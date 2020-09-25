決戰俄亥俄　「誰贏誰得天下」的魔咒能打破嗎？

搖擺州是美國大選中的「特殊存在」，也是決定美國總統的關鍵之州。而俄亥俄州是關鍵中的關鍵，過去60年裏，在俄州最終勝出的總統候選人無一不成功問鼎白宮。「得俄州者得天下」幾乎成為美國大選中的「魔咒」。奧巴馬（Barack Obama）連任兩屆總統都是將俄州收入囊中。同樣，沒有一個共和黨總統是在沒有贏得俄州而入主白宮的，連美國總統特朗普（Donald Trump）自己都稱「除非你贏下俄州，那麼你就不能贏。」 在2016年的大選中，特朗普獲得了2,841,005票，超過民主黨總統候選人希拉里（Hillary Clinton）的2,394,164票，成功將18張選舉人票奪下。

走向沒落的鋼鐵之州

特朗普與民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）9月29日的首場辯論就在俄州。在辯論前，霍士新聞網9月24日發佈的民調顯示，拜登在關鍵州內華達州、俄州和賓夕凡尼亞州的支持率超過特朗普。

而特朗普9月21日剛剛前往俄州舉行了兩場競選集會，首站是萊特兄弟飛機制造公司，發表「為美國工人而戰」的演講，之後在托萊多機場舉行「偉大的美國人民回來了」 （Great American Comeback）的競選集會。

稍早前的8月6日，特朗普也曾到訪俄州，參觀了惠而浦在該州的工廠，發表了關於重振美國製造業的演講。

從演講的選址到演講內容，特朗普都有着政治考量。

地處美國中東部的俄州礦產資源豐富，19世紀到20世紀初成為美國鋼鐵製造中心，該州的第二大城市克利夫蘭一度位居全美第三大鋼鐵城市。但隨着經濟全球化的加深，俄州等傳統重工業中心逐漸衰退，比如在繁榮時期，克利夫蘭人口一度接近100萬，為全美第7大城市，現在該市人口不到40萬，全美前50大城市之中已沒有其身影。該州的人均收入也從高於全美平均水平變成低於全美平均水平，2018年，俄州的人均收入為48,242美元，美國全國的人均收入則為63,690美元。

俄州走向沒落，與密歇根州和賓夕凡尼亞州被稱之為 「鐵鏽地帶」。誰能讓生產線重返、讓失業的工人重新就業，就決定了誰能拿下俄州。2016年大選期間，打着「美國優先」旗號、要將製造業產業鏈搬回美國的特朗普無疑是迎合了俄州選民的訴求。

從俄州的人口結構來看，超過80%的人口為白人，黑人只佔12%左右。與民主黨關注少數族裔不同，特朗普所推崇的「白人至上」、維護「白人藍領」利益為之贏得了很多的支持，2016年大選中，特朗普以8.1%的較大優勢超過希拉里即是例證。

共和黨的優勢在被侵蝕

如今，美國又來到了大選季，特朗普需要穩住這一關鍵之州。有媒體不完全統計，自上台後，他已經到訪俄州不下10次，連任的首場競選集會也是選擇了俄州的托萊多。特朗普競選團隊已經宣布在俄州購買1,840萬美元的秋季電視廣吿，這是除另外一個關鍵搖擺州——佛州之外最大的廣吿投入。

特朗普對該州花費了大量的時間與精力，是要保住4年前的農村地區和小城鎮的優勢。在大選前，特朗普與拜登在該州的民調不相上下甚至拜登的民調超過特朗普，已經為特朗普敲響了警鐘。

俄亥州的風向是否已經轉變？民主黨能再次把握這個機會嗎？這些都是疑問。圖為2016年11月大選期間俄州民眾參加投票。（Reuters）

2018年俄州地方選舉和中期選舉似乎也出現了一些徵兆。當年8月的初選中，一直由共和黨操盤的俄州第十二選區（被視為中期選「風向標」）出現了勢頭頗猛的民主黨人奧康納（Danny O'Connor），共和黨候選人巴爾德森（Troy Balderson）僅以4個百分點險勝。《紐約時報》提及，2016年大選的出口民調顯示，有56%受大學教育的白人女性支持特朗普。2018年，俄州民主黨聯邦參議員布朗（Sherrod Brown）贏得參議員席位，有59%受大學教育的白人女性支持他。

俄州的軟肋

今年爆發的新冠肺炎疫情也影響到了俄州，相比於高峰時期佛州等每日確診人數超過15,000，俄州的情況則相對好一些，最高時也沒有超過每日2,000人的確診量，但該州的就業情況也不樂觀，在4月的低點期間，有超過89.2萬個就業崗位流失。有超過77萬俄州人申請失業救濟。目前，該州的失業率仍高達9.7%，高於全美的平均失業率（8.4%）。

疫情可以說是給俄州的「雪上加霜」。根據cleveland網站報道，在2017年、2018年俄州的製造業就業人數出現了上漲，但在2019年出現了下跌，2020年下跌尤為嚴重。同樣，在貿易、交通和城市設施、專業和商業服務等領域基本也呈現了這樣的狀態。大選年，失業人口的大量增加對特朗普和共和黨來說不會是一個好消息。

讓俄州製造業迴歸更多地是一個政治口號，現實中，2019年，先是通用汽車關閉了在俄州的汽車工廠，後是美國最大的私營煤礦企業默裏能源申請破產都預示了俄州的衰退只是時間早晚的問題。不論是特朗普連任還是拜登上台都無法阻攔這樣的局面。

四年前，特朗普上台給了俄州希望，時至今日，很多選民仍堅信特朗普能讓這個州再現奇跡。歷史在前進，過去的輝煌只能成為俄州的回憶。美國前總統奧巴馬兩次贏得俄州，之後，俄州選擇了特朗普，但這一次呢？選擇他們支持的人上台真正能解決俄州的問題嗎？這個問題的答案，俄州人恐怕心知肚明。老問題還在那裏，只見新人笑。