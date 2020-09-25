埃爾多安野心勃勃的鄂圖曼帝國夢

9月22日，土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）在聯合國大會第75屆會議上的一般性辯論中發表視頻講話時強調：2019年冠狀病毒（COVID-19）大流行凸顯了對聯合國進行改革的必要性。他表示：「我們再次看到了世界大於五國（指安理會中國，美國，英國，法國，俄羅斯五個常任理事國）這一論點的正當性。人類的命運不能任由少數幾個國家擺佈。為了防止各國際組織喪失聲譽，我們必須首先審查我們的體制和規則。」埃爾多安此番演講足見其想要重拾土耳其歷史上鄂圖曼帝國影響力的野心。

野心勃勃的性格支撐着埃爾多安從底層出身一路拼殺到國家領導人的職位，他的執政風格極其強硬。在擔任伊斯坦堡市長和國家總理期間，他創造了土耳其經濟奇跡，為土耳其收穫了地區影響力，也讓埃爾多安得到了中下層民眾的廣泛支持，順利成為該國曆史上第一個民眾直選產生的總統。

第75屆聯合國大會一般性辯論開幕 9月22日，在位於紐約的聯合國總部，土耳其總統埃爾多安發表視頻講話。（UN）

埃爾多安是典型的保守民族主義者，所以極度反對西方的放縱的生活方式與自由的思想浪潮。最近因為土耳其與希臘的領海爭端，法國選擇志願希臘而諷刺法國的援助是現代版殖民行為，並稱：「幾個世紀以來，從非洲到美洲，沒有一個地區未被歐洲殖民者剝削過，沒有一個村莊未被殖民者屠殺過，沒有一個人沒有被殖民者壓榨過，但是那個時代已經一去不復返，土耳其不會因制裁和威脅而後退。」

埃爾多安長期炒作西方壓榨土耳其的言論以在國內換取民眾強烈的愛國心。他還如法炮製將觸角伸向了世界各地的土耳其人和伊斯蘭教徒，想利用宗教影響力，成為世界級領袖。其終極目的就是想恢復土耳其鄂圖曼帝國的昔日榮光。埃爾多安一直視自己為世界各地穆斯林的保護人。儘管土耳其現代國父凱末爾（Mustafa Kemal Atatürk）為土耳其制定了世俗化政教分離的道路，但是自埃爾多安當政以來，他一直披着世俗化的外表，實行着反世俗化，反自由主義的政策：不僅在土耳其境內增加宗教機構和學校，收編媒體，限制言論自由，解僱自由主義傾向的公職人員等，還在不斷努力的為世界各地的穆斯林的贊助人，為他們開創一條遵循《古蘭經》的現代化道路。

埃爾多安在全世界範圍內，動用了大批遊說團體，學術屆人士，外國使團，援助機構等開展大型「消除反穆斯林」的活動。各地土耳其使館更是鼓勵穆斯林群體直接向他們報吿任何針對穆斯林的偏見敵對事件。在美國首都華盛頓附近，埃爾多安更是出資建造了一個伊斯蘭中心，想借此進一步拉攏在美穆斯林。他的女兒買下了美國前黑人拳擊運動員穆罕默德·阿里（Muhammad Ali）的一處房產，並改建成了一個穆斯林暑期學校。

僅僅成為伊斯蘭世界的全球贊助人並不能滿足埃爾多安的鄂圖曼帝國夢想，想要有足夠全球支持者，還要團結起世界各地的弱勢群體。2018他再次當選總統時發表演講稱這個大選結果是「全世界受壓迫人民的勝利」。不可否認，埃爾多安在幫助世界弱勢群體上不遺餘力，無論是對索馬里的大量資金援助，還是安置將近400萬敘利亞難民，都值得讚揚。但是背後的政治目的也不言而喻：現今北非包括索馬里，蘇丹，厄立特里亞，埃塞俄比亞等在內的大部分地區都是鄂圖曼帝國的疆土。

歷史上，鄂圖曼帝國還與尼日利亞，尼日爾和乍得共和國結盟或簽訂友好條約，將影響力進一步在非洲延伸。在埃爾多安擔任土耳其總理的2003年至2014年期間，他訪問了30多個非洲國家，這些政治訪問無疑都為土耳其在非洲地區的戰略滲透有着重要影響。而非洲地區在第一次世界大戰鄂圖曼帝國崩裂後，便一直是法國的傳統勢力範圍，但是自2017年以來，土耳其大約1,000家公司共同努力，取代了阿爾及利亞前殖民帝國法國，成為了該國的最大境外直接投資者。埃爾多安正在一步一步地重塑土耳其作為區域中心的昔日輝煌。

2020年3月1日，在土耳其埃迪爾內省，難民和非法移民在靠近土耳其與希臘邊境的地方聚集。（AP）

對弱勢國家扶持的同時，埃爾多安利用土耳其橫跨歐亞大陸的優勢，在美俄兩國之間遊走。一會兒拿着擊落俄羅斯無人機的投名狀去找美國邀功，跟着美國一起打擊敘利亞政府軍；一會兒又譴責美國想要暗中支持土耳其軍事政變推翻他的政府，又開始倒向俄羅斯。這種朝秦暮楚的外交政策就是想通過赤裸裸的投機主義，為土耳其爭取最大利益，恢復鄂圖曼帝國的光榮。雖然這種極端的投機主義招致了很多人對埃爾多安的厭惡，但是巴勒斯坦，約旦，非洲各國，巴基斯坦等弱勢阿拉伯國家民眾都很喜歡埃爾多安想要恢復伊斯蘭教榮光的政策。

儘管土耳其目前受制於國家的中等發展程度，再加上新冠疫情衝擊（COVID-19）和飲鴆止渴的經濟政策，短時間內無法實現鄂圖曼帝國的夢想，但是就像埃爾多安在聯合國大會上的發言所說：「舊的世界秩序需要改革，世界大於五個國家」一樣，他將繼續帶領土耳其在不斷變化的世界形勢中尋找的領導者的地位，而世界也應該警惕一個極端投機保守的土耳其的崛起。