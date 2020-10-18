美國大選2020│退休人士天堂：佛羅里達搖擺個性渾然天成

美國東南部加勒比海岸的佛羅里達州（Florida）的老年人口眾多，亦因此成為新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情的其中一個重災區，全美確診人數第三多，僅次加州和德州。 總統特朗普新冠肺炎康復後出席的首場競選集會，就選在佛羅里達。向在場數以千計支持者表示，自己健康很好，安撫當地老年選民的意圖明顯。民主黨對手拜登隨後也到該州拉票，跟年長選民會面。上屆特朗普便以10萬票之差，成功拿下該州29張選舉人票。今屆由兩位老人候選人對壘，哪個更能討得老人選民支持呢？

6月10日，佛羅里達州邁阿密海灘，雖然疫情未緩解，還是有民眾前往海灘消暑。（AP）

像美國其他州份一樣，「應否重開經濟」這一爭議，這一年來在佛羅里達州此起彼伏。

早前為着抗擊疫情，共和黨籍州長德桑提斯（Ron DeSantis）曾在6月底下令關閉酒吧，但他沒有下令全州強制戴口罩，亦沒有下令關閉酒吧以外其他易於傳播病毒的公共場所，抗疫態度惹人非議。

其後，德桑提斯執意宣布，學校於8月份重開。佛羅里達政府亦傾向於將公共衛生考量，置於重啟經濟之後。譬如，全球最大、位於奧蘭多（Orlando）的迪士尼樂園便在7月11日──正值當地疫情高峰──堅持向公眾重新開放。

德桑提斯執意宣布學校於8月份重開，有教師駕車抗議，指州長的決定無視學生人身安全。（AP）

佛羅里達州有個別名叫「陽光之州」（Sunshine State）。陽光與海灘、一望無邊的海岸線，每年吸引大批旅客前來觀光渡假，故當地的渡假村、高爾夫球場、主題樂園、酒店等旅遊休閒設施林立。每年夏天，邁阿密（Miami）、傑克遜維爾（Jacksonville）等沿岸城市的沙灘都人頭湧湧。

中部城市奧蘭多更是全國主題樂園最集中的城市，迪士尼、環球影城、樂高樂園（Legoland）、鱷魚樂園（Gatorland）、甘迺迪航天中心園區……如此列舉，眼睛雪亮的讀者，相信已明白為何佛羅里達州要那麼急於重啟經濟了。

疫情關係，主題樂園關閉，青少年只能在家附近玩耍了。（路透社）

佛州經濟對病毒的「先天脆弱」

佛羅里達州極度依賴旅遊休閒行業。根據Rockport Analytics的分析報告，2018年旅遊休閒行業為佛羅里達州帶來913億美元（約7078.8億港元）經濟收入，聘請了約150萬名員工，同時亦為地方政府帶來120億美元（約930.4億港元）稅收。單單是奧蘭多迪士尼樂園，便在當地聘請了70,000名員工──這是全美單一公司在單一地方聘請員工數目最多的一項紀錄。

而且，該類行業聘請大量短約或臨時性員工。因此，酒店、渡假村、主題樂園開放與否，直接牽連到當地很多民眾的飯碗。考慮到稅收、業績、個人生計，無論是政府、業界或員工，很多人都急切希望能夠儘快重啟經濟，復市復工。

奧蘭多迪士尼樂園在當地疫情高峰下重開，遊客入場都戴着口罩。（AP）

按人口來說，佛羅里達是全美第三大州；按經濟總量來說，它是全美第四大州。若然佛羅里達是個國家，其本地生產總值將會使它成為全球第十七大經濟體。

因此，佛羅里達州的重要性不言而喻。在政治的層面來看，佛羅里達州不像加州、紐約州、德州，早已歸邊一黨（惟觀察家分析指今屆德州選情將有變數）。相反，在每屆總統大選，民主共和兩黨的參選人在佛羅里達州的支持率都不相伯仲。因此，佛羅里達州是兩黨的必爭之地。2016年，特朗普便驚險地拿下了佛州：29張選舉人票，將他送進白宮。

特朗普在2016年驚險拿下了佛羅里達州。（AP）

「老友記」的抉擇

影響選情的，除了是受復工政策影響的成年勞動人口，還有佛州內老年人口。佛州的舒適環境，吸引不少退休人士定居生活，所以州內有兩成居民屬於65歲以上長者，比全國平均高５個百分點。州內的薩姆特縣 （Sumter County）選區，是全美唯一一個65歲以上居民佔多數的選區，該縣有53%居民達退休年齡，為全國最高；而第二高的縣也是在佛州，為夏洛特縣（Charlotte County），當地有38%居民達退休年齡。

長者是感染新冠病毒後死亡的高危群組。今年中佛州疫情大爆發，當地很多護老院都成為病毒聚散地，直接推高佛州的染疫人數。甫踏入10月，74歲的特朗普染疫，該州一眾長者自然有感同身受之擔憂。

佛羅里達州是美國的「老人州份」，長者選民比例十分高。圖為西棕櫚灘（West Palm Beach）一處投票站。（Getty Images）

特朗普染疫，老年選民會如何想呢？這裏有兩派說法：第一，特朗普染疫卻「神速」康復，正好向一眾「老友記」證明「其實新冠肺炎不可怕」，有利淡化特朗普抗疫失敗的形象──這正是特朗普復出後就立即飛往佛州所希望傳遞的重要訊息；另一派說法則認為，特朗普染疫正是他抗疫失敗的佐證，自討苦果──拜登緊接特朗普來到佛州，正是需要向當地選民強化這一說法。

佛州的中老年選民如何審視特朗普政府這幾個月以來的防疫及重振經濟措施，是他們決定在選票上剔選哪一格的關鍵。根據2016年總統大選的出口民調顯示，當年有57%的65歲以上選民投給特朗普，高於投給民主黨對手希拉里（Hillary Clinton）的40%。至於45歲至64歲中年選民，也有56%投給特朗普，只有43%投給希拉里。45歲以上選民，已佔佛羅里達州全體選民六成，他們的選票對特朗普當年拿下該州份起了決定性作用。

10月13日，民主黨候選人拜登來到佛羅里達州米拉馬出席免下車的造勢活動。（AP）

急欲復工的工人、旅遊業界老闆，還有州內特別多的中老年選民，會否是特朗普陣營經常掛在嘴邊的「沉默大多數」？特朗普主打的經濟復甦政策、「美國優先」等王牌，在新冠肺炎疫情下，能否再次打進這群選民的心坎之中？

這個南部大州在今屆大選，可謂看點處處。佛羅里達州的「搖擺性格」，可能就是這般命中注定，自然天成。