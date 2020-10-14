美國大選2020｜紅州籌款破紀錄　民主黨能否扳倒共和黨參院大老？

今年之前，44歲的非裔男性哈里森（Jaime Harrison）在美國政壇內還沒什麼名氣，他是南卡羅來納州（South Carolina）的民主黨主席，但對於廣大選民頗為陌生。民主黨6月推出他挑戰深耕南卡州近30年的共和黨參議員大老格雷厄姆（Lindsey Graham）時，似乎也沒有抱太多期望。不過，哈里森受到了前所未有的關注度和資助。他在今年第三季度（7月至9月）募到5700萬美元，遠遠超出此前參議員候選人的單季籌款記錄，相比之下，格雷厄姆第三季度只籌得329萬美元。

據昆尼皮亞克大學（Quinnipiac University）民調中心的數據，兩人的支持度目前以48%並駕齊驅，這似乎意味著哈里森的金錢攻勢頗有成效。南卡州是傳統紅州，自1993年起就當選南卡州議員的格雷厄姆又掌管着參院司法委員會，哈里森若能成功奪走其席位，其意義自然非同小可。

對此，格雷厄姆深感壓力，他近來頻頻上霍士新聞台（Fox News）哭窮，呼籲選民「幫幫他」，又是批評民主黨人「試圖買下」南卡州。共和黨超級行動政治委員會「參議院領導力」（The Senate Leadership Fund）也在10月初決定緊急調撥1000萬美元，助力格雷厄姆連任。

南卡州參議員民主黨候選人哈里森第三季度籌款5700萬美元，打破過往記錄。（美聯社）

不過，哈里森超強的籌款能力是否能轉換為選票呢？

州外資金居多 難反映州內情況

許多人都聽過「金錢是政治的母乳」這句名言，也直覺似地認為籌款金額能在一定程度上左右大選結果，追蹤競選資金的網站Open Secret的統計結果也似乎印證這一結論——在2000年至2018年間，花錢更多的眾議員候選人中，幾乎有九成能贏得選舉，財力更雄厚的參議院候選人，通常有八成左右能獲勝。

勝選的國會議員中，絕大部分花錢更多。（Open Secret）

但相關性並非因果關係，以上數據不能簡單理解為，投入資金的多少是赢得席位與否的原因。許多時候，是本來就更有勝算的候選人吸金能力更強。例如在2016年，129名穩贏的國會議員在競選對手零投入的情況下，仍然投入幾十甚至幾百萬美元資金。以2016年時任眾議院議長萊恩（Paul Ryan）為例，他雖然篤定能勝選，但仍在威斯康星州第一選區豪擲1300萬美元，而他的對手僅僅花了1.6萬美元。從這個角度理解，比起依靠砸錢而當選，大部分情況是勝率較高的議員本身吸金能力不凡。

那單從哈里森破紀錄的吸金能力來看，是否意味選民對他熱情高漲？根據他團隊的數據，第三季度籌得的5700萬美元來自99.4萬捐款人的150萬次捐贈，平均捐款額為37美元，這似乎意味哈里森擁有廣泛的選民基礎。不過，大部分捐贈者來自南卡州以外的民主黨人，他們憎恨格雷厄姆出爾反爾、執意推進最高法院大法官任命案，因此籌款額並不能如實反映南卡州選民的態度。

華盛頓特區的示威者9月21日在格雷厄姆家前示威，抗議他推進大法官任命案。（Getty）

回想起民主黨上一位籌款明星奧羅克（Beto O'Rourke），他在2018年挑戰德州共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz），曾創下了單季籌款3800萬美元的紀錄，直到此次被哈里森打破。奧羅克團隊當時的資金是克魯茲的兩倍多，但有一半資金來自德州以外，最後奧羅克以2.6個百分點的差距不敵克魯茲。這在某種程度上體現了，籌款金額總數有一定迷惑性，州內的捐贈金額才是能更好反映選民心意的信號。

多政治廣告 缺敲門策略

不過，哈里森手上的資金比起奧羅克更為充裕，這是否意味着他的成功可能性更大？先看看他手上資金的主要去向。

最大的開銷毫無疑問是廣告，哈里森在整個南卡州線上線下大面積鋪開廣告，根據廣告分析公司（Advertising Analytics）的報告，他的團隊計劃於10月和11月在電視廣告上投入1100萬美元，這是格雷厄姆計劃投入資金的7倍。哈里森也非常注重數字廣告，他已在Facebook和Google上分別投入903萬美元及432萬美元。線下的廣告也是必不可少，南卡州財政部長Curtis Loftis形容，從州首府哥倫比亞到海濱城市查爾斯頓，哈里斯團隊包攬下了沿路所有廣告牌。

哈里森在南卡州的宣傳牌。（美國戶外廣告協會網站）

南卡州州議員Dick Harpootlia也形容，「你不可能打開電視看不到哈里森（的廣告），不可能上網時看不到哈里森（的廣告），不可能打開郵箱看不到哈里森（的傳單）。」

如此密集的廣告轟炸究竟成效幾何？這當然有一定效用，除了可讓哈里森為選民所熟知，也可以循環播放格雷厄姆的爭議言行，例如格雷厄姆拒絕在與哈里森辯論前做新冠病毒測試、他2016年曾大罵特朗普但其後又成了總統忠實擁躉等。美國政治研究期刊（American Politics Research）2010年大學的一篇研究指出，每1000次廣告優勢會給候選人增加0.5%的支持率。

但許多學者也認為，政治廣告的效果通常伴隨候選人團隊大規模實地拉票，例如上門拜訪、組織社區等。在這方面，哈里森跟隨民主黨的防疫策略，大多舉行線上拉票，他自7月以來出席了27次線上集會，只有1次與選民線下會面。相比之下，格雷厄姆的團隊加強了傳統的敲門攻勢，他舉行了35次線下集會以及16次線上集會，這可能會導致哈里森的支持者投票熱情程度不如對手。

另外，史丹佛大學政治學教授Adam Bonica也提醒，在越來越分裂極化的美國，能被廣告改變想法的選民已經越來越少，例如民調機構FiveThirtyEight上周的數據顯示，95%的南卡選民已經心中做好了決定，這意味著廣告的邊際效應已經大大降低。

美選舉遊戲越發昂貴

那除了金錢外，什麼因素對於國會選舉結果有更大影響？Bonica認為，關鍵往往是該州對於總統的態度的轉變。特朗普2016年以14%的優勢穩穩拿下南卡州，但昆尼皮亞克民調機構的數據顯示，他目前支持度只領先民主黨候選人拜登1%，特朗普歡迎度的下降無疑使格雷厄姆受到了附帶傷害。

南卡州選民10月6日提前投票。（Getty）

不過，南卡州要從紅州轉變為搖擺州並非易事，該州已有20多年未選出民主黨參議員，選民投票缺乏彈性，許多共和黨選民一輩子沒有投過民主黨。因此，儘管哈里森目前風頭正勁，但他奪下席位的可能性仍然較低。

從這個層面來看，哈里森的成百上千萬的支出，比起衝破共和黨選民的信息繭房，更像是成了廣告商的狂歡。不止哈里森，整個美國選舉也在一次比一次昂貴，自美國最高法院2010年以「妨礙言論自由」為由取消了企業政治捐款的限制、2014年又取消了個人政治捐款上限後，美國選舉支出節節高漲，此次大選更是可能達到破紀錄的110億美元。

美國兩黨似乎進入了不斷籌款不斷花錢的軍備競賽，這宏觀而言可能算是一種浪費，但在疫情經濟之中，卻可算是間接刺激了消費，且充實了廣告商的荷包。至於對選舉結果的影響，則可能會讓競選團隊失望了。