撤船止戈：土耳其緣何突然示好希臘？

原定於9月24日至25日舉行的歐盟特別峰會因歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）正在進行自我隔離而推遲一周，但各相關方圍繞歐盟峰會所做的政治博弈並未放慢腳步，而在加速推進。 「當我們把勘探船撤回就近的港口休整，那必定是有特殊含義的」，「這個含義就是：讓我們給外交途徑解決爭端一次機會，讓我們為地區和平做出應有的積極姿態」。

在土耳其勘探船「齋戒首長」號（Oruc Reis）從東地中海爭議水域返回就近的安塔利亞港休整之際，土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）發表了上述旨在緩和當前地中海緊張局勢的講話。

與此同時，埃爾多安也向爭議的第一當事方希臘拋出了橄欖枝，表示土方已經為即將到來的兩國領導人會晤做好了準備。

相比於此前「寸步不讓」式的強硬表態，埃爾多安的最新聲明無疑和緩了許多。安卡拉方面的相關表態前後反差之大，轉變之速，箇中緣由頗為耐人尋味。

出現上述轉變的直接原因在於，埃爾多安當局試圖在歐盟特別峰會前夕營造出某種東地中海局勢已經得到有效緩解的氛圍，從而促使該峰會做出有利於安卡拉方面的決定。

2020年9月18日，土耳其勘探船「齋戒首長」號（Oruc Reis）從土希爭議水域返回就近的安塔利亞港休整。（Getty Images）

在法國、希臘及塞浦路斯三方的強力推動下，定於9月24至25日在布魯塞爾召開的歐盟特別峰會已經將制裁土耳其之可能選項的討論提上了議事日程。在這種已然成為歐盟「集體標靶」的背景之下，安卡拉方面繼續維持強硬姿態的戰略收益已接近探底。因此，在原有強硬姿態的基礎上適當軟化，並與爭端的其他當事方積極緩和關係，就理所當然地成為埃爾多安當局的權宜之計。

埃爾多安當局在緩和對象的選擇上似乎頗費了一番思量。截止目前，只有雅典方面收到了埃爾多安發出的「和解善意」並給予了「投桃報李式」的回應：希臘外長丹蒂爾斯（Nikos Dendias）對安卡拉方面的緩和決定表示歡迎，並稱「希臘與土耳其的對話大門始終敞開着」。

更有甚者，希臘方面在制裁土耳其議題上的態度也產生了微妙變化。丹蒂爾斯在上述談話的另一部分中公開表示「我們希望我們的歐盟夥伴們羅列出一份必要的制裁項目清單，以便在安卡拉方面頑固地繼續非法行為的情形下施行之，而非現在（特別峰會上）馬上對土耳其施加制裁」。

相比之下，法國與塞浦路斯均未收到類似的「來自安卡拉的問候」。

2020年8月25日，土耳其外交部長恰武什奧盧（Mevlut Cavusoglu，右）和德國外交部長馬斯（Heiko Mass）在安卡拉的土耳其外交部舉行會議後舉行了聯合新聞發佈會。與法國相比，作為歐盟另一軸心的德國在土希爭端問題上顯得頗為中立，始終扮演着中介調停的角色。（Getty Images）

不難看出，埃爾多安當局這種選擇性的緩和策略意在分化法希塞三方同盟——這一在東地中海爭端中對土耳其造成重大戰略壓力的臨時性同盟。並以此為基礎，進一步分化歐盟內非爭端直接當事方的成員國在這一問題上所持立場。

事實上，在前述成員國中，除法國明確選邊站隊，力挺希臘之外，其他成員國的態度大都偏向中立模糊。因此，埃爾多安當局上述的策略至少能夠促使「中立成員國」們，在特別峰會上不會直接偏向法希塞同盟一方。

需要指出的是，埃爾多安當局的態度緩和仍然屬於技術性調整的範疇。

土耳其在東地中海的戰略目標並未發生根本性轉變。就在「齋戒首長」號從土希爭議水域返回安塔利亞港休整之時，另一艘勘探船「果敢號」（Yavuz）仍然在靠近塞浦路斯海岸線的爭議海域（土耳其與塞浦路斯的爭議水域）繼續作業。

土耳其派往東地中海爭議水域的另一艘勘探船「果敢」號（Yavuz），該船主要在土耳其——塞浦路斯爭議海域進行勘探作業。（Getty Images）

據安卡拉方面的官方聲明，該勘探船將持續作業至10月12日，而埃爾多安本人也表示「齋戒首長號勘探船將在適當的時候返崗工作」。

埃爾多安當局對地區局勢的技術性調整除了包括這塊可以規避制裁風險的「胡蘿蔔」外，為反制上述風險，安卡拉方面同樣毫不猶豫地向布魯塞爾拋出了「大棒」——即難民牌。

土外長恰武什奧盧上周在接受土耳其國內親政府的NTV電台專訪時公開表示「我不相信歐盟會因東地中海爭端問題而制裁土耳其，而假如他們果真如此行事的話，我們將釋放出數以百萬計的難民湧向歐洲。我們此前已做過類似預案，現在它們仍然有效」。