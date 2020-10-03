從網絡主權到技術主權：大國會上演數字經濟「冷戰」嗎

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）9月29日在希臘表示歡迎其加入「清潔網絡」。稍早前，蓬佩奧已經稱美國將擴大對中國的「清潔網絡」計劃，對中國手機應用程序與雲端運算服務納入該計劃加以限制。

特朗普政府希望藉助「清潔網絡」在全球打壓中國，中國外長王毅在9月初提出了《全球數據安全倡議》，稱要打造各方普遍接受的全球數據安全規則。

中美在數字經濟領域的博弈已經形成了不同的思路。而事實上，對於數字經濟，中美歐此前都提出了相應的概念。

蓬佩奧多次出訪歐洲都談及華為等問題，王毅則呼籲與歐洲在數字經濟層面合作，兩國的對立非常明顯。圖為2019年8月1日，蓬佩奧在泰國曼谷出席東盟外長會議期間會見王毅。（Reuters）

譬如歐洲議會7月14日發佈了《歐洲數字主權報吿》，提到了「數字主權」。早前的2月，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）提到了「技術主權」的概念。 法國總統馬克龍談及的「歐洲主權」構想中，除了「經濟主權」外，也包括「技術主權」。

2015年7月1日，《中華人民共和國國家安全法》中首次明確「網絡空間主權」概念。之後，習近平在第二屆世界互聯網大會開幕式主旨演講中提到了「尊重網絡主權」的說法。

更早前的2010年，美國商務部提到了「數字國家」（digital nation）的概念。

不論是歐洲的「技術主權」，中國的「網絡主權」，亦或是美國的「數字國家」說法，一個共同點就是賦予了數字經濟以實體國家的意義，技術或者是數據等都應當有「國境線」。

TikTok母公司字節跳動與美國公司甲骨文的合作就涉及數據的問題。（Reuter）

不過，各方因發展狀況不同，也呈現出不同的數字經濟規則。

以數據跨境傳輸為例，美國主張數據跨境自由傳輸，並堅決反對數字本地化；歐盟支持跨境自由傳輸，但政府要進行監管，保護數據和消費者隱私；中國則認為數據跨境自由傳輸應當由各國自行規定，要求實行數據的本土化。

在數字經濟治理尚未有形成共識和普遍規則之時，各國只能率先制定自己的規則，以搶佔話語權。說到底，這實質上是數字經濟秩序之爭。而在這場競爭中，歐盟一直採取被動應對的規管方案，遲遲無法與中美一般建立成體系的數字經濟產業，儼然正被中美拉開距離。

2018年，谷歌前CEO施密特（Eric Emerson Schmidt）便曾表示：「未來十年內，世界上將產生兩套截然不同的互聯網：一個由美國領導，另一個由中國領導」。我們也曾多次撰文表示，「開放的互聯網」終將是個浪漫的想象，中美博弈的下一階段前景，將會是兩套不同的技術及數字產業體系。

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各自的規則不同，拉鋸正在進行之中，任何一方都難以說服另一方，數字經濟也正朝着各方對立的方向發展。美國已開始拉攏盟友戰隊，希望建立自己陣營的局面開始呈現。互聯網已經改變了世界，然而，互聯網也正在被世界改變。