣成員中，8人留任同一職務，3人轉任其他職務，過半都是上一屆安倍內閣的老面孔。安倍的胞弟岸信夫任防衛大臣是相當重要的安排。安倍本人並無子女，這是他暫別政壇後，其家族在政壇的佔位。財相仍然由麻生擔任，外相也是安倍此前選擇的茂木敏充。關鍵的軍事、經濟、外交領域負責人都不是菅義偉可以自由安排的人，足以說明其影子首相的定位。

在新冠疫情前景不明，經濟形勢仍然嚴峻的大環境之下，執政的自民黨需要一個延續安倍政策的、穩定局勢的首相，而不是需要一個強勢的難以掌控的政治人物上台後採取另一套大破大立的政治路線。菅義偉是前官房長官，是執行的最佳人選。