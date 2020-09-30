首場總統辯論：兩位候選人提到哪些「中國因素」？

美國大選2020首場總統辯論於美國時間9月29日晚舉行 ，兩位候選人圍繞美國聯邦最高法院、疫情、經濟、種族和暴力、候選人過往記錄和選舉正當性（integrity of the election）六個議題進行辯論。雖然議程並沒有外交，外交在美國選情中也向來不扮演主要角色，但特朗普（Donald Trump）和拜登（Joe Biden）二人還是或多或少地提及中國因素，尤其是近年來持續利用「中國牌」的特朗普。

兩位候選人在辯論過程中數次提到中國的情況如下：

疫情：特朗普再次提及「中國瘟疫」

拜登在批評特朗普抗疫政策時說道：「他還做了什麼？我們當時堅持主張駐中國的美國官員應當親自前往武漢了解情況，並對情況有多危險做出自己的判斷。而他甚至沒有要求習近平這樣做。他告訴我們習近平做得有多好，說我們欠習近平一份感恩之情——（因為）他對我們（在這個問題上）公開透明。他（指特朗普）之後又做了什麼呢？他一直在等啊、等啊、等啊，至今還沒有一個（應對疫情的）計劃。」

早在今年1月25日，特朗普曾在Twitter上表示，中國正在非常努力的對抗新型冠狀病毒，美國非常感謝中國的付出和對外的透明度。當時正值疫情爆發初期，新冠肺炎在中國國內已經造成26人死亡，至少800人感染，而美國亦出現第二個確診病例。

China has been working very hard to contain the Coronavirus. The United States greatly appreciates their efforts and transparency. It will all work out well. In particular, on behalf of the American People, I want to thank President Xi! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 24, 2020

特朗普對此回應：「這是中國的錯，這件事從一開始就不應該發生，他們（現在成功）阻止了病毒從外部傳入，但這是中國的錯。而且你說到（疫情的）數字，我們不知道中國有多少人死了，我們不知道俄羅斯有多少人死了，我們不知道印度有多少人死了，他們不會給你一個真實的統計數字。」

儘管特朗普在初期肯定中國的抗疫舉措，但近幾個月隨着越來越多聲音批評其政府對疫情的應對，特朗普愈發頻繁的將病毒稱作「中國病毒」，將國內疫情及所造成的經濟損失歸罪於中國。

在隨後討論經濟問題時，特朗普亦聲稱：「我們打造了歷史上最好的經濟。但由於中國瘟疫，我們不得不使經濟停滯。」

當地時間9月29日晚，特朗普和拜登在俄亥俄州參加本屆大選首次電視辯論。（美聯社）

拜登兒子在中國的利益關係？

如此前《華盛頓郵報》的報道所言，特朗普此次辯論的確不忘攻擊拜登的家人。

特朗普說：「Joe，中國欺負你，你也不得不聽中國的話。而且不出所料，你的兒子也摻和進去，還從中獲益。他獲得了幾十億美元（的利益）。」

2019年10月，特朗普曾公開批評拜登的兒子亨特（Hunter Biden）——一位50歲的律師，宣稱一間有中國政府資金支持的企業向亨特給予15億美金來試圖影響他的父親——時任副總統拜登，藉此來和美國達成對中方較為有利的貿易協定。

今年50歲的律師亨特身兼上海一間私募股權投資公司（渤海華美股權投資基金管理有限公司）的董事，持有該公司10%的股份，該公司依靠大型金融機構的資金支持，為其尋找有投資價值的公司，為這些公司注資、改造後重新上市，以此賺取利潤。

2013年12月4日，時任美國副總統拜登和他的兒子亨特，以及孫女Finnegan Biden到訪中國，圖為三人走出空軍二號。（Getty）

特朗普向外界暗示，該公司的註冊時間恰好在2013年末，時任副總統拜登到訪中國後的12天後，而當時亨特隨拜登一同搭乘空軍12號抵達中國，暗示亨特借父親副總統身份從該公司獲得了多達15億美金的利潤。

不過，特朗普並沒有為他的揣測以及亨特獲益15億美金給出任何證據。而亨特方面則回應稱，公司早在拜登訪問前很多個月已經開始籌備成立，而公司的股權人則在此前的一個月提出註冊申請，指出兩件事在時間上的接近只是巧合。此後美國包括《紐約時報》在內的媒體亦發佈報道稱沒有證據證明亨特借父親拜登的身份，從中國的公司獲益15億美金。

美國在全球變暖問題上的行動

在辯論後半部分，主持人臨時加入了全球變暖辯題，在被問到相關問題時，拜登提到美國應該領導世界各國共同對抗全球變暖帶來的威脅，而自己若獲選將帶美國重回《巴黎氣候協定》。作為回應，特朗普說：「中國向空氣中排放了大量的塵土。中國在這樣做，俄羅斯在這樣做，印度在這樣做。他們全部都在這樣做。」

對於特朗普在2017年推出巴黎協定這一決定，他表示該協定當中的限制對於美國而言是不公平的，並且會為美國造成大規模的失業。而特朗普在此前亦在該問題上提及包括中國在內的這幾個國家，指責他們「沒有處理好他們的空氣（污染問題）」，以此為藉口認為美國沒有理由去承擔責任。

2017年6月1日，特朗普在白宮召開新聞發佈會，宣佈美國將推出《巴黎氣候協定》。美國在2015年奧巴馬任內簽署了該協定。（Getty）

中國輿論反應

應該說，「中國議題」僅屬於這次首屆總統辯論的邊緣性議題，除了特朗普偶爾提及以外，二人皆未過多以此為借力。不過，這不影響中國網民對此次辯論的高度關注。

從微博、知乎的輿論氛圍來看，中國網民與美國方面輿論的大體反應類似，人們的關注焦點集中在二人辯論中混亂的爭吵上。譬如知乎用戶「ylshao」便評價稱：「辯論過程堪比菜市場大媽吵架。」微博用戶「此君無戲言」則形容稱：「老漢爭地的水平」。向來熱衷於評論時事的《環球時報》總編輯胡錫進自然亦未缺席，他在微博上感慨道：「這就是美國兩黨總統候選人北京時間今天上午的辯論，混亂、相互打斷、彼此人身攻擊和侮辱。過去的總統候選人電視辯論沒這麼亂，或者說，這樣的電視辯論越來越亂，反映的是美國總體上的分裂、焦慮和體制原有優勢的加速流失。」他還引用美國共和黨資深民調專家倫茨 （Frank Luntz）說：這場辯論沒有贏家，美國是輸家。

接下來，10月15日的第二次總統辯論將以「市民大會」（Town Hall Meeting）的形式舉行，屆時在主持人的安排下，二位候選人將對觀眾的問題以及主持人根據社會普遍關注點所設立的問題進行辯論；而10月22日的第三次總統辯論則將參考首次辯論的形式。相信外交政策、軍事政策等都會一如慣例成為後續辯論的辯題，而「中國」乃至「新疆」、「台灣」、「香港」、「西藏」、「南海」都將大概率被涉及，屆時二人的表態也尤其值得關注。