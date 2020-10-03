【專家有話說】社科院學者：任命大法官特朗普一舉兩得

特朗普（Donald Trump）閃電提名保守派巴雷特（Amy Barrett）擔任最高法院大法官並不讓人意外，兩黨向總統大位發起最後衝刺的關頭，共和黨利用手握參議院和白宮的機會，向最高法院輸送保守勢力，普遍認為，若特朗普連任失敗，此舉將成為他任期內的最大政治遺產。 由於大法官是終身制，一旦提名通過，最高法院的意識形態將向保守黨傾斜，一位年富力強的保守派大法官，會對未來幾十年的美國社會產生什麼樣的影響？ 為此，《香港01》訪問中國社會科學院美國研究所政治所研究室執行研究員劉輝。他分析指出，若本次提名順利通過，對於特朗普而言是一舉兩得。

01：外界對於特朗普此時提名保守派的巴雷特為大法官並不意外，作為一名天主教徒，她的履歷和背景近乎「完美」，就算是民主黨也很難找到可以攻擊的地方。如何評價這一結果，如果提名通過，對美國的未來將會產生哪些影響？

劉輝：外界對巴雷特的評論有一定道理，這也是特朗普為了讓提名順利通過的考慮因素。未來，如果提名通過，對於美國的影響有兩方面。第一，最高法院將在相當長的一段時間內繼續轉向右傾，加劇美國政治的極化局勢。最高法院的保守勢力將佔據6:3的優勢，近年來保守主義勢力在同性婚姻、控槍、墮胎、變性人權利、選舉資助、非法移民、醫療改革等問題上將會出現重大的實質性的右傾趨勢。

2020年9月25日，美國民主黨總統候選人拜登和妻子出席最高法院大法官金斯伯格的悼念儀式。（AP）

第二，巴雷特如果通過提名，對於特朗普競選連任以及一旦勝選後的執政有利。特朗普上台之後，不遺餘力地兑現「讓美國再次偉大」的競選承諾，特別是其任內進入最高法院的兩名保守派大法官上任後，有關司法方面的競選承諾已經產生了一定的成效，此次被提名的巴雷特在相關司法問題上與特朗普的理念高度一致，特朗普會因此得到支持者更多信任，他對其基本選民的政治號召力也會加強。

特朗普如果順利連任，司法權的支持更是不可或缺。在第一任期內，特朗普遭遇了「通俄門」等一系列政治麻煩，如果贏得連任順利施政，並將其意識形態貫徹到卸任之後，他更需要藉助最高法院保守派大法官佔據支配地位的優勢，協助其擺脱政治對手掣肘。

早在2016年競選時，特朗普與希拉里（Hillary Clinton）第三次辯論的第一個議題就涉及最高法院。特朗普旗幟鮮明地表示，大法官應該嚴格依據憲法本意解釋法律。這意味着他希望創造保守派把持最高法院的條件，以兑現否決奧巴馬醫改，支持持槍權利，打擊非法移民的承諾。因此，巴雷特提名一旦通過，不僅有助於特朗普贏得連任，更有助於在可能連任後，依靠司法力量，順利施政。

2020年9月26日，華盛頓白宮玫瑰園，特朗普正式宣布提名巴雷特為最高法院大法官。（AP）

01：同樣是大選年的2016年，奧巴馬曾試圖提名一位新法官，但被共和黨主導的參議院以「大選年不宜進行提名為由」否決。今年共和黨依舊掌握白宮和參議院，此次大法官提名的通過應該沒有障礙。民主黨還有什麼機會阻止提名嗎？或者民主黨還有手段來對此次提名展開合法性的爭論嗎？

劉輝：美國政治是自由主義意識形態（包括古典自由主義/保守主義與現代自由主義/自由主義）指導、並貫穿其中的制衡性政治。它的運作隨着力量對比變化，周期性地擺向自由主義/保守主義一端。目前，美國意識形態正處於保守主義的周期內，正常情況下，力量對比使民主黨很難阻止提名，參議院是大法官提名的同意機關。

歷史上大法官候選人通過提名需要五分之三（60票）多數，但為了避免民主黨給共和黨製造麻煩，共和黨於2017年利用多數修改了這個規則，現在只需要51票的簡單多數即可通過提名。除非發生顛覆性事件被民主黨利用，否定提名的合法性或使被提名人落馬，或能在此次批准提名的投票中，利用利益交換爭取到三名共和黨倒戈相助，否則民主黨沒有更好的辦法阻止提名通過。

多名民主黨籍聯邦參議員指出，巴雷特的提名程序「不合法」。(AP )

01：如果提名順利通過，那麼最高法院的保守派勢力將佔據主導地位，以往的意識形態平衡可能會徹底被打破。如果拜登今年贏得選舉，民主黨會如何重塑平衡？

劉輝：包括美國最高法院在內，目前全社會意識形態正處於保守主義支配的周期內，短時間內難以轉向自由主義。美國政治具有很難形成共識，而共識一旦形成又很難改變的特點。特朗普成功地利用了政治極化激發的反智主義和社達爾文主義，使意識形態右翼的主張被美國社會接受為政治共識。此次大法官提名如果順利通過，只會加劇右傾現狀。

雖然民主黨候選人拜登（Joe Biden）的民調暫時領先於特朗普，疫情也可能會對特朗普的競選帶來不利影響，但即使民主黨贏得選舉，它依然要調整自身的意識形態站位，適應保守主義居於全社會意識形態主導地位的現實環境，而很難迅速重塑意識形態平衡。

01：可以說，在疫情疊加種族運動的影響下，此時任命一位保守派大法官，能夠很好地提振特朗普陣營的選情。另外，特朗普抹黑中國，已經達到了他的目的。

劉輝：對。首先，任命一位保守派的大法官，可以穩固特朗普陣營的基本選民，防止種族運動引起的社會衝突對支持者陣營的瓦解。其次，以新冠肺炎疫情抹黑中國，也是凝聚政治右翼及其支持者力量，拉抬自身選情的手法，從選舉角度看特朗普達到了目的。