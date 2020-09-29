納卡衝突：阿塞拜疆與亞美尼亞的難解死結

亞美尼亞和阿塞拜疆9月27日在納卡地區（Nagorno-Karabakh）爆發軍事衝突。亞美尼亞宣稱摧毀了阿塞拜疆33輛坦克和步兵戰車、4架武裝直升機和27架無人機。阿塞拜疆則表示，摧毀了亞美尼亞12台防空導彈系統，亞美尼亞軍隊遺棄了大量坦克和步兵戰車，目前兩國衝突仍在繼續。 在新冠肺炎肆虐的當今世界，停火抗疫是不少衝突地區交戰雙方的選擇。為什麼亞美尼亞和阿塞拜疆反而爆發了2016年以來最嚴重的的軍事衝突，是什麼激化了雙方的矛盾，將局勢再次推到了兵戈相向的地步？

最為直接的動因在於，此前得到土耳其力挺的阿塞拜疆試圖通過先發制人式的行動從根本上改變持續近三十年之久的納卡博弈僵局，進而從亞美尼亞手裏奪回對該地的實際控制權。

就在今年8月，阿塞拜疆國防部長哈薩諾夫（Zakir Hasanov）公開宣稱「有了土耳其的鼎力支持，阿塞拜疆將完成自身的神聖使命」——即奪回那裏（納卡地區）本該屬於自己的領土。從當前的局勢發展來看，阿塞拜疆的這種策略已然取得了一定成效。

2020年9月27日，亞美尼亞與阿塞拜疆在納卡地區爆發軍事衝突。圖為由阿塞拜疆國防部發布的一段阿軍擊毀亞美尼亞地面裝甲車輛的視頻截圖。（AP）

但隨着亞美尼亞全國總動員的到來，以及俄羅斯方面的強勢介入調停，這一策略的後續成效如何還有待觀察。而在這一直接動因之外，存在於該地長達百多年之久的結構性矛盾才是當代納卡衝突周期性發作的根本原因所在。

難以調和的歷史：誰才是納卡地區的主人

衝突的根本原因還需要從19世紀上半葉沙俄帝國在高加索地區的全面擴張說起.

在擊敗波斯帝國，確立了自身在高加索和裏海一帶的統治權之後，沙俄開始實行民族分離政策。當時經過數百年的移民，納卡地區已成了阿塞拜疆人的主要聚集區，但沙俄鼓勵亞美尼亞人大量遷入這裏。

2020年9月27日，亞美尼亞民眾在首都埃里温參加招募志願兵的活動。當天亞美尼亞當局頒佈全國總動員令，號召適齡公民應徵入伍，為國而戰。（Reuters）

在沙俄的支持下，他們大肆驅逐阿塞拜疆人。因此納卡地區的民族成分再一次發生逆轉，「回家」的亞美尼亞人逐漸取代阿塞拜疆人，成為當地的主體民族。

在亞美尼亞人看來，這裏自古以來就是亞美尼亞人居住的地區，而阿塞拜疆人則認為自己已經在這裏居住了幾百年，亞美尼亞人早已放棄了這裏，阿塞拜疆人才是這裏的主人。這正是納卡地區衝突的根源所在。

沙俄瓦解後，為了應對土耳其等伊斯蘭勢力的地緣壓力，1921年，蘇俄當局以民族自決為由將納卡地區劃歸給亞美尼亞。

1923年，蘇聯當局對行政區劃進行調整，將納卡地區劃給阿塞拜疆，成為「阿塞拜疆蘇維埃共和國」的一個自治州。

在蘇聯前中期，在聯盟中央的強勢管控下，亞阿矛盾得以暫時擱置。1991年，蘇聯解體，留下的權力真空，讓外高加索這一民族成分複雜的地區陷入了動盪。

1994年5月，在俄羅斯等外部勢力的調解之下，亞阿達成停火協議，但小規模衝突仍然持續不斷。

戰爭後以來，納卡地區既沒有成為亞美尼亞的領土，也沒有成為阿塞拜疆的領土，而是成立了事實獨立的共和國。這是一個不被國際承認的「納卡共和國」，面積約1萬平方公里，人口僅15萬，亞美尼亞人約佔90%，亞美尼亞擁有實際控制權。

阿塞拜疆雖然擁有受到國際社會廣泛承認的主權，但已然失去了實際控制權。因此，阿塞拜疆從沒有放棄過收回納卡地區的努力。

俄土兩大外部勢力加持

與此同時，一些域外強權的觸角也瞄準了這一地區。其中，最為突出的兩大強權便是俄羅斯和土耳其。

對於俄羅斯來說，外高加索地區屬於後蘇聯時代對外戰略中的內環所在（Near Abroad），而這一戰略定位要求莫斯科方面必須窮盡一切手段將這一地區儘可能地納入自身的絕對掌控範圍。

因此，在納卡衝突中精妙地運用民族分裂牌，兩邊下注，從而使得亞阿雙方都不得不借助俄羅斯的力量來維持納卡地緣博弈中的脆弱平衡，就成為莫斯科方面一以貫之的政策指導方針。

於是，下面這種頗為奇幻的局面就出現了：俄羅斯同時與亞阿雙方進行軍購交易，而外界普遍解讀為的「俄羅斯偏向亞美尼亞」的論斷僅僅表現在前者對亞美尼亞的軍售通常都會有「友情價式的折扣」，而阿塞拜疆則需要全款購買。

與俄羅斯相比，土耳其也將高加索地區視為後冷戰時代對外戰略的重點發力地區之一。

但不同之處在於，由於土耳其與阿塞拜疆之間緊密的族群親緣紐帶，安卡拉方面無法像莫斯科方面那樣使用「兩面下注」式的地緣博弈手法，而只能選擇全力支持阿塞拜疆。

更有甚者，為了表現自身與阿塞拜疆堅定站隊的姿態，土耳其於1993年4月——即亞美尼亞攻佔克爾巴賈爾（Kalbajar）——納卡地區之中的阿屬市鎮之後，就全面關閉了土亞邊境。

2020年9月27日，阿塞拜疆總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）在總統辦公室對全國發表電視講話。在談話中阿利耶夫號召民眾團結一心，並稱勝利必將屬於阿塞拜疆。顯然，來自土耳其的鼎力支持，讓巴庫當局的底氣要比埃里温方面強勢不少。（AP）

不過，與俄羅斯類似之處在於，安卡拉方面同樣既無此心，也無此力讓納卡的博弈天平徹底倒向阿塞拜疆一方。

由於亞阿之間的內部民意因持續不斷的納卡衝突而日趨敵對，加之外部強權的地緣遊戲操弄，導致了兩國至今依然在各領域處於敵對狀態，納卡的前途問題成了兩國的死結。