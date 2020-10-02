2020年以來，疫情肆虐，全球經濟低迷，大國博弈暗流湧動，面對「前所未有」的挑戰，中國經濟能否維持復甦勢頭，宏觀政策應該如何發力，中美關係是否存在「脱鈎」風險？ 就此問題，《香港01》專訪著名經濟學家、北京大學新結構經濟學研究院院長、受邀參加習近平主持的經濟社會領域專家座談會9位智囊之一的林毅夫。林毅夫認為：說中美經濟脱鈎，從經濟的角度來看，很難發生。

香港01：今年以來由於新冠疫情不同程度的影響，各國實力對比及長遠發展潛力都受到波及。美國經濟出現大問題，美方的焦慮感進一步上升，藉疫情之下多國反思供應鏈安全之機，渲染中國將優勢產業「武器化」的風險，加快產業鏈、供應鏈結構調整中的「去中國化」。

如此發展，中美摩擦會愈加激烈，是否會出現「中美全面脱鈎」或者是準脱鈎的情況？在不同領域會有怎樣的可能發生？您認為，中國目前是否已經在這個方面進行了準備？

林毅夫：美國現在和中國的主要矛盾是什麼？美國提出了很多理由，開始的時候指責中國的貿易順差太大，特朗普的認識是「對美國有貿易順差就是佔了美國便宜」，但是懂貿易的人都知道，貿易一定是互利雙贏，貿易是因為比較優勢不同。

中國賣給美國的產品基本美國都自己能生產，你說美國不能生產跑步鞋嗎？美國不能生產襪子嗎？美國不能生產電器產品嗎？應該都能生產。只不過這些產品附加價值相對比較低，勞動力比較密集，美國自己要生產的話成本比中國高多了，跟中國買比較便宜。所以美國實際上是得益的，當然中國也得益。

各界普遍預估中國是2020年唯一保持經濟正增長的G20國家。（Reuters）

美國說中國侵犯了知識產權、偷了美國的技術，這也說不通。企業之間有侵犯的情形，這個很難避免，三星吿蘋果，蘋果吿三星的情形時有發生，但是中國在1980年就加入了聯合國世界知識產權組織（WIPO），成為一個成員國，中國是落實國際承諾的，例如在過去10年外國企業在中國起訴中國企業侵權，84%的情形是外國企業勝訴，同期在美國外國企業勝訴率只有50%左右，可見中國政府並沒有偏袒中國企業。美國經濟學家薩默斯（Larry Summers）就說「中國這些年的進步絕不可能是靠偷人家的知識產權得來，一定是自己努力來的」。

美國說中國強迫美國企業轉讓技術，有可能嗎？外國企業到中國來投資是自願的，他在中國生產無非兩個目的，一是以中國作為生產基地，把產品賣到全球；二是用中國作為生產基地，把產品賣到中國。不管是哪個目標，最終目的都是為了賺錢。如果不用最好的技術生產，在市場上又如何能賺錢？

譬如，福特和通用汽車在美國都在賠錢，主要靠中國的市場盈利來維持。如果福特和通用汽車不用最好的技術生產汽車，又如何在中國市場與德國、日本、韓國汽車企業競爭？所以美國企業在中國要用最新的技術進行生產，這是企業自主、自利的行為，說中國政府強迫美國企業之類的話都是強詞奪理。

林毅夫認為2050年中國人均GDP可達到美國的一半。圖為8月1日晚，雲南昆明的南強集市。（中新社）

美國政要為什麼這麼說？其實最主要的原因，是中國經濟規模這些年按照購買力平價（PPP）已經超過美國了，即便按市場匯率（Nominal）計算，中國體量也將在2030年超越美國。經濟是基礎，美元之所以作為國際儲備貨幣，美國之所以可靠印鈔票向外國輸出通貨膨脹緩和國內矛盾，靠的就是美國是世界上最大的經濟體。所以，用這些藉口其實都是「項莊舞劍，意在沛公」，想要壓制中國的發展。

美國現在提出全面脱鈎，我覺得從經濟角度很難發生。因為如果不跟中國買這些產品，而是自己生產，成本比中國高多了，美國民眾的生活水平要下降很多。美國也可以不把技術賣給中國，但高科技產品的利潤來自於它有多大的市場，中國是全球最大的市場，如果不賣給中國，這些企業就無錢可賺，繼而無法投入資金維持研發，無法維持領先地位，繼而被淘汰。世界上並非只有美國企業有先進技術，德國、日本、韓國的一些企業也有，美國不賣給中國，中國可以自己研發，又或是轉而向其他國家購買，擴大這些國家企業的市場佔有率、利潤和研發力度。所以美國政府與中國脫鈎，是美國企業的災難。

美國試圖像對待1980年代的日本一樣壓制中國的發展，但現在的中國和日本當時的情況不同，基於中國當下具有的「後發優勢」和「換道超車」這兩個優勢，美國要對中國卡脖子，實際上只是加速中國的技術進步。

最近我到深圳接觸了一些高科技企業，它們現在從美國進口關鍵零部件，並非中國不能生產，只不過中國生產的成品率低，單價比進口貨貴，在正常情況之下，企業當然是從商業原則出發，傾向於購買成本低的原材料。除非像國防安全，可以不計代價，不考慮成本。但是假如美國真要斷供的話，那中國就用貴一點的部件，貴的部件需求多了，它的盈利就高了，研發就可以加大，技術成熟度就會提高，成品率也會提高，單價就會降低，市場的空間就會更大，利潤和研發投入可以進一步提高。就像華為創始人任正非所說，都有備胎，能買的時候願意買，如果美國真不賣給中國，那中國自己做，無非貴一點。

我常講，2030年中國規模預估會超過美國，2050年中國人均GDP可達到美國的一半，經濟規模便是美國兩倍。到那時，國內如京津冀、東部沿海地區、中西部核心城市等地人口規模與美國全國相當，人均GDP水平也與美國基本持平，產業技術也會和美國處於同一水平，美國可以用來卡住中國脖子的技術優勢將不復存在；中國在此外還有近10億人口，人均GDP約為美國的1/3，這部分地區發展速度會比美國快。

如果說美國現在跟中國脱鈎是「傷敵一千，自損八百」，那麼慢慢就會變成「傷敵八百，自損一千」，乃至「傷敵五百，自損一千」。