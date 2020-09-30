【美國大選辯論】拜登未掉入特朗普陷阱

凡是觀看了美國共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）和民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）9月29日首場電視辯論的人，都會有一種印象：兩人不是在辯論，而是爭吵。尤其是特朗普，頻繁插話，發表一些莫須有指控，包括拒絕譴責白人至上主義者，反將極端暴力形容為「左翼問題」，都是為了迎合自己的選民基本盤。

拜登也有插話和口誤，但總體上遵守規則，注重嘗試揭穿特朗普的謊言。而對於拜登發出的指控，或者主持人的提問，特朗普要麼避而不答，轉而攻擊拜登，要麼直接否認，比如他逃税的問題。

9月29日，美國大選首場辯論舉行，特朗普與拜登展開激烈攻防。（Getty）

兩位候選人都是全國選民熟悉的人物，過往政策立場也被大家所熟悉，所以就辯論議題本身，不會給選民投票意向帶來決定性的變化。

根據蒙莫斯大學（Monmouth University）9月28日公布的民調，74%的選民選擇觀看首場電視辯論，但只有3%的選民認為這次辯論「很可能」會幫助他們決定投票意向，另外10%的選民認為「或許」會改變他們的意向，而87%的選民則認為不太可能影響他們的決定。

這一民調和2016年首場辯論的數據基本接近。當時，只有2%的選民認為首場辯論很有可能改變他們的投票意向。

而就希拉里（Hillary Clinton）2016年和特朗普的首次辯論，當時輿論普遍認為特朗普在辯論中輸了。美國有線電視新聞網（CNN）發布的輿論研究公司ORC（Opinion Research Corporation）當年所做的民意調查稱，希拉里以62%比27%的優勢大勝特朗普。但是，希拉里最終還是輸掉了關鍵的幾個搖擺州，進而輸掉了選舉。

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所以，29日的首場辯論討論孰輸孰贏並無實際意義。關鍵還是看兩位年長候選人的精氣神，或者誰能表現得更強硬，展現更多領導氣質。

但不幸的是，兩位男性政客是通過口頭攻擊的方式展現各自的「精氣神」。尤其是特朗普，攻擊或陳述之詞大多具有誇大、誤導、錯誤之嫌，目的就是為了激怒拜登，攪亂其思緒，盼其大失方寸。

拜登的應對策略就是拒絕和特朗普有更多的眼神交流，更多地看攝像頭，或者直言讓特朗普打岔時「閉嘴」。

和特朗普迎合基本盤的做法稍有不同，作為挑戰者，拜登在辯論中也展現了爭取共和黨選民的一面，或者至少不激怒宗教保守派選民。比如，在談到被特朗普提名的大法官人選巴雷特（Amy Coney Barrett）時，拜登認為她是一位「好人」，避免任何針對她個人的攻擊，而是注重批評特朗普倉促提名的做法。

在拜登看來，圍繞特朗普虛無指控進行口舌之爭毫無益處，還是將事實核實的任務交給大眾去做。只要拜登保持穩定、正常發揮，從容應對特朗普各種攻擊策略，避免掉入特朗普設置的「陷阱」，就很容易在辯論表現中加分。而特朗普作為「現任總統」的瘋狂發揮，反而可能會讓他的部分支持者有些失望。