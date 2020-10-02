【對話林毅夫・五】美國實體經濟日益沉淪　中國要為危機未雨綢繆

2020年以來，疫情肆虐，全球經濟低迷，大國博弈暗流湧動，面對「前所未有」的挑戰，中國經濟能否維持復甦勢頭，宏觀政策應該如何發力，中美關係是否存在「脱鈎」風險？ 就此問題，《香港01》專訪著名經濟學家、北京大學新結構經濟學研究院院長、受邀參加習近平主持的經濟社會領域專家座談會9位智囊之一的林毅夫。林毅夫認為，美國聯儲局不斷實施貨幣寬鬆，必定會導致資產價格被推高，產生泡沫，而泡沫總有一天會破。

香港01：如果把目光轉向世界，看美國經濟情況，美國二季度實際國內生產總值（GDP）年化季按月初值下滑32.9%。結合目前疫情情況，您如何看美國下半年經濟走向？

林毅夫：美國下半年經濟好像還看不到底，當然不見得會像第二季度下滑那麼多，但是像國際貨幣基金組織在4月份時預測美國今年經濟可能全年負增長5.9%，到了6月份時則認為可能會負增長8%，到年底時可能會更差一點，這將是美國自經濟大蕭條以來經濟表現最差的一個年份。

2020年9月，美國聯儲局召開年內最後一次議息會議，主席鮑威爾（Jerome Powell）承諾將長期維持低利率水平。（新華社）

香港01：目前美國聯邦債務已經高達26.5萬億美元，突破歷史最高值，而且短時間內沒有緩解的迹象，這會否是未來美國經濟甚至是世界經濟的一個「灰犀牛」事件？此前，中國銀保監會主席郭樹清曾說「世界可能再次走到全球金融危機的邊緣」，這可能是迄今為止決策層對外部金融環境最嚴峻的公開判斷。您是否認可這個說法？

林毅夫：美國現在利用美元是國際儲備貨幣的特權，當國內的政府債務激增，民間儲蓄不足，貿易逆差擴大就用增發美元來渡過難關，這就代表美元在不斷貶值，因為現在世界沒有任何貨幣可以替代美元，只得忍受美元貶值的危害，可是這樣的情況總有一個限度。

美元增發有兩個流向，一個是流向股票市場。我印象很深刻，我2008年到世界銀行當首席經濟學家，那時候道瓊斯指數是12000點，那時候大家就說，12000點太高了，有很多泡沫的成分，一定會有調整。從2008年到現在，美國實體經濟的表現沒改善，在2008年以前美國經濟平均每年增長速度在3%至3.5%之間，2008年以後增長不到3%，去年最好只有2.7%，即使沒有今年的新冠肺炎，國際貨幣基金組織（IMF）原來就預測今年美國的經濟增長只有2%，也就是實體經濟沒恢復，靠增發貨幣來托住經濟不向下沉淪。

在貨幣政策方面，名義上實際維持零利率，但如果把通貨膨脹刨除，實質就是負利率，也就是有能力跟銀行借錢的人，是在得到補貼，但他看到實體經濟沒恢復，也不會將錢投入實體經濟，那麼就會投資到股票市場，所以現在道瓊斯指數超過28000，兩倍於2008年不止。現在的實體經濟比2008年更糟，泡沫比當時更大，而泡沫一定會破。

所以，可以看到美國經濟近幾年只要一點風吹草動，股市就有巨大的波動，這個頻繁、巨大波動就代表這個體系不穩定。所以，很可能出現像2008年美國股票市場崩盤的情形。

另外，美國不斷增發貨幣，美元實際貶值，而又沒有美元之外其他可替代貨幣，所有其他國家只好忍受，但是總有一天這些國家會放棄美元作為安全資產，放棄美元作為儲蓄貨幣，那可能帶來美國的危機，在這個過程當中也一定會伴隨着世界危機。

所以，短期可能會有美國股票市場崩盤帶來的金融危機，長期則可能會有整個以美元為核心的世界貨幣體系的危機。

我基本認可郭樹清的說法，但誰都不知道危機什麼時候會到。不過總要未雨綢繆，中國一方面要強化實體經濟，二方面也要防範出現系統性的金融危機。避免系統性的金融危機需要同時防備來自於國內，以及來自國外的衝擊。

美國大選2020專頁 | 香港01

地圖中的美國：這究竟是怎樣的國家？