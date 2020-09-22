習近平聯合國演講：鮮明的態度　脆弱的現實

第75屆聯合國大會正在召開，受新冠肺炎疫情影響，今年的大會變成了線上峰會，各國領導人的演講也改為了視像演講。

中國國家主席習近平9月21日在演講中重點就「世界需要一個什麼樣的聯合國」，「在後疫情時代聯合國應該如何發揮作用」提出四點建議。他說，第一主持公道，第二厲行法治，第三促進合作，第四聚焦行動。

9月21日，聯合國以視像形式舉行了紀念該組織成立75周年大會。（AP）

習近平態度鮮明，直接提到了不能如何、應該如何。譬如「任何國家都沒有包攬國際事務、主宰他國命運、壟斷發展優勢的權力，更不能在世界上我行我素，搞霸權、霸凌、霸道」，「不能誰的拳頭大就聽誰的」，「不能坐而論道」，「不能只開藥方，不見療效」，「大國更應該帶頭做國際法治的倡導者和維護者」，「要堅持共商共建共享」，「要切實提高發展中國家在聯合國的代表性和發言權」，「聯合國要以解決問題為出發點，以可視成果為導向，平衡推進安全、發展、人權」。

中國的崛起引發全球性地緣政經變革，中國領導人提出不能搞霸權、不能誰的拳頭大就聽誰的，非常難能可貴。這是中國外交姿態非常重要的宣示。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）懇請全球停火以幫助抗擊新冠病毒，呼籲為一項100億美元的新冠病毒緊急應對計劃捐款，以幫助最需要幫助的人。截至上周，承諾捐款額只有目標的四分之一。（AP）

同時習近平的講話也被認為是不點名批評美國。中國官員曾多次在不同外交場合批評美國退群毀約的行為是單邊主義的霸權行徑，認為美國聯合盟友搞清潔網絡對抗中國，是要將世界帶回弱肉強食的叢林時代。習近平此次講話重申了中國支持多邊主義，力挺開放包容，和美國形成了鮮明的對比。

在這樣一種邏輯下，中美紛爭，已經不僅限於兩國矛盾，而是兩國對構建一個怎麼樣的國際社會存在分歧。

習近平在聯合國否定什麼主張什麼，並不是簡單的隨便說說。將上述分歧打造為一種主義對另外一種主義的鬥爭，是為了贏得更多支持。

9月21日，習近平在聯合國成立75周年紀念峰會發表視頻講話。（新華社）

這和前不久中國外長王毅在上合組織（SCO）外長會、金磚（BRICS）外長視頻會等場合公開批評美國正在成為當代國際秩序的最大破壞者，呼籲上合、金磚站在歷史前進一邊，如出一轍。

主張什麼是重要的，如何落實同樣重要。

聯合國的權力集中在聯合國安理會，中美英法俄五大常任理事國擁有一票否決權。五常國家之間的矛盾一旦激化，聯合國的正常運轉則會被綁架，使得諸多議題陷入僵局。過去美蘇/美俄矛盾捆綁聯合國，現如今中美矛盾也同樣影響聯合國。

現如今世界面臨百年未有之大變局，聯合國在諸多議事程序上困境重重，是舊秩序無法適應新需要的結果。未來聯合國向何處去取決於變局中逐步清晰的定局。