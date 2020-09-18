從印度防長的沉默揭開中印拉達克對峙的新盲點

9月18日，印度議會下院的季風季會議（monsoon session）仍在進行，印度防長辛格（Rajnath Singh）的發言也讓外界發現了中印對峙風波的一系列盲點。

的確，辛格的講話談及了前不久發生對峙、衝突的加勒萬河谷一線、班公湖南北兩岸的具體情況，他也向外界宣示了印軍的戰鬥意志。但他公布的信息和外界在媒體上所能發現的並無具體差異。新德里的軍事觀察家們不僅找不到希望了解的內容，他們還從中發現了新的疑惑。

圖為中國「國家地理信息公共服務平台」的「天地圖」展示的從中方哨所（即天文點）到印方控制據點中間的一片區域，此地也就是印方認定被中方取得，印方有十餘年未能前往的達普桑平地區域。（天地圖截圖）

首先，印度的觀察家們看到印軍似乎有意在隱瞞一條戰線的戰況。

在9月17日，曾批評印度主流媒體在班公湖南岸「謊報軍情」的著名記者辛格（Sushant Singh）即指出，該國防長在講話中有意迴避了中印拉達克對峙最北端的達普桑（Depsang）平地至鬥拉特別里奧地（Daulat Beg Oldi,DBO）一線的情況。

由於印度國內盛傳解放軍在該區域似有推進，或已奪取了約「900（一說972）平方公里」的控制區，加之印軍也有10至15年未能進入該區域，印度防長對此保持緘默是反常的。

同期資料顯示，自2020年5月，即中印兩軍沿與什約克河平行的達布克-什約克-鬥拉特別里奧地公路（Darbuk-Shayok-DBO Road, DSDBO）隔河對峙之後，解放軍即已在DBO以西地域禁止印軍前往「巡邏」，其前出區域已達天南河谷（Raki Nala），直逼DBO機場東南一線，距離印軍鋪設的特別公路也只有7公里的直線距離。

對此，中印兩軍曾在8月8日於DBO以東的中方天文點哨所附近展開會談，印方曾要求解放軍與印方「disengagement」（解除脱離），即建議中方退兵。但時至今日，雙方仍無任何後續進展。

印度《電線報》（the Wire）指出，近期印軍被解放軍逐出了天南河谷（Raki Nala）以東，什約克河谷支流（即Jiwan Nala）以北的五個據點，印軍的巡邏線也由此被迫向西移動。（印度電線報截圖）

解放軍已在DBO以東區域設置了戰車、火炮等裝備，且當地地勢平坦，包括印軍前北部司令部總司令賈斯瓦爾中將（B.S. Jaswal）在內的一些軍界要人就認為，該地守備脆弱，容易被解放軍奪取。

這種局面也引發了第二個問題，即印軍在邊境的具體態勢究竟是怎樣的。這一點同樣也需要觀察家們自行發現。

的確，隨着印方建設耗時20年的DSDBO公路在2019年通車，加之印軍又在什約克河谷一線修建了至少兩座大型軍用便橋和37座活動便橋等設施，印軍終於逐步擺脱了季節的束縛，連通了DBO機場、列城以及班公湖北岸羌臣摩河流域，並把大雪封山造成的交通封閉期從95天降低到了45天，但這一切終究只是開始。

由印軍工程兵部隊組成的「印度邊境道路局」（BRO）深知，DSDBO公路一線只能確保和平時期的運輸。為此，他們也在2020年夏季搶修了一條從印控薩索瑪（Sasoma）定居點出發，沿喀喇崑崙山脈山間谷地小路，出莎瑟隘口（Saser La）直達什約克河岸公路橋的近道。

但這條只能通行越野車輛的軍用公路末端受季節因素影響，導致印方在拉達克東側的部署仍然在解放軍監控之下。這使得BRO正在緊急加固DSDBO一線的全部橋樑和涵洞，要求其最大負載應達到70噸。由於這一負載量超過了T-90坦克（戰鬥全重約46噸）及其坦克拖車的實際重量，加之《印度斯坦時報》也指出，BRO計劃在10月15日前完成相關行動，考慮到中印1962年戰爭發生在當年10月20日，印方的這一安排就顯出了明顯的防禦備戰姿態。

目前，莫迪（Narendra Modi）當局已責成印軍加大養護力度，要求從喜馬偕爾邦的達爾查（Darcha）經帕杜姆（Padum）至拉達克的尼木（Nimu）的公路能確保在2020年12月至2021年1月間不受大雪封山影響，但這條全長約400公里的公路的終點只到列城，這意味着印軍的前沿運輸仍然大受地理因素的影響。

有分析認為，印度陸軍在拉達克一線正長期遭遇着三大挑戰。

首先，印軍的交通線容易被截斷，一旦什約克河上的路橋被炸燬，印軍的DBO等據點將孤立無援，印度空軍亦未必會冒險前往一線；其次，印方在拉達克東部一線的據點缺少良好的防禦性能，印軍對阻滯解放軍也缺少信心；再者，印軍的坦克與裝甲車輛並不適合在高原作戰。這種現狀使得很多接受印度媒體採訪的軍方人士都對拉達克東部一線的前景表示悲觀，而這可能也是印度防長有意將其略過不談的深層次原因。

當然，印軍高層人士在德普桑到DBO一線的判斷也有明顯的印方思維：他們認為，解放軍對此用兵並攻取相關地區，可能只是意在向印軍施壓，進而取得討價還價的籌碼。這一思路和印軍在班公湖南岸的行動是一脈相承的：印方試圖派遣精鋭前往解放軍守備薄弱地區採取行動。此後，印方就可以將其「戰果」轉化為談判條件。這種以己度人的思維方式或許也是印方在中印對峙問題上的最大盲點。