大選逼近前的瘋狂　美右翼全面動員批中國

在2020年美國大選投票日前最後1個月的時間裏，尋求連任但民調持續低迷的美國總統特朗普（Donald Trump）不放過任何一個打中國牌的機會。

在9月22日聯合國大會一般性辯論開幕演講中，特朗普一開口就強調「中國病毒」，從新冠肺炎疫情疫情（COVID-19）、氣候變化和武器系統等各個他本人平時不怎麼關心的議題角度批評中國。9月23日，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也在特朗普選情吃緊的搖擺州威斯康星州議會發表演講，指控「中共干預美國國內政治」，呼籲各州地方政治人物警惕中國間諜，提升對知識產權的保護。他還呼籲美國商界更多地和台灣來往。

這是特朗普政府上下配合對中國打輿論戰。特朗普從聯合國平台加大對華輿論宣傳，蓬佩奧則在地方層面，尤其是共和黨控制的搖擺州，向特朗普支持者宣傳中國間諜和「中國干涉大選」等陰謀論。這一幕有點類似於2018年中期選舉前白宮對華輿論公關。特朗普在當年的聯合國會議場合高調指控中國干涉美國中期選舉，但他至今也沒有提供確切證據。所謂的「中國干涉美國中期選舉」指控，也就不了了之了。

現在，特朗普選情吃緊，經歷一番有關社會法治與秩序的國內輿論公關後，他和民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）的名調差距並未大幅縮小。在疫情持續惡化、經濟衰退和國內抗議不斷的背景下，最後1個月的衝刺，特朗普只能更多地將視線轉向國外，轉向中國。無論是在聯合國場合批中國，還是在中東促成以色列和個別阿拉伯國家和解，都可以達到異曲同工之效，既可以轉移內部選舉壓力，又可以向選民樹立強硬領導人的形象。

根據美國媒體的爆料，特朗普政府已經明確給國土安全部等部門下達指令，要求凸顯中國對美國選舉的威脅，淡化俄羅斯干涉選舉的說法。而在過去半年多時間裏，在蓬佩奧的推動下下，國會的右翼參議員柯頓（Tom Cotton）、司法部部長巴爾（William Barr）和國土安全部代理部長沃爾夫（Chad Wolf）一直在積極配合加大對華輿論戰。尤其是司法部在孟晚舟事件中啟動的「中國行動計劃」（China Initiative）和國土安全部新成立的「中國工作組」（China Working Group），都是將中國視為靶子，圍繞經貿、國安和軍事等議題發表各種尚未證實的指控。

2020年9月10日，美國國務卿蓬佩奧在與東盟外長的網絡會議中抨擊中國，敦促東盟國家反對中國的主導地位。（AP）

其中，蓬佩奧主導的對華意識形態之戰占主導地位。就在中國政府多次表態不打冷戰、堅持通過對話化解爭端的背景下，蓬佩奧依然在動員內外各種勢力，升級同中國的全面博弈，推動和中國的脱鈎。比如，之前一直在其背後出謀劃策的美國國務院中國政策首席顧問余茂春也在特朗普聯大演講當天公開在一個網絡論壇露面，就香港和貿易等話題批評中國。

若沒有疫情，若不是特朗普連任選舉需要，蓬佩奧和他身邊的所謂謀事根本不會有大的發揮空間。他們的部分對外指控甚至超出了特朗普本人所能理解的範疇。蓬佩奧對華強硬或抹黑中國，符合當前華府政治氣候，也是他的政治生存技能之一。

這也是美國保守派最後的瘋狂。如果特朗普連任，他們自然還能延續此類攻擊策略，但也要取決於特朗普的執政需求。從目前來看，他們還是擔心民主黨上台。這種憂慮越重，他們批評中國並將中國和民主黨捆綁的慾望就會越大，且絲毫沒有底線。這一點從蓬佩奧和余茂春拔高台灣，矮化中國大陸就能看出。他們要趁特朗普和保守派掌權的時機，推動強硬對華政綱，將美國民間主流對華認識引向負面，以便給繼任者留下個難以逆改的軌迹。