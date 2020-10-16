美國大選2020｜賓州：當拜登的「綠色能源」遭遇「天然氣基地」

決定美國大選結果的核心是搖擺州，而搖擺州當中的核心則是賓夕法尼亞（Pennsylvania），在今屆2020年的大選亦不例外。但正當人們想着，是新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情、還是「Black Lives Matter」示威會影響選情的時候，決定賓州命運的，或許其實是「水力壓裂」，一種採集油及天然氣方法。 選擇天然氣產業，還是綠色能源產業，或將決定選民的投票意向，決定特朗普（Donald Trump）及拜登（Joe Biden）在賓州的命運。

所謂水力壓裂（Hydraulic fracturing，或稱Fracking），是一種採集頁岩油及天然氣常用的方法，通過向地底注入混合化合物及水的高壓液體，把藏在岩石中的原油和天然氣溶化，壓迫而出。

水力壓裂技術雖非新穎，但美國通過過去十年的廣泛推廣和使用，終促成「天然氣革命」，讓美國天然氣及頁岩油產量瞬速提升，從能源進口大國成為輸出大國。

水力壓裂是一種採集原油及天然氣中可使用的方法。(Getty)

天然氣產業帶動州經濟發展

賓州是美國最大的天然氣生產地區之一，天然氣為當地帶來大量經濟收益及就業。今天賓州約有10萬多個正在運作的油井及氣井，其中1.2萬個使用水力壓裂法，大部分採集天然氣。在特朗普政府為化石能源大力鬆綁的情況下，整體產業得以蓬勃發展。

根據美國勞工統計局數據，截至6月份，頁岩氣開發商、管道公司及其他關連企業，在賓州共僱用近3.2萬名員工，與上一個高峰時期大致相同。2019年上半年，頁岩產業及相關行業的員工平均每周收入為2,128美元，幾乎是其他產業員工平均收入的兩倍。

其中，頁岩油產業債台高築，在油價低迷的情況下遇到嚴重問題，但普通職工收入目前暫未受到波折。而天然氣服務需求即便在疫情之下也未受影響，因此可說，天然氣產業是賓州成功渡過疫情衝擊下的救命草。

賓州被稱為「美國的搖籃」，當中匹茲堡曾經是著名的鋼鐵城。(Getty)

民主黨的綠色轉營

不過水力壓裂法亦會造成嚴重環境問題，把水及化合液體注入地底會污染地下水源，回收的廢水會造成泥土污染；水力壓裂甚至被指會誘發地震。廣泛使用水力壓裂破壞環境，備受環保組織反對。

而民主黨的綠色理念，正好與特朗普政府向傳統化工產業大派政策好處，頻頻做出規管鬆綁的情況相抵觸。拜登雖然在賓州民意領先，但那少量的優勢不足以彌補他因反對化石能源下，在天然氣產業失去的支持。

拜登的綠色能源政鋼為他獲得了左翼的支持，卻可能因此失去賓州。(Getty)

因此，拜登採用的是中庸的政策。與桑德斯（Bernie Sanders）與沃倫（Elizabeth Warren）不同，拜登並未主張全面禁止水力壓裂，而是強調禁止開發新的石油和天然氣井同時，推進「綠色能源」政策，慢慢取代水力壓裂及傳統化石能源，以挽留其在能源產業上的支持。

拜登的政鋼中提出，特朗普的不作為讓中國在綠色能源產業上領先。因此美國須投放大量資源發展綠色能源產業，以降低可再生能源成本至化石能源水平，讓綠色能源產業能真正賺錢，同時降低農業、工業的碳成本等，讓美國在2030年能在相關產業領先，引領世界向前。

相較於桑德斯（左）和奧卡西奧—科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez）的「綠色新政」，拜登的綠色能源政策更為保守。(Getty)

拜登同時倡議設立「碳關稅」，向無法履行氣候及環保義務的國家徵收費用，以確保美國在綠色產業上的競爭力。拜登希望透過建構綠色能源方案，取代特朗普的化石能源，以解決美國近年變得嚴重的環境污染問題。

一場天然氣的較勁

有分析認為，拜登能否在賓州勝出的關鍵，是要確保天然氣產業「暫時安全」的情況下，帶領產業過度。化工產業遲早將被新能源淘汰，然而若當下便禁止傳統能源開採，又會造成大量失業，拜登既要帶領賓州和國家進行產業轉型，更要在這過程中創造同樣數量的職位。

特朗普也積極在賓州宣傳其能源政策。（Getty）

這無疑是個長期的過程，可是大選卻僅在眼前。

對一些綠色環保主義者而言，拜登雖不如桑德斯「綠色新政」的堅決和積極，但拜登最少作出了承諾，遠比特朗普的反對來得好。可是那些依舊在頁岩油、天然氣產業就職，並拿着優渥薪資的選民呢？

擺在賓州選民面前的兩位候選人，拜登主張長遠而言更加可以持續的能源政綱，卻很可能傷害到自己眼下的工作；對能源轉型缺乏主張的特朗普，卻一再派糖，積極地在賓州宣傳他的能源政策，宣稱水力壓裂會讓美國成為能源大國。

很顯然，當這兩人望向賓夕法尼亞這關鍵的搖擺州，他們都知道這是一場關乎天然氣產業的較勁。