美國總統辯論觀感：一場精彩的綜藝節目

美國時間9月29日晚，2020總統選舉的首屆電視辯論最終以近100分鐘略為超時結束。在這場被CNN稱作「史上最混亂總統辯論」的大戲中，特朗普（Donald Trump）與拜登（Joe Biden）兩位候選人都沒有讓觀眾失望，給出了一齣充滿爆點的舞台表演。

整體而言，特朗普自是保持其獨有的舞台風格，針對「大法官任命」、「疫情」、「經濟」、「種族」、「二人過往記錄」和「大選應有之義」（the integrity of the election）這六個議題，除了他自己應有的2分鐘發言，也頻頻打斷拜登發言，並在發言之後的辯論緩解佔據大半時間，以自我吹噓、言辭攻擊等方式，一如預期地火力全開。

可以看到，特朗普的策略便在於插嘴拜登，打斷其思路，以誘發他出現口誤，鞏固「拜登頭腦不清晰」的形象。

不過，佔據守勢的拜登雖然因頻頻被打斷而時有吞吐，整體表現卻相當沉穩，不得不說是超過了他平時發言時的表現。此外，除了有數次面向主持人喊話特朗普「他能否收聲片刻」以外，拜登神情言辭之間也頗為得當，沒有陷入與特朗普互罵的局面。

是以，特朗普得到最大的曝光率，在關鍵問題上向拜登拋出了一貫的、或真或假的質疑，也令拜登沒有過多反擊的餘地；拜登則言辭得當，雖全場採取守勢，卻也符合各方預期，沒有「失去陣地」——且隨着辯論最終以「選舉之應有之義」的辯題結束，在做人的「應有之義」一方面，拜登也彰顯了他遠勝對手的個人品德。

美國大選2020專頁 | 香港01

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不過，在2020年的大選中，品德是無法影響選情的。若論「誰人表現超乎預期」，那麼此次應是拜登更勝一籌；若論「辯論表現能否拉動自身選情」，那麼這首場辯論實則難以論斷輸贏。

而若是回歸到辯論的初衷，「是否有效陳述自己治國的關鍵主張」，那麼二人則皆沒有任何值得稱道之處，甚至缺乏對既有政策的新穎包裝，連「新壺舊酒」都算不上。無外乎是花費了金主和主辦機構的錢財，為全國乃至全球觀眾，帶來一場娛樂性質愈發大於民主意義的舞台表演。

接下來，雙方還會進行各自線上線下的集會行動，並於10月15日和10月22日舉行第二輪及最終一輪總統辯論。期間彭斯（Mike Pence）與賀錦麗（Kamala Harris）的副總統辯論亦將於10月7日舉行。