阮富仲的接班人：越共十三大前跑出的「三匹快馬」

9月末到10月初的河內正處於一片文山會海的局面，河內各路首腦也四處巡遊，主持各省市的相關人事會議。

但對外界來說，與其關注越南地方的人事動態，倒不如集中精力觀察河內在「2020-2025年任期黨代表大會」，即越共十三大期間的人事動向。

在9月21日至27日間，越共中央政治局已召開中央分組會，旨在按照中央政治局的第35號指示精神，在十三大前夕對人事提名方案和文件草案提出意見和建議。

於是，河內已進入了「十三大」狀態。一個問題也隨之而來：誰將是阮富仲的接班人？

在越共十三大接近之際，陳國旺、阮春福、阮氏金銀三人也再次被外界矚目

越共央書記處常務書記陳國旺、總理阮春福以及國會主席阮氏金銀三人自然而然地進入了外界的視野，他們也被越南民間稱為「三匹快馬」（Cuoc dua Tam Ma）。

對分析人士來說，陳國旺作為越共首腦接班人的概率最高，從2019年4月至5月阮富仲抱病休養時，他還一度以「十三大文件起草小組負責人」的身份參與各項黨務活動，由於這一稱號一般只有越共總書記才能擁有，它意味着陳國旺在黨內的影響權重正在快速上升。

在2017年秋季後，以阮富仲（左）為首的越共正在逐漸調整治國理政的理念，進而嘗試在越南社會基礎上應用中國思想。到2019年，越南社會環境也因此發生了微妙的變化。（新華社）

資料顯示，陳國旺於2011年開始擔任越共中央書記處書記、中央辦公廳主任，深受阮富仲等高層領導的信任。2018年3月2日，他被任命為越共中央書記處常務書記，開始負責越共中央日常事務，並漸漸得到了越共黨內的高度認可。由於在河內黨政序列中，陳國旺的位置相對靠前，這使得他成為阮富仲未來人事佈局的重點幾無懸念。

不過，陳國旺長於黨務、紀律等事務，其政務表現外界不得而知。相比之下，近年來積極處理各種政務難題的現任總理阮春福就脱穎而出。很多觀察家認為他在政務問題上的積極表現，足以勝任河內的首腦。

作為河內的總救火隊，阮春福近兩年來的積極表現超出了外界的想象。當他2016年剛剛當選總理時，很多觀察家對其並不太看好。（新華社）

澳洲《外交官》雜誌認為，阮春福在近4年來有效改善了越南的經濟局面，更因為積極應對新冠疫情贏得了外界的讚譽。作為河內的頭號救火隊員，越南總理阮春福已不止一次披掛上陣。

當然，在赫特（David Hutt）等越南問題觀察家們看來，越南國會主席阮氏金銀也並非沒有機會。

雖然阮氏金銀是河內高層中權力相對最小的一位，且越南國內亦有觀點稱，越南似乎並沒有為一位「女性總書記」做好準備，但從序列上來說，阮氏金銀在越共中央政治局內的座次僅次於阮富仲，加之阮富仲本人在擔任越共主席之前也曾擔任過國會主席，這意味着阮氏金銀如能繼任，這也是合情合理的。

至此，在2021年「十三大」前政情暫時不明的越共已展示了相對明晰的領導決策序列。這一序列的形成，不僅標誌了此前外界印象中越南政治「四駕馬車」、「四根支柱」等傳統概念的過時。也讓外界得以參透下一階段河內的政治光譜。