【專家有話說】金斯伯格之死僅為第一張多米諾骨牌

美國最高法院大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）之死為即將到來的美國大選增添了新的變數，民主共和兩黨圍繞是否應該在大選前提名新法官爭論不休。大法官提名之爭將對美國大選造成什麼影響，是特朗普的機會還是挑戰？中美衝突愈烈，中國學者又有何看法？ 《香港01》為此訪問北京大學美國研究中心主任、國際關係學院教授王勇。他認為，比起流動的民意，在最高法院增加一名保守法官，改變權力結構，是最符合特朗普及共和黨利益的決定。

01：美國最高法院大法官金斯伯格去世引發的大法官提名之爭成為了美國兩黨的最新焦點，特朗普顯然想推動在大選前確認大法官人選，而民主黨早已表態稱此舉是「濫用權力」，在你看來，大法官的提名之爭，對美國當前的選情會有哪些影響？

王勇：任命新法官對於選情會有一定影響，特朗普本人在意識形態上代表保守勢力，他的選民基礎也是中西部地區的保守勢力，在宗教信仰上傾向於所謂的福音教派。通過任命一位相對保守的新法官，特朗普首先可以進一步增強保守勢力對他的支持，從而鞏固基本盤。

另外，此時任命新法官，會在一定程度上挑起兩黨的意識形態鬥爭，也就是自由派和保守派的鬥爭，因此民主黨的壓力在無形中增加了，為了維持最高法院的自由派法官數量和影響力，民主黨就不得不進行這場鬥爭。

【9月23日，人們在位於美國華盛頓的聯邦最高法院前悼念大法官金斯伯格】↓↓↓↓

還有一點，與當前的權力結構，尤其是國會的權力結構關係很大。特朗普和共和黨代表的保守勢力想借此機會，在共和黨還控制參議院的情況下，儘快任命新的大法官。當前，民主黨和共和黨分別控制眾議院和參議院，而參議院又掌握了美國政府幾乎所有重要的人事任命，在總統是共和黨人以及共和黨控制參議院的情況下，新法官的任命比較容易通過，這對於共和黨來說，也是選舉之前的一個機會，因為在選舉之後，共和黨有可能會失去對國會的控制，尤其是對參議院的控制，到那時再任命大法官將很難達到目的。

總之，圍繞任命大法官的爭鬥，會對選情產生一定影響，背後也反映了美國國內的意識形態和價值觀衝突，更預示着美國政治權力結構可能會發生較大變動。

01：路透社與益普索民調9月19日至20日進行的一項民調結果顯示，62%的美國成年受調查對象支持大選之後再確認大法官人選，此外，目前已經有兩名共和黨參議員表示不贊同大選前提名，如果要阻止此次提名的話，需要至少4名共和黨人「倒戈」，目前來看，這依舊不大可能發生，民主黨還會有哪些手段攔截特朗普提名大法官？

王勇：實際上就權力架構而言，共和黨藉此任命新的大法官是一個很好的機會。但是從輿論情況來看，正如你提到的民調，有六成選民不希望在選舉期間更換大法官，這反映了部分民意。至於共和黨內部，由於議員也面臨參議院的選舉，參議員會根據各州的選情，民眾的呼聲決定在這個問題上的立場。如果參議員認為在他的州裏面，反對任命新法官的聲音較大，他可能就會在選舉之前表達反對立場，這其實是一種矛盾。

但是民意能否反映到權力結構當中？這一點值得商榷，因為權力是結構性的，而民意是相對流動的，不確定性的。所以，在這種情況下，我認為起到更大作用的還是權力架構，特朗普和共和黨會選擇有利於己方的權力架構。

民主黨要如何抵制這種情況？實際上他們手中有很多辦法。美國國會眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）已經表態，不排除通過彈劾特朗普來阻止其提名最高法院大法官人選的可能，但是這需要時間，有點來不及。

金斯伯格是著名的女性主義者，也是美國史上第二位女性大法官。（Getty Images）

第二，選舉之後，也就是在下一屆國會當中，如果民主黨佔據多數，可能會擴大最高法院法官的人數，以此來重塑自由派和保守派之間的平衡。關於擴充法官人數的提案，在歷史上反覆出現過，如果9名法官中自由派和保守派的比例失衡，民主黨有可能提出改革架構。

從當前選情來看，特朗普應對疫情的表現非常糟糕，美國多數民眾對此不滿，因此這次選舉可能會促使美國國內政治發生較大變化，應該說，民主黨在明年掌控國會的可能性是增加了的。

01：一個不能忽略的事實是，選舉依舊是特朗普當前的頭等大事，所以民意是他不得不考慮的重要因素，在這種情況下，特朗普還是會盡一切可能往最高法院輸送保守勢力嗎？

王勇：目前，特朗普的選情正處於一個比較微妙的階段，從各個民調來看，特朗普都明顯落後於拜登（Joe Biden），但在搖擺州中，過去一個月時間事情正在起變化，特朗普與拜登的差距在縮小。

重要的總統、副總統辯論還沒有開始，因此現階段，我認為選舉中還存在一些不確定性因素，但可以說，當前的選情對特朗普依舊不利。真正支持特朗普的往往是那些保守派，這部分選民也就是特朗普的基本盤，在美國佔35%。所以，特朗普會有所猶豫，他會算計是任命一個相對中間一點的大法官來吸引未確定立場的中間選民還是繼續任命保守派，進行炒作來鞏固基本盤。

不過，目前看來任命保守派法官對他的選情更有利一些，首先可以穩固基本盤，而且夾在中間的選民很多是傾向於保守派的。