疫情之下的歐洲裂痕：歐爾班「中歐安全島」倡議劍指何方？

「我相信疫情正在整個歐洲大陸反彈，我們（維謝格拉德四國）可以組建一箇中歐安全島。在這裏，我們將制定並實施獨特（有別於歐盟整體規劃）的規則與管制模式，以確保我們四國人民的生存安全」。近日，匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）在歐洲疫情反彈愈演愈烈之際發表了上述明顯有悖「歐洲團結」之原則的倡議。

雖然因為布魯塞爾方面近來重事纏身之故，雙方並未就此展開你來我往的筆墨官司。

但歐爾班這條火藥味十足的「反歐論」無疑戳中了長期以來嚴重困擾歐洲一體化進程的最大痛點——即東西裂痕問題。而在疫情之下，這一裂痕正以某種新的形式繼續發酵。

導致歐爾班拋出上述「反歐論」的直接動因是近期有關歐盟復甦基金的資金分配問題，該問題源於今年7月中旬召開的歐盟復甦基金特別峰會期間。

2020年7月17日，中歐四國領導人在歐盟峰會維謝格拉德小組會議召開前合影，從左至右依次為斯洛伐克總理馬托維奇（Igor Matovič），匈牙利總理歐爾班（Victor Orban），波蘭總理莫拉維奇（Mateusz Morawiecki）和捷克總理巴比什（ Andrej Babiš）。（GettyImages）

在峰會上，各方爭議的焦點除了復甦基金中無償撥款與有償借款的比例問題外，就是有關是否應該在資金分配環節設置特定條件的問題。

以「節儉四國」（荷蘭、丹麥、瑞典與奧地利）為代表的主要出資方堅持將獲得資助的資格與成員國是否符合歐盟法治標準（Rule of Law）相掛鈎，其中荷蘭方面的態度尤為堅決。

這樣的立場引起了以部分中歐成員國的強烈不滿，其中尤以波匈兩國最為典型。

華沙與布達佩斯方面均認為這一提議是為本國量身定製的，其目的就在於通過資金分配的大棒來迫使自身在國內施政上屈從於布魯塞爾方面的意志。

畢竟近年來，兩國執政當局與布魯塞爾方面齟齬不斷。兩年前波蘭的司法改革事件以及歐爾班與索羅斯之間持續數年之久的「匈牙利內戰」都招致了布魯塞爾方面的強力反彈。

2017年4月9日，中歐大學（CEU）的師生與同情者手持匈牙利總理歐爾班（左）的肖像畫，在布達佩斯第一區抗議示威。該校由匈裔美國金融大鱷索羅斯（George Soros）一手創辦，但在歐爾班與索羅斯的政治惡鬥中淪為犧牲品。目前，該校主體校區已遷往維也納，布達佩斯僅保留一小部分科系。（GettyImages）

今年疫情期間，兩國同樣因為在境內實施「威權主義式的管控」而飽受布魯塞爾方面的質疑與批評。在上述背景之下，兩國在7月峰會期間這種「高度政治敏感」的表現完全在情理之中。

在峰會後續進程中，「強人領袖」歐爾班充分發揮自身在歐盟決策博弈中「長袖善舞，見縫插針」的豐富經驗與洞察能力，利用德國總理默克爾（Angela Merkel）急於在輪值主席任上促成復甦基金協議達成的迫切心理，力促「節儉四國」與波匈方面達成暫時性妥協：在峰會最終出台的決議中，對有關法治標準的條款做了模糊化處理。

2020年7月19日，歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel，左）在歐盟峰會期間與維謝格拉德四國領導人舉行會晤，就復甦基金的資金分配細則等問題進行協商。（GettyImages）

然而，歐爾班及其波蘭盟友莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki，現任波蘭總理）的「勝利者的喜悦」並未維持太久，事態的發展並不像他們預期的那樣——即將有關法治標準條款與資金分配的前提條件徹底脱鈎。

形勢在9月初出現逆轉，這次逆轉的直接推手並非來自傳統的歐盟三巨頭——歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）、歐州理事會主席米歇爾以及歐盟輪值主席默克爾。

而是來自一位讓波匈執政當局多少有些意外的人士，即歐洲人民黨主席韋伯（Manfred Weber），也即歐洲議會第一大黨的首席領導人。

「我知道他們（特指波匈兩國）急欲從復甦基金中拿到足夠的資金，但如果達不到歐盟法治標準要求的話，歐洲議會絕不會允許他們使用這筆款項」。

韋伯這番強硬的表態雖然部分出於之前與歐爾班的黨派恩怨：在2019年的歐洲議會大選中，歐爾班領導的青民盟（Fidesz）公開表示本黨永遠不會支持韋伯參選歐委會主席（青民盟與韋伯領導的基社盟同屬歐洲人民黨）。

但從中仍然能夠大致反映出布魯塞爾高層在資金分配和法治標準議題上日漸收緊的立場。

這樣的形勢對波匈兩國顯然相當不利，無論是對歐爾班還是他的波蘭盟友來說，此時的他們已經無力通過歐盟的核心決策機制來「合規合法」地捍衛自身在資金分配議題上的權利訴求。

因此，在上述機制之外採取各種「灰色手段」來施壓歐盟就成為了不情之選，而「中歐安全島」倡議無疑是此中的「重磅炸彈」。

此外，近來從華沙和布達佩斯都傳來了兩國議會打算「暫緩批准復甦基金協議」的「抵抗信號」。而從布魯塞爾方面的最新反應來看，三巨頭們仍然留有妥協餘地。

「復甦基金與法治標準之間是有聯繫的，但具體的實施細則還需要各方繼續協商。我們（歐盟層面）仍然有很多解釋說服的工作需要完成，不過我相信最終肯定能找到合適的解決途徑。」米歇爾在韋伯上述的強硬表態之後，似有安撫波匈兩國，從而為爭端降温之意。

2020年9月24日，匈牙利總理歐爾班（左）與捷克共和國總理巴比什（右）在布魯塞爾與歐盟委員會主席馮德萊恩舉行會晤。在波匈兩國與布魯塞爾方面就復甦基金的資金分配問題僵持不下之際，歐盟三巨頭正在全力斡旋調解，力爭讓復甦基金協議早日落地實施。（GettyImages）

波匈方面顯然對於米歇爾這種和稀泥的態度並不滿意。

「這一切與法治無關，而是某些心懷叵測之人——此處特指韋伯與荷蘭首相呂特（Mark Rutte），以及一些傲慢無比的上等國試圖破壞既定遊戲規則（特指歐盟7月峰會出台的相關決議）的下作之舉，法治在他們手裏成了敲打弱國的政治工具。」在9月26日接受路透社專訪時，歐爾班滿帶嘲諷地說道。

在與布魯塞爾方面圍繞資金分配問題的反覆拉鋸中，歐爾班的「中歐安全島」倡議的指向也變得愈發明晰起來。

這種極其違逆「歐洲團結」精神的「中歐抗疫聯盟」固然還只是歐爾班與布魯塞爾方面的博弈工具，但背後反映出的V4軸心（維謝格拉德四國）與法德軸心近年來日漸離心的趨勢卻會在可見的將來繼續成為困擾歐洲一體化大業的重大裂痕。

更有甚者，如若雙方處理不當的話，這一頗為敏感的軸心矛盾極有可能成為從內部撕裂歐盟的一柄利劍。