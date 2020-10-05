【特朗普確診】意志積極是好事　但有病逞強實非必要

美國總統特朗普（Donald Trump）感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），病情似乎有所好轉。他先在Twitter上載片段報平安，並短暫乘車離開醫院，向支持者揮手致謝。 不過從照片中所見，特朗普明顯出現疲態，他的用藥亦暗示着特朗普的病情並非輕微，可說現在特朗普所做的，實際是在逞強。

圖為10月4日，特朗普（Donald Trump）短暫離開醫院，乘車與支持者打招呼。（Reuters）

特朗普的醫療團隊表示，特朗普的情況持續改善，最快在10月5日便可返回白宮繼續治療，但同時承認特朗普一度接受輸氧，並在2日出現高燒。目前特朗普正服用類固醇「地塞米松」治療，亦完成了第二劑抗病毒藥「瑞德西韋」的治療。

有專家指出，地塞米松僅建議在新冠肺炎重症患者上使用，質疑特朗普的真實病況。同時有批評指特朗普竟帶病離開醫院，即使不會感染外邊民眾，亦對車內的司機及保標帶來威脅。

急於逞強「做騷」

美國《紐約時報》一篇評論指出，特朗普在企業家時期對挑戰充滿自信，對這次疫情亦不例外。即使特朗普自己確診染病，仍不願把權力暫時交給副總統，而是盡力對外界展示自己正在康復，甚至「可隨時返回工作」的狀態。

這顯然是一種逞強，這當然有好處，亦有壞處。

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好處是，他的曝光可令擔憂他狀況的支持者，美國國民及外國政要等安心。畢竟美國總統在大選前突然病倒令人震驚，特朗普的病情是全球的焦點。同時一個人的病情發展往往與患者心境息息相關，特朗普顯露出的求生意志，對病情康復有積極作用。

但壞處是，特朗普進行不必要的工作和活動，或會拖累病情康復。同時與他一起工作的人有曝露病毒的風險，或導致不必要的感染，造成病毒擴散。特朗普的行為可謂「不顧他人健康甚至性命安全」，成為話柄。

而重點是，有更多的人會普遍認為特朗普是因個人的抗疫意識薄弱造成感染，支持者會認為他應專心養病，盡早康復並勝出大選。現在急於逞強「做騷」實非必要。