中西愈趨分裂　執政者要先為治下民眾負責

上周二（10月6日）美國皮尤研究中心（Pew Research Center）公佈一項於6月10日至8月3日對14國14,276名成年受訪者所進行的民調結果。綜合皮尤過往資料顯示，發達國家對中國的印象愈趨負面，新冠疫情更令該趨勢在過去一年加劇。

日韓澳對華負面印象甚於歐美

14國受訪人對中國持「非常負面」或「相對負面」的比例，依次分別為日本（52%/34%）、瑞典（36%/49%）、澳洲（45%/36%）、丹麥（32%/43%）、韓國（29%/46%）、英國（35%/39%）、美國（42%/31%）、加拿大（37%/36%）、荷蘭（29%/44%）、德國（23%/48%）、比利時（32%/39%）、法國（26%/44%）、西班牙（29%/34%）及意大利（26%/36%）。

皮尤是份民調具體數據圖表：

參照皮尤過往民調，美國、加拿大、澳洲、英國、德國、西班牙、荷蘭、瑞典及韓國9國受訪者對中國負面印象比例，達到皮尤就此議題進行調查至少12年以來的新高。其中澳洲對中國持負面印象者增幅最大（24個百分點），瑞典、荷蘭、德國次之（15個百分點），美國再次（13個百分點）。此9國受訪人中對中國持「非常正面」或「相對正面」印象的比例，皆不到三成。

此次民調正值多國批評中國防疫過程、質疑中國抗疫手段，以至於61%的受訪者認為中國應對疫情不當。相較之下，認為美國、歐盟、受訪者母國和世界衛生組織（WHO）應對疫情不當的比例分別為84%、37%、27%和35%。

值得一提的是，加拿大、澳洲及歐洲國家受訪者中有更多人認為中國是「世界第一的經濟強國」（相較於美國、歐盟、日本），唯有美國、日本及韓國的受訪者普遍認為是美國領先。

↓ ↓ ↓ ↓2019年12月，皮尤亦曾公布另一項民調，在34個國家近3.9萬受訪人中，各國對中國抱持正面印象的中位數為40%，負面印象的中位數為41%。請點擊下圖查看詳情↓ ↓ ↓ ↓

胡錫進：西方精英毒化公眾對華認知

對於皮尤是次民調，《環球時報》總編輯胡錫進上周三在微博發文，對此感到遺憾，並表示「中國人對美澳等西方國家的看法肯定也比過去更加負面了。這是美國政府採取一系列極端做法不斷分裂世界的結果」，「西方政治和輿論精英製造了攻擊中國的種種噱頭，不斷毒化西方公眾對中國的認識」，「摧毀不同大國之間民眾本應有的基本認同和好感」。

胡錫進亦表示，「那麼就由西方輿論去吧，那些西方精英看不慣就讓他們看不慣好了。我們完全有權利按照自己的方式生活，中國人民的幸福是這個國家的最高目標」，「最重要的是，西方的精英們能夠誤導他們的社會輿論，但卻奈何中國不得。中國將繼續前進，大多數西方國家也不得不與我們繼續做生意」。

皮尤該民調公布後翌日，胡錫進在其微博賬號發布評論。（微博@胡锡进）

中國政府國民愈發上下一心

胡錫進此言是在理的。相對於外國尤其是發達國家如何看待中國，中國國民的信心和認同度才是最重要的因素。而數月抗疫的成果、美國等西方國家的政經亂象，以及其政客媒體對中國的輿論攻勢，都正令得中國，至少是大陸地區愈趨上下一心。

當然，中國並不可全然不顧自身在發達國家國民眼中的形象。英國國會國防委員會上周四（10月8日）發佈報吿，於「地緣政治層面上的考慮」章節中，以華為的所有權模式、中國的政府補貼及2017年《國家情報法》為由，稱有明確證據顯示華為與中國政府存在「串通勾結」，這將進一步支持英國政府排除華為設備的決定——民意的基礎為這類報告提供了空間，而這類報告又進一步鞏固了民眾對中國負面的印象。華為如是，香港、新疆、疫情等議題都是同理。任其發展，中國貿易、外交、科技發展都可能受到影響。

2020年10月1日，兩位年輕人在武漢黃鶴樓前合影。中國大陸地區疫情平復數月，國民大量出遊，國慶8天國內客運航空流量恢復至2019年同期九成以上。（Getty）

不過中國最大貿易國地位並非僅取決於外國民眾對中國的印象。今年，中國將大概率成為G20中唯一一個維持正增長的經濟體，與此同時，中國在繼續作為「世界工廠」的同時，也正愈發成為「最大消費市場」，其所帶來的虹吸效應並非朝夕即變的「對華印象」所能改變。

是以，雖然當下中西分裂逐漸成型，中國國民和施政者有必要嘗試改善自身國際形象，未來數年的中國外交也會相當困苦，但中國的體量和產業完善程度，都意味着只要國民對國家現況及前景滿意，外國如何看便不會激起本質影響。

歸根結柢，任何執政者都需首先為治下民眾負責。只是，又有多少執政者明白「負責」二字的含義？又有多少在位者身體力行？又有多少掌權者得以有足夠的遠見和魄力，頂住來自外部和內部甚至是民眾本身的壓力，篳路藍縷，以啟山林？