2020年以來，疫情肆虐，全球經濟低迷，大國博弈暗流湧動，面對「前所未有」的挑戰，中國經濟能否維持復甦勢頭，宏觀政策應該如何發力，中美關係是否存在「脱鈎」風險？ 就此問題，《香港01》專訪著名經濟學家、北京大學新結構經濟學研究院院長、受邀參加習近平主持的經濟社會領域專家座談會9位智囊之一的林毅夫。林毅夫表示，深化改革同時還要擴大開放。如果把這兩個優勢用好的話，相信中國到2030年之前，每年依然能夠實現5%至6%的增長。

香港01：根據公開報道，習近平在專家座談會上提出「以辯證思維看待新發展階段的新機遇新挑戰。以暢通國民經濟循環為主構建新發展格局。以科技創新催生新發展動能。以深化改革激發新發展活力。以高水平對外開放打造國際合作和競爭新優勢。以共建共治共享拓展社會發展新局面。」

您如何理解中央最高層提出的這六點方向？您在彼次座談會上提了哪些建議？

林毅夫：我覺得中國從1978年以來進行改革開放，能取得這樣的成就，最主要是中國在發展的過程當中，作為領導國家的中國共產黨，隨時都是解放思想、實事求是，隨時都是在審時度勢，站在當前的時間點上，中國在發展上面有什麼樣機會，中國在發展上面有什麼樣的困難，怎麼樣把有利的條件動用起來克服當前的挑戰，進行必要的調整，不斷前進。我想習近平這次組織座談會發表講話，也是中國治理模式的一種體現。有利於統一思想，堅定信心。

受疫情衝擊，中共此前定下的GDP翻番目標可能無法如期實現。（Reuters）

這次座談會我主要提的就是深化改革，利用中國在經濟發展的兩個優勢。一個是作為後來者的優勢，在技術創新、產業升級方向明確之後，比發達國家技術創新、產業升級的速度更快，發展的速度更快，這是一個優勢。

另一個就是換道超車優勢。當前是新的產業革命時期，比如在人工智能、互聯網、雲計算這些新的產業上面，研發周期相對較短，產品和技術迭代時間也特別短，人力資本是最主要的投入。中國是個人口大國，通過連續多年加大對教育投入，在人力資本上與發達國家比已經沒有比較劣勢，再加上中國龐大的市場和齊全的產業門類，因此許多新興產業正與發達國家齊頭並進，這就給了中國換道超車的優勢。

根據2019年「胡潤獨角獸榜」全球494家初創不到10年、市場估值超過10億美元的未上市公司中，206家在中國，略高於美國的203家。2020年的榜單，中國227家略低於美國的233家，不過在全球十大獨角獸公司中，六家來自中國。

而如何利用好優勢，就是要深化改革，讓有能力的企業家，有能力的科技人才能夠發揮他們的作用，抓住後來者優勢，抓住換道超車的優勢。

深化改革同時還要擴大開放。如果把這兩個優勢用好的話，我相信中國到2030年之前，每年依然能夠實現5%至6%的增長。按照這樣的增速，到2025年中國就可以達到12,700美元的人均收入水平。

這是一個門檻，跨過這個門檻就是高收入國家，這是中華民族偉大復興一個很重要的里程碑，而且現在全世界生活在高收入經濟體的人口，只佔全球人口的16%，如果中國跨過這個門檻，全世界生活在高收入國家的人口就會達到34%，這對人類歷史上也是一個很重要的里程碑。

如果在「十五五期間」即2026年到2030年，同樣實現了5%至6%的增長，那應該到2030年左右中國的經濟規模按市場匯率計算將超過美國，成為世界第一大經濟體。

我相信中國在2030至2040年間還有6%的年均增長潛力，利用好國內市場、人才、有效市場和有為政府的制度等各項優勢，便有望實現年均4%至5%的增長；2040至2050年間有5%的年均增長潛力，有望實現年均3至4%的增長。

從2008年開始，全世界每年經濟增長，中國貢獻大約30%，如果實現我前面預測的增長速度的話，這個趨勢會繼續存在，在這個趨勢下繼續擴大開放，一方面有利於中國充分利用國內國際兩個市場，同時其他國家也可以利用中國的市場來發展。

美國大選2020專頁 | 香港01

地圖中的美國：這究竟是怎樣的國家？

全世界最大的單一市場在中國，要利用國外資源，維持增長速度，不斷推動全球化發展。在這種狀況之下，哪個國家放棄了中國市場，就是放棄自身發展的機會。美國目前對中國的全面遏制，是因為美國想維持其霸權。然而其他國家沒有理由為了幫助美國維持霸權而犧牲自己的發展。

只要中國繼續深化改革，充分利用好中國的兩個優勢，繼續開放，讓中國的發展成為拉動其他國家發展的動力來源，這樣的話，中國就能乘風破浪，美國即便想聯合世界孤立中國，也只會進一步孤立自己。