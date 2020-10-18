美國大選2020│「極地深紅」阿拉斯加恐叛變　特朗普忽然環保

在過去半世紀，「深紅」州份阿拉斯加（Alaska）都是共和黨總統候選人囊中物，每屆都取得這3張選舉人票，但來到2020年美國大選，這一屆卻未必輕易得勝。 近期民調顯示，現任總統、共和黨的特朗普（Donald Trump）只輕微領先，民主黨候選人拜登（Joe Biden）緊貼在後，且在兩黨的參議員席位之爭上勢均力敵，根本看不到共和黨有優勢。阿拉斯加「叛變」徵兆的背後，其實牽繫到當地人關注的兩大議題——氣候變化與石油鑽探。

阿拉斯加是傳統深紅州份，上一位民主黨總統候選人在這裏勝出還要數到1964年的詹森（Lyndon Johnson），也就是超過55年前。在上屆2016年總統大選，共和黨特朗普在此州得票率是過半的51.28%，較民主黨希拉里（Hillary Clinton）的36.55%高出近15個百分點，贏足一條街。

但如今特朗普顯得有點「狼狽」，在最近一次的9月25日至10月4日由阿拉斯加民調研究（Alaska Survey Research）展開的民調中，特朗普僅領先4個百分點，甚至在9月底哈斯塔德戰略研究（Harstad Strategic Research）的民調中，他只領先拜登一個百分點，與上屆他早在民調大幅領先的情況截然不同。

至於在參議員席位競爭上，共和黨目前毫無優勢，據9月初的民調顯示，共和黨籍的現任參議員沙利文（Dan Sullivan）獲43%民眾支持，數字與民主黨支持的獨立候選人一樣，預計會鬥得難分難解。

2020美國大選：2019年11月26日，美國總統特朗普在白宮簽署行政命令，成立特遣小組應對美洲印第安原住民和阿拉斯加原住民失蹤與遭遇謀殺的問題（Getty）

從上屆「贏到開巷」到這一屆未有優勢，箇中原因既與特朗普當選後在各州的支持率整體下降有關，但也與阿拉斯加該州的獨特情況極有關連：

一. 走在氣候變化「最前線」

阿拉斯加可謂走在氣候變化戰場的最前線，靠近地球最北端的地理位置，讓該州居民特別體會到氣候變化帶來的影響，在過去50年，美國本土州份平均氣溫上升1.5個華氏度，但阿拉斯加是2.5度，且在部分城鎮如最北端的Utqiaġvik，更是達到7度。

2020美國大選：美國總統特朗普（Donald Trump）淡化氣候變化的立場，一直受到輿論關注，圖為他10月23日在白宮講話（Getty）

香港人對氣候變化的感受通常是冬天變暖，12月都間中可穿短袖衫，但在阿拉斯加，氣候變化直接影響他們的工作與日常生活，傳統漁民要把船隻開到距離陸地更遠的海域捕鯨，他們的居所也因為水平線上升而受到威脅，阿拉斯加西南部村莊紐托克（Newtok）附近河流有日漸泛濫問題，村莊終於在2019年底投票決定要全村遷走。無怪乎阿拉斯加的生物學家喬治（Craig George）形容「這已經不是氣候變化（Climate change），而是氣候變了（Climate changed）」。

阿拉斯加居民對氣候變化的關注度升高，但特朗普卻以淡化氣候變化影響見稱，甚至一直遭輿論批評他否定氣候變化的存在。2018年11月，特朗普表示「不相信」一份有關氣候變化的報告後，美國專注環境議題的記者希利亞諾（Eric Scigliano）在Politico撰文，就是叫總統應該去阿拉斯加的紐托克村莊看看。

↓點擊圖輯觀看特朗普10月出席的競選活動↓

二. 石油鑽探的爭議

在阿拉斯加，石油鑽探是另一重大議題，共和黨與民主黨就此在當地「攻防」數十載。本來一直拉鋸，但到了2020年8月出現突破，特朗普政府為阿拉斯加北極保護區（Arctic National Wildlife Refuge，簡稱ANWR）的石油鑽探計劃開綠燈，意味首次開放在這片1900萬英畝的原始荒野展開石油鑽探。

保守派一片歡呼聲，大讚特朗普解決當地兩派爭持數十年的難題，但另一邊廂，關心環保的人士自然看法相反，2020年9月初，美國15個州份控告特朗普政府，要求收回在阿拉斯加北極保護區的鑽探計劃。

↓美國民眾過去多次示威，要求政府別向「阿拉斯加北極保護區」打主意↓

阿拉斯加居民不見得歡迎此舉，據耶魯大學（Yale University）與喬治梅森大學（George Mason University）2020年4月展開的民調顯示，當地高達67%受訪選民反對鑽探，遠高於支持者的33%。在巨大爭議下，多間美國主要銀行也不願向此計劃貸款。

特朗普的「反常」

立場與居民迴異，優勢收窄，特朗普政府對此固然未敢怠慢，於是在11月美國大選前夕，特朗普其實作出不少與他本人立場不同的「反常舉動」，突然親近環保派，包括在9月初他宣布延長另一州份、即佛羅里達州外海不得鑽探原油的10年禁令，已讓不少人跌眼鏡，更甚的是，他9月初開始自稱「環保分子」：

自老羅斯福（Teddy Roosevelt）以來的第一，誰又會想到特朗普是偉大的環保分子？我是，我就是，我強烈相信。 特朗普2020年9月8日競選活動時發言

特朗普2020年初曾稱環保分子「過氣愚蠢」，如今口風大變，背後對總統選情的考慮固然非常明顯，但究竟能否奏效，還是他會成為50年來首位在阿拉斯加州滑鐵盧的共和黨總統候選人，在11月3日將見分曉。