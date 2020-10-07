疑放棄派錢轉攻大法官任命　特朗普為勝選行險着

美國總統特朗普10月6日在Twitter上高調宣布，將放棄與民主黨協商經濟刺激撥款（stimulus package），並指示參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）全力以赴推進最高法院大法官候選人巴雷特（Amy Coney Barrett）的任命案。

這一進展讓外界頗為意外，就在3天前，特朗普還在住院時，他曾強調「我們偉大的美國想要也需要經濟刺激撥款，快一起完成這一任務。」當時，民主黨要求的撥款額已從5月時的3萬億美元降至2.2萬億美元，財長姆努欽（Steven Mnuchin）則願意提供1.6萬億美元，比起此前參議院共和黨人提出的1萬億方案也增加不少，協商似乎已走上正軌。

雙方主要分歧是在地方政府的援助撥款一項，民主黨的要價和共和黨相差近2000億美元。不過，外界都對經濟刺激撥款盡快通過持樂觀態度，畢竟該方案包括全民派1200美元支票、每月600美元額外失業救濟金等，這種選前派錢的招數無疑有利於特朗普選情。

然而，特朗普在6日突然宣布中斷談判，股市應聲下跌。他使出了慣用的招數，指責民主黨不願妥協，將一切罪責和壓力推向對方。例如他在Twitter上猛轟眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）不肯分拆刺激撥款方案，「假如單單推出全民派1200美元的法案，人們可以立刻得到這筆錢，我已經打算簽字了。你在聽嗎？佩洛西？」

美國財長姆努欽（中）9月30日在國會商議經濟刺激方案。（美聯社）

美國經濟復甦現頹勢 亟需刺激措施

特朗普此舉可謂是一招險棋，因為外界對於新一輪經濟刺激方案頗為期待。目前，美國經濟復甦勢頭早已出現疲態，亟需新的刺激。數據顯示，美國9月非農業就業市場只增加了66.1萬個崗位，不及7月的180萬以及6月的480萬，該國如今仍有1084萬人在2月失業後無法找到到工作。對於這部分人來說，派錢支票和額外失業救濟金的重要度自然無需言說。

美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）也在同日警告，經濟刺激方案泡湯將會為家庭和企業帶來「不必要的困難」，長期下去會導致經濟再度衰退。他還指出，即使撥款金額大於實際需求，也不會造成浪費，只會更快促進經濟增長，這似乎是在敦促特朗普接受民主黨的2.2萬億方案。

毫無疑問，如果兩黨無法在選前達成共識，特朗普的支持者也會因此受害，那他為何要高調宣布放棄談判，轉攻大法官提名？

特朗普9月26日在白宮玫瑰園內正式提名巴雷特為最高法院大法官候選人。（美聯社）

轉攻大法官任命 保守派精神比麵包重要？

筆者猜測，特朗普可能認為，在「信者恆信，不信者恆不信」的年代，他能夠引導輿論，說服支持者將經濟刺激措施泡湯悉數歸咎於民主黨。

另外，共和黨黨內對於新方案並非全盤讚成，黨內不少「平衡收支派」憂心赤字增長，因此還不如將輿論焦點重新引至大法官候選人巴雷特的任命案上，在選前為保守派選民注入一劑強心針。此前，這一任命案已因白宮玫瑰園提名會淪為新冠肺炎感染群組而蒙上陰影，也因特朗普自己中招、住院及出院等一系列大事而失焦。

的確，對於許多共和黨選民來說，大法官任命案意義非凡。捍衛擁槍、反對墮胎的天主教徒巴雷特可以說是保守精神的化身，這也是最高法院全面右轉的最好機會。1200美元的支票泡湯固然可惜，但讓保守價值觀重新宰制美國更為重要。

美國社會學家霍奇查爾德（Arile Hochschild）在《故土的陌生人：美國保守派的憤怒與哀痛》一書內就描述了這樣的現象，許多南方保守州份的白人因自己恪守的保守精神正在消弭而感到憤怒，對於民主黨執政期間不斷擴張的政府和他們視為激進的價值觀感到害怕，希望重回前總統列根80年代的「黃金時代」。雖然他們可能也曾受惠於奧巴馬醫保和失業救濟金，但依然堅決反對聯邦撥款和加稅，認為稅金更多地只會助長失業者好吃懶做的習氣，這對於努力工作的他們是一種侮辱。

因此，藍領共和黨人身上常常可見這樣一種悖論，他們堅定支持共和黨代表的保守的價值觀，即使自身利益有時因該黨政策受到損害。從這個角度出發，巴雷特通過任命的意義要大於實際的經濟利益。

特朗普9月26日在賓夕法尼亞州的集會上，大屏幕上打出「填補席位」的標語。（美聯社）

特朗普出險招 或玩火自焚

不過，在共和黨內部，保守精神的捍衛者只是一部分，也有不少出於減稅方案而投票給共和黨的實用主義者。無論如何，在美國經濟復甦吃力之時故意耽擱經濟刺激方案，都是一招險棋，特朗普可能因此會玩火自焚。

《國會山報》（The Hill）聯合民調機構HarrisX在9月30日至10月1日的調就發現，74%的選民希望參議院優先通過經濟刺激方案而非大法官任命案，即使在共和黨內部，這一比例也高達55%。由此可見，在疫情對經濟造成重創的大背景下，共和黨選民內部，對於「麵包」的需求也稍佔上風。

另外，這種將談判破裂一味歸咎於對方的招數，特朗普不止玩過一次。在2018年年底，因民主黨不願資助特朗普想建的美墨邊境牆，特朗普憤然離開談判桌，最終導致美國聯邦政府破紀錄地停擺35天。根據民調機構FiveThirtyEight的數據，特朗普的支持率曾因這一事件從42%左右下降至39.5%。

雖然紓困案泡湯的影響力不可與政府關門相提並論，但特朗普這種向民主黨極限施壓的招數還是頗有風險。在剛出院不久、大選不足一個月之際，特朗普這種高風險的招數可能達到逆風翻盤的目的，反而讓自己陷入更深的泥潭。