特朗普無法順利任命大法官的四種可能

自上周六（9月19日）大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsberg）離世後，美國共和黨主導的參議院領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）迅速宣佈要在大選前對新任大法官進行投票，特朗普則在短短一個星期後的9月26日正式提名保守派法官巴雷特（Amy Coney Barrett）為繼任者。

對共和黨而言，鑑於大選過後的不確定性，在選前完成任命、實現最高法院內保守派法官佔大多數的局面，無疑是最佳選擇。現如今看來，共和黨主導的參議院確實有11月3日大選前通過大法官任命的機會。倘若無法順利任命，大致會是基於以下四種情形。

首先是共和黨能否確保參議院足夠多的票數的問題。目前美國由53位共和黨議員及47位民主黨和跟隨民主黨投票的獨立議員組成的參議院中，為使提名通過，共和黨須確保至少51票讚成才可形成多數通過，而在形成50對50平票的情況，還有副總統彭斯（Mike Pence）的一票讚成可打破平局。隨着此前備受關注的羅姆尼（Mitt Romney）9月22日表示自己會依被提名人資歷而投票，目前有2位共和黨參議員公開反對，剩餘51位共和黨議員中雖然有48人不反對當下任命流程，但沒人可以確保最終會否發生變數。

9月26日，特朗普正式提名保守派法官巴雷特（Amy Coney Barrett）為最高法院法官候選人，若提名通過，美國最高法院內保守派大法官比例將增至6：3。（美聯社）

第二，民主黨可能通過添加參院議程等方式來阻撓或拖延任命。民主黨內有聲音提出通過對司法部長巴爾（William Barr）或特朗普本人發起彈劾，來阻礙參議院對大法官的任命議案進行投票，而是否這樣操作則取決於眾議院領袖佩洛西（Nancy Pelosi）。一旦成功發起彈劾，參議院將不得不擱置其他議程，立即開始處理彈劾案，自然將大法官的投票推後。佩洛西此前在接受採訪時亦表示，不排除通過發起彈劾案的手段來拖延大法官任命的可能。

巴雷特是特朗普任內提名的第三位最高法院法官，其就任將對美國社會包括槍支、墮胎等多項重大議題帶來深遠影響。（美聯社）

第三，在特朗普宣佈人選後、最高法院法官人選被正式通過前，之間還有冗長的審查流程，包括參議院司法委員會（Senate Committee on the Judiciary）對候選人及其他證人進行的一系列聆訊、FBI（聯邦調查局）背景審查、參議員最終審議投票。上一位受到提名的大法官卡瓦諾在接受參議院聆訊之前，還用了近2個月的時間與議員會面、準備各種材料來應對聆訊，而本來應在一個星期內結束的FBI的背景調查，也由於對卡瓦諾的性侵指控而導致延期。自1975年美國最高法院法官任命投票規則改變以來，最高法院法官任命流程所花費的時間平均要70天，如今卻需要在38天內完成任命，時間上的緊迫程度不言而喻。即便巴雷特的履歷和背景皆遠勝於卡瓦諾，沒有任何明顯軟肋，這些繁雜流程的各個環節也皆可能生變，致使大法官任命無法在大選前完成。

第四是共和黨議員出於自身選情的考慮而拒絕在大選前投票任命大法官。11月3日的大選除了總統選舉外還將對參議院的35個席位進行重選，當中就有23個目前掌握在共和黨手中，這些面臨自身選區連任的聯邦參議員，在就大法官任命一事做出表決時，必須要考慮到其對自身連任選情的影響。考慮到目前多個全國性民調皆顯示逾六成美國國民皆認為應該將大法官任命拖至大選之後，其中不乏大量共和黨選民，這也就使得這些共和黨參議員必須考慮周全，以免承受失去參議院席位的風險。