財富再分配：特朗普「避稅」風波的真正問題

9月26日，《紐約時報》發表一份關於特朗普20年來稅務信息的獨家報道，對現任美國總統的財務狀況進行迄今為止最詳細的分析。由於該報道攻擊了特朗普作為精明商人的大眾形象，而且發表時間距離2020年大選只有一個多月，因此相關爭議引起了大量媒體的關注。 然而，報告中有一個對美國選民特別重要的方面卻相對較少受人注視。特朗普的稅務文件揭示了美國財富再分配製度中一個難以啟齒的真相：它並不奏效。

《紐時》的調查正值美國面臨空前的經濟危機：數百萬美國公民失業、沒有醫療保險，並且面對未來幾個月非常黯淡的復甦前景。

特朗普的報稅單對這些苦苦掙扎的美國人有什麼意義呢？雖然這份報告肯定會帶來不少政治問題，但它也引出了一個更深層次的經濟問題：當歷史上其中一個最富有的總統只繳納750美元聯邦所得稅時，美國人如何能信任國家會公正地再分配其財富？

In 2016 & ‘17, I paid thousands of dollars a year in taxes *as a bartender.*



Trump paid $750.



He contributed less to funding our communities than waitresses & undocumented immigrants.



Donald Trump has never cared for our country more than he cares for himself. A walking scam. https://t.co/VZChbp8htu — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) 2020年9月28日

特朗普把握「合理避稅」的竅門

雖然特朗普目前正因十年前獲得7290萬美元巨額退稅而被美國國家稅務局（IRS）調查，但《紐時》獲得的新數據並沒有顯示特朗普犯了逃稅罪。相反，文件顯示的是一種普遍的「合理避稅」，即合法地利用美國稅收制度規則來繳納儘可能少的稅款。

譬如，報告顯示，特朗普當選的那一年，他只繳納750美元的聯邦所得稅。第二年，他再次只繳納了750美元。在當選前的15年中，有10年他根本沒有繳納任何聯邦所得稅。

重複一遍，這並不是因為特朗普偷稅漏稅。他只是非常善於利用現有稅法來減少自己的稅收，,而根據國稅局的年報，他並不是唯一這樣做的美國納稅人。在美國，每年都有成百上千的高收入者（年收入超過100萬美元）享有零稅負或更低的淨稅負。

巴菲特（Warren Buffet）在2013年接受美國有線新聞網絡（CNN）採訪時就曾著名地宣稱，他繳納的稅率比他的秘書還低，並建議政府對最高收入者執行最低稅率，以避免這種情況。

對於公司來說，情況更加嚴峻。美國政府問責局（Government Accountability Office）的一項研究發現，從1998年到2005年，在其研究的7年時間裏，55%的美國公司至少有一年享有零稅負的聯邦所得稅。

最近的《紐時》報告已經開始被用來詆毀特朗普是貪婪的政客和商人，但他的報稅單反而是更大問題的症狀。

對窮人徵稅，對富人減稅

特朗普本人和特朗普組織（Trump Organisation）出人意料的低稅率，傷害的不是德高望重的其他政客，而是美國工人階級。美國工人為停滯不前的工資繳納高額稅率，而資本利得稅的不斷減少卻讓富商們可以繳納很低的稅率。

原則上，美國的稅率是累進的：較富裕的美國人應該比較窮的美國人繳納更高的平均稅率。

圖為根據稅收政策中心的數據顯示美國的有效稅率是累進 (Peter G. Peterson基金會)

然而，通過「合理避稅」，像特朗普這樣的人和公司能夠繞過適用於其他美國人的法定和實際稅率，從而破壞了累進稅率的理想。

最富有的美國人到底能在多大程度上擺脫繳納高額稅款的困擾，目前還是一個爭論不休的問題。有些經濟學家認為，美國的稅收制度不僅在原則上是累進的，而且在實踐中也是如此。

但另一些分析家則認為，在實際上，美國的稅制則是有利於富人的。經濟學家塞茲（Emmanuel Saez）和祖克曼（Gabriel Zucman）在《不公正的勝利》（The Triumph of Injustice）一書中用新的角度和數據表明，美國的稅制大體是「單一稅」（flat tax），而談到最富有的1%美國人的時候，稅制反而是累退的。塞茲和祖克曼指出，美國社會現代史上第一次出現「資本收入的稅率低於勞動收入的稅率」的現象。換句話說，今天美國富人繳納的稅率低於普通學校教師。

高收入納稅人能享有低稅率的一個重要途徑是通過政府提供的的多項「稅務優惠」，其中可以包括免稅（tax exemption）、減稅（tax deductions）、抵免（credits）和優惠稅率（preferential rates）。

雖然政客們，尤其是共和黨人，經常把稅務優惠政策宣傳為降低普通美國人的經濟負擔，但實踐中它們卻對最富裕的美國人的利益過大。根據美國國會預算辦公室（Congressional Budget Office）的一份報告，最高20%的納稅人獲得主要稅務優惠政策的價值的51%，而最低20%的納稅人只獲得了8%。

《不公正的勝利：富人如何逃稅，並如何讓他們納稅》一書的封面。（W. W. Norton & Company）

從這個角度來看，有趣的是，特朗普政府最大的政績之一就是2017年推動的一項重大降低法定稅率的法案。與以往的減稅措施一樣，特朗普通過的減稅法案大多有利於美國富人和大企業。

左翼無黨派智庫「稅收與經濟政策研究所」（Institute on Taxation and Economic Policy）對特朗普的稅改進行分析後發現，「在起草稅法時，立法者本可以取消企業稅的特殊優惠和漏洞，以抵消降低法定稅率的成本。相反，新法引入了許多新的優惠和漏洞」。

特朗普稅改「不出意料的結果」是，美國公司繳納的實際稅率變得更低，甚至低於新設定的法定稅率。最終，美國盈利公司2018年收入的有效聯邦所得稅率為11.3%，僅為21%法定稅率的一半左右。

↓↓↓↓民主黨資深聯邦參議員，前民主黨總統競選人桑德斯（Bernie Sanders）在Twitter發文稱特朗普之外，亞馬遜、通用電器、Netflix等各大美國公司在稅改之後皆未繳稅↓↓↓↓

Yes. Trump's not alone.



Federal income taxes paid by corporations a year after his tax plan was signed into law:



$0: Amazon

$0: GM

$0: Netflix

$0: Chevron

$0: FedEx

$0: Eli Lilly

$0: Starbucks



Dr. King was right. We have socialism for the rich, rugged capitalism for the rest. — Bernie Sanders (@SenSanders) 2020年9月28日

根據該研究所的同一份報告，當年，包括亞馬遜（Amazon）、雪佛龍（Chevron）和IBM在內的91家公司完全沒有繳納任何聯邦所得稅。研究所的姐妹組織，非牟利倡導組織「公民稅收正義組織」（Citizens for Tax Justice）還做分析指出，2017年的稅法非但沒有幫助普通美國人，反而「助長了股票回購，激勵了離岸避稅天堂」。

美國社會一直擅長生產財富，它的弱點反而是不能有效地再分配這些財富。在任何政治爭議之前，最近關於特朗普組織稅務的報道該是對美國經濟嚴重不平等的痛苦提醒。

通過減稅措施，特朗普的行為不僅有利於最富有的美國人，而他還降低了國家健全社會福利系統的能力，削弱了美國面臨着其歷史上最大危機之一能資助的措施，譬如更好的公共醫療或失業救濟。當一個億萬富豪可能每年合法地繳納幾百美元的所得稅時，國家不能完全保護其公民免受疫情的負面影響，這能令人驚訝嗎？

美國大選2020專頁 | 香港01

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