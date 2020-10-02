全球數碼經濟版圖：中美已是兩極　歐盟靠什麼贏？

以數碼化的知識和信息作為關鍵生產要素，以數碼技術為核心驅動力，以現代信息網絡為重要載體，通過數碼技術與實體經濟深度融合，不斷提高數碼化、網絡化、智能化水平，加速重構經濟發展與治理模式的新型經濟形態。中國信息通信研究院7月發布的《中國數字經濟發展白皮書》中如此定義「數字經濟」（下文稱「數碼經濟」）。

「數碼經濟」正在受到越來越多的關注。9月26日，中國與聯合國共同舉辦減貧與南南合作高級別視頻會議，與會的中國國務委員兼外長王毅談及要「積極挖掘數碼經濟、5G等領域的合作潛力」。稍早前的9月8日，王毅在全球數碼治理研討會上表示，中國數碼經濟正在蓬勃發展，並稱願發起《全球數據安全倡議》。

印度總理莫迪（Narendra Modi）在剛剛結束的聯合國一般性辯論上稱：「目前，印度已在全球數碼經濟領域居於領先地位，正通過賦權和透明的政策，讓數百萬公民獲得數碼服務。」

歐盟委員會市場專員布雷頓（Thierry Breton）預測，歐盟《數碼服務法》或於2020年底落地。9月14日，德國總理默克爾（Angela Merkel）、歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）、歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）會晤後決定建立中歐數碼領域高層對話，打造中歐數碼合作伙伴。

特朗普（Donald Trump）政府動用國家機器打壓中國企業華為針對的是其5G技術，對另外一家中國企業字節跳動的施壓本質上是中美在數碼經濟領域的競爭。

特朗普政府一度封殺TikTok和Wechat。（Reuters）

數碼經濟代表了全球新一輪技術革命的到來，這成為大國核心競爭力的表現。中美歐乃至印度等都表現出了對數碼經濟的重視，那麼，在這個數碼經濟版圖中，各國的實力幾何？

聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）2019年9月首次發布一份長達194頁的有關數碼經濟的報吿，呼籲各國重視數碼經濟，同時，共同縮小數碼鴻溝。而最為醒目的莫過於美國和中國，按照該報吿的說法，全球數碼財富高度集中於中美的商業平台。

並且，美國和中國佔所有與區塊鏈技術相關專利的75％，佔全球物聯網（IoT）支出的50％，佔雲計算市場的75％以上，佔全球70家最大數碼平台公司市值的90％以上。全球市值最大的20家數碼企業中，有40%擁有基於平台的商業模式。七大「超級平台」——微軟、蘋果、亞馬遜（Amazon）、Google、Facebook、騰訊和阿里巴巴，佔有前70大平台總市值的三分之二。這些數碼平台不斷成長，並主導了關鍵的細分市場。

根據海外互聯網數據統計與發布公司斯塔蒂斯塔調查公司（Statista）的數據，在2019年全球數碼產業排名中，中國以25萬億美元的產業規模高居第一，美國以19萬億美元的產業規模列第二位，相比之下，英國、日本、德國等的數碼經濟規模在5萬億美元一下，比如德國只有2.5萬億美元。

考慮到數碼經濟「贏者通吃」的特性，中美憑藉自身的技術在全球數碼經濟版圖中維持了自己的強勢存在。但各國並不甘心就此坐視中美兩家為大，最主要的一個力量就是歐盟。

早在2000年，歐盟各成員國共同簽署了里斯本戰略（Lisbon Strategy），提出要在10年的時間內將歐盟建設成為「全世界最具競爭力和活力的知識經濟體」。2010年，歐盟在《歐盟2020》經濟發展規劃更是將歐盟數碼化正式提上日程，其中，「歐洲數碼議程」強調要加快部署高速互聯網，建立數碼單一市場創造競爭優勢。2020年2月，歐盟委員會發布了三份重要的數碼戰略文件：《塑造歐洲的數碼未來》、《人工智能白皮書》和《歐洲數據戰略》。歐盟委員會主席馮德萊恩還提出了 「技術主權」（technological sovereignty）的概念。

歐盟在國際議題上越來越展現獨立性，它已經成為中美之外的「第三股力量」。（Reuters）

如果從技術上來看，歐盟的確難以與中美匹敵，畢竟聯合國2019年發布的報吿中提到，在全球70個最大數碼平台市值中，歐盟僅佔4%。歐盟難以與中美拼技術，默克爾認為「我們歐洲人必須正視我們的競爭對手，自信地走我們自己的道路。」

有着「數碼雄心」的歐盟也確實走出了一條自己的道路，那就是設立規範。2015年歐盟提出了《單一數碼市場》戰略，被視為是指導數碼產業及相關社會和安全治理的頂層設計。2018年，《單一數據保護條例》、《歐盟產業政策》和《歐盟人工智能發展政策》則是從數碼經濟的不同層面設計發展路徑。同年5月生效的《通用數據保護條例（GDPR）》更是幾乎成為全球通行標準，已經有約120個國家受其影響通過了類似法規保護隱私。2019年又相繼推出《人工智能倫理指導》、《歐盟5G安全戰略》等，同樣是有關數碼經濟的制度設計。

歐盟採取最受關注的措施當屬數碼税。面對美國科技巨頭Google、Facebook等在歐洲科技市場佔據主導地位，而美國政府對互聯網巨頭大體採取了自由放任的監管態度，歐盟在2018年提出了要徵收數碼税，尤其是法國、意大利都通過了新税法，開始徵收數碼税。美國近兩年來圍繞數碼税而引發的貿易佔已經說明了問題。從表面看，歐洲要徵收數碼税是要應對科技巨頭的避税問題，從根本上說，歐盟是要定下科技層面的規則。

數碼經濟是繼農業經濟和工業經濟之後的更高級的經濟階段。數碼經濟的迅速發展的同時，一個必然要面對的問題就是如何規範數碼經濟，簡單以大數據為例，Facebook等社交媒體需要獲得用戶的信息，但如何獲得並加以利用、能不能保護用戶的隱私成為備受關注的議題。數碼經濟的無序發展不現實，全球需要設立規則。對於歐盟來說，它不斷在規則上出台相應的政策細則，是必要的，也是維持自己在全球數碼經濟版圖中的「武器」。

中美已經成為影響全球的兩大玩家，兩國之間的競爭折射到政治、經濟的方方面面。三次工業革命帶來了全球地緣政治格局的洗牌，數碼經濟無疑也將一步步改寫全球的經濟乃至政治格局。中美已經站在了數碼經濟競賽的前列，歐盟為了不輸掉這場競賽，以有別於中美的態勢緊隨其後。