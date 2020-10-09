中國為何改變態度加入世衛組織疫苗計劃？

中國外交部發言人華春瑩10月9日稱，中國已與全球疫苗免疫聯盟簽署協議，正式加入「新冠肺炎疫苗實施計劃」 （COVAX）。

有關中國是否加入該計劃的問題過去一段時間來頗受關注。中國外交部此前在談及這一話題時只是稱中國支持該計劃，但對於加入一事並未作出正面回應。9月18日是加入COVAX的最後期限，當時中國外交部發言人汪文斌再次強調了中國支持這一計劃，並稱與世界衛生組織（WHO）等實施計劃發起方保持溝通。直到9月25日，世衛組織總幹事高級顧問艾爾沃德（Bruce Aylward）還在表示，世衛組織正與中國就「新冠肺炎疫苗實施計劃」合作展開討論。

從之前只是支持到現在加入該計劃，中國對COVAX的態度發生了微妙的變化。那麼，中國為何最終決定加入進來？

從一開始的不明確表態直到現在才加入進來，這種轉變或許是因為北京的謹慎。

COVAX是由流行病防範創新聯盟（CEPI）、全球疫苗免疫聯盟（Gavi）和世衛組織牽頭的計劃，其目的之一就是讓相關國家至少20%人口獲得所需疫苗。美歐等提前大規模訂購疫苗引發了外界對疫苗分配不公的擔憂，COVAX的設立使得不少國家將其看成是疫苗獲得的另外一個渠道，至少能保證自己可以獲得一定數量的疫苗。這是小國囿於本身實力問題作出的「無奈」抉擇。

相比之下，中國疫苗研發處於前列，產能也得以提升，加之中國國內疫情得到了基本控制，中國並不會像很多國家那般寄望於COVAX來獲得疫苗，因此，中國只是口頭上表示了支持，並未有太多行動。

如今中國加入其中很可能是看到了各方反應之後作出的決定。對於COVAX，大國並沒有表現出太多的興趣：美國已明確拒絕加入，俄羅斯也尚未加入，德國和法國被曝只會對COVAX提供資金，不會從這一機制獲得疫苗。

COVAX是由世衛組織牽頭的計劃，而中國與世衛組織的關係成為各方尤其是特朗普政府的指責對象，如果中國一開始就加入其中，或者說中國像法德這般，似乎又給了外界一個「中國與世衛組織關係不清」的口實。而經過與世衛組織的多輪討論之後，世衛組織也呼籲中國加入其中，中國也便是順水推舟參與進來。

世衛組織在疫情問題上肯定了中國的努力，這遭到了西方的質疑。圖為2020年1月28日 ，中國國家主席習近平（左）會見世界衛生組織總幹事譚德塞。（新華社）

當然，中國最終選擇加入COVAX很可能是看到了其獲取疫苗渠道的多樣化。根據世衛組織公布的COVAX的9種候選疫苗，既有美國的莫得納和諾瓦克斯，也有英國牛津大學和阿斯利康以及德國的CureVac研製的疫苗等，香港大學和三葉草生物製藥研製的疫苗也在列。

目前，中國進入臨床三期的疫苗有4種，未來這些疫苗一旦也被COVAX接受，外界對中國、美國、英國等的疫苗之間的對比不會少，其安全性、價格、有效性等會成為熱議的話題。

對此，中國需要為此提前做好準備，如果中國未來能從COVAX獲得疫苗的相關信息，也可以「知己知彼」，來回擊外界的有關質疑。