【專家有話說】安邦智庫創始人：不必對聯合國過於悲觀

中美兩國領導人在剛結束不久的聯合國大會上的發言，被外界解讀為一次隔空交手，特朗普（Donald Trump）繼續指責中國應該為新冠肺炎的全球大流行負責，習近平則強調，中國無意與任何國家冷戰。 兩國對峙的緊張氣氛蔓延到聯合國大會上，也啟發外界開始思考，已經走過四分之三世紀的聯合國，怎樣才能適應當下的世界大變局。10月6日舉辦的「聯合國的未來，政策諮詢和智囊團：共同塑造我們的未來」智庫大會聚焦相關議題，探討各國當前的擔憂，其中，中國安邦智庫創始人陳功受邀參加，他就國際對中國的看法以及中國對地緣環境的看法在會上分享觀點，並在會後接受《香港01》專訪。

01：不久前您受邀參加 「聯合國的未來，政策諮詢和智囊團：共同塑造我們的未來」智庫大會。在這次大會上，就中國面臨的外部環境您分享了哪些觀點？

陳功：我們在中國看世界的時候，總是將中美關係視為重中之重，是頭等大事，似乎世界大事都是以中美軸心來旋轉的。

不過，從世界的角度來看，中美關係只是世界大事中的一件事情而已，各國智庫都有自己關心的問題，其中很多問題都與中美關係是沒有關係的。比如，日本就日益呈現出獨立的姿態和傾向，而歐洲也有自己非常關心的問題。我認為值得注意的是，聯合國過去在傳統上是政府和媒體的舞台，現在各國的智庫正在發揮日益顯著的作用，智庫作為政府和媒體之外的第三種力量，現在已經登上了聯合國的舞台，今後它們的作用和價值，一定將會更多的為世人所知、所矚目。今後世界各國在各種溝通渠道中，各國智庫將會日益扮演獨立的角色。

01：在中美關係逐漸惡化的背景下，您與各國與會者分享觀點時，有哪些體會？他們對中國的主要看法是什麼？最為印象深刻的是什麼？

陳功：這次的聯合國智庫高峰會，是以美國賓夕法尼亞大學為主來主辦的，前後的過程我們都有所參與，知道一些進程，我們始終保持着溝通。

從美國的角度來看，非常關注中國，過去是關注中國的經濟，現在則不但關注中國的經濟，還關注與中國有關的國際關係，如一帶一路等問題。如果要說「印象深刻」的問題，應該說印象最為深刻的問題就是「不瞭解中國」，這在世界是一種普遍現象。

對於中國，大家都知道一部分，但並不深刻，對於中國，缺乏系統性認知。出現這種原因，有非常複雜的背景，有中國各個層面溝通不成功的原因，也有西方國家和世界在溝通中的各種障礙，原因很複雜，但解決起來總歸還是需要進一步加強溝通，才能真正解決問題。

01：美國大選日益臨近，共和黨的右翼民粹勢力為了拉攏基本盤不斷刷新外界的認知，聯合國如何應對一個越來越保守的美國？本次討論中形成了哪些共識？又存在哪些挑戰？

陳功：聯合國是一個國際組織，美國對於聯合國有很大的影響，但這不是說聯合國就是由美國「說了算」的。本次會議受到聯合國的支持，但這次會議僅僅是一個序幕，是一個開始，今後各國智庫一定會在聯合國以及各國交往中，扮演更為積極的角色，對於這一點我是充滿信心的。

我們的世界需要理性，越是不太平，越是需要更多的理性。智庫學者一般都是世界各國的精英知識分子，他們可以發出更多的理性聲音，所以智庫的合作與溝通，如果能夠得到各國政府的大力支持，則對於世界的安全和理性，大有幫助。就像會議中的一位智庫學者所講的，智庫能做什麼？最重要的角色，就是連接，連接政府與社會。我認為，她的觀點是正確的。智庫是有影響力的，尤其是各國智庫的合作和溝通，這是一種非常強大影響力。

9月22日，在第七十五屆聯合國大會一般性辯論上，習近平尤其強調，摒棄意識形態爭論，跨越文明衝突陷阱（聯合國供圖）

01：聯合國已走過四分之三世紀，在大變局的倒逼下，世界需要一個怎樣的聯合國？這也是習近平在今次聯合國大會上發出的叩問。對此，你怎麼看？

陳功：現在對於聯合國有很多負面的看法，這次的會議中，法國的智庫代表也表達過這種擔憂，他質問道，現在亞美尼亞和阿塞拜疆的戰後紛飛，聯合國又能做些什麼？對於這樣的憂慮我很理解，但我個人不贊成對於聯合國過於悲觀的看法。

我認為聯合國在未來依舊是一個非常重要的影響力平台，評價聯合國不一定非要從實際行動的角度出發，這是一個重要的輿論舞台，世界各國都有機會發出自己的聲音，這一點非常重要。我們通過聯合國的平台，可以表達自己的關切，表達正義和公正，我相信這樣的影響平台依舊是無可代替的。即便是美國，也無可能離開這樣的平台，它同樣存在這樣的需要。

01：當美國有意拉攏盟國，試圖用意識形態孤立中國的時候，中國應該如何講好自身故事？

陳功：中國如何講好自身的故事，這是一個重大挑戰。我想坦率的表達一種看法，我認為講好中國故事，是一件全面大事，更多的、更有效的「講法」，是讓非官方的人來客觀的講，而不是僅僅是由傳統的、官方背景的人去講。

事實已經證明，這種「講法」，很難得到世界性的認同和支持。說到底，可能投入的資源很大，但講的效果很差。經常有人說，美國「拉攏了」什麼國家，我認為這僅僅是一小部分原因，更多的是中國自己沒有講好自己的故事，這才是問題的主要原因。一個演講比賽都有輸贏，何況大國故事？關鍵是要真正「講好」，不是走過場，反正是講了，而是一定要講好。怎樣才能講好呢？一定要用邏輯，用理性去說服人，要讓人承認邏輯，要用邏輯來講話，這是理性。只有理性，才是能夠隨着時間來傳遞的東西。

01：全球智庫如何看待新冠肺炎（COVID-19）在全球蔓延所帶來的影響？你又是如何看待這個問題？

陳功：有些問題，除了講理之外，還需要時間來證明。美國的智庫非常關注新冠肺炎和疫情的問題，因為這個疫情對於經濟的影響很大，實際通過大選，又影響到了政治層面。

不過，其他國家的智庫，雖然也關心疫情的影響和衝擊，但沒有美國這麼明顯。雖然，現在面臨的是疫情「第二波」的問題，但這是意料中的事情，雖然這個疫情「第二波」一定會來，但由於治療方法已經較為成熟，多種多樣的控制方法，也逐漸為各國政府所掌握，所以我相信疫情隨着「第二波」會有較為明顯的反彈，但造成的危害，應該遠不如開始的時候那麼劇烈，所以也不用太過誇張。

01：中美戰火延燒到了今年的聯合國大會上，對聯合國來說，該如何面對這樣的情況？聯合國如何避免成為大國較量的提線木偶？

陳功：我認為，聯合國並非是提線木偶，這種說法有點過分，聯合國更多的是一個影響力平台，大家都可以發出聲音，也能設法去發出聲音，這對一百多箇中小國家是非常重要的影響力平台。各國所要做的，無非是去正確的判斷，去做正確的事情，利用好這個影響力平台。