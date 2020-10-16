越南主席督辦中國輕軌項目　河內政令難行誰之過？

10月14日，越共總書記、越南國家主席阮富仲出席了河內市委召開的「選民聽證會」，與越共中央地所在的巴亭、還劍等區「選民代表」座談。

在會上，阮富仲特別強調「河內經常被批評慢而又慢」，還專門批評了延誤多年的河內輕軌2A線（越南稱「吉靈—河東線」）、蘇瀝江清污項目、南山垃圾場以及黎直8B大廈違建等案，給出了「在河內工作非常困難」的評價。

對河內來說，輕軌2A線帶來的影響是深遠的，點擊看圖

當越共最高首腦也開始感歎政令在首都難行時，這一政治迹象，比起中國承建的河內輕軌2A線項目長期難產，無疑更值得注意。

對外界來說，河內輕軌2A線的延誤已經成為河內政令難行的突出註腳。越共河內市委曾在2019年4月宣布2A線通車是「核心任務」，中國使館從同年6月後也十多次催促越南交通運輸部，同年9月下旬，越南總理阮春福還三次督辦此案，責成紀檢等部門嚴查相關人員。但其「極限施壓」換來的是河內的陽奉陰違。

時任河內市人民委員會主席阮德鍾（一作「阮德忠」）在11月稱「2019年12月內儘快完成輕軌運營的各項事宜」，到2019年12月下旬，2A線「仍需20天測試」的局面讓外界哭笑不得。

在2017年秋季後，以阮富仲（左）為首的越共正在逐漸調整治國理政的理念，進而嘗試在越南社會基礎上應用中國思想。到2019年，越南社會環境也因此發生了微妙的變化。但越南官場的調整仍待時日。（新華社）

到2020年6月，越南副總理，越共河內新任市委書記王廷惠在與中國大使熊波的會晤中，明確了河內市委的決心，他還希望中國大使也參與施壓。但同期阮德鍾「輕軌必須在安全檢測落實後運行」的發言，以及負責監測的法國專家遲遲不能入境的局面，導致輕軌的驗收遲遲沒有下文。

雖然到9月30日，王廷惠在新班子上任後的第三季度工作會議上正式宣布，河內方面已致函總理阮春福再次干預此案，王廷惠還強調河內的各級幹部不應「圓滑規避、無所事事」，亦不應拖延公事。

在河內已宣布要「嚴查進展緩慢項目」之後，阮富仲在兩周後的表態讓外界終於看到了一點轉機。但這一切只是越方在重壓之下，加速處理重大問題的直接表現。

河內同心案的主腦黎廷鯨（白衣持話筒者）身為抗法、抗美老戰士，又長期擔任書記，在村民中頗有人望，他在2017年曾組織抓扣前往強制執行的當地幹部和警員，並名噪一時。同心鄉血案在2020年1月的爆發，給了越南當局相當的警示。（越南《越民報》截圖）

事實上，環顧阮富仲談及的其他幾件案子，它們的延誤與推諉均不亞於河內輕軌2A線。譬如蘇瀝江污染和南山垃圾場的拖延周期均在三年以上。而黎直8B大廈展示了其懶政的極限。

資料顯示，黎直8B大廈始建於2014年，地面建築共19層，高50米，位於河內巴亭郡，臨近胡志明陵墓，距離主席府五百米，距離國民議會三百米，是周邊區域最高的建築物，也是河內方面自2015年10月後確定的違章建築。越南政府、河內市政府均要求房地產企業應「自行拆除」相關設施。

但出乎外界意料的是，河內方面從2015年開始一直都未能對其採取措施，雖然河內市從2016年後處理了18名建設方面的官員，並在2017年5月開始拆除部分大廈建築，但阮德鍾本人就在同年8月宣布，拆除工作已因「安全問題」中止。到2020年5月，這一違章建築在河內公檢法機關強力介入下，也只拆除了兩層。

很顯然，阮富仲在10月14日批評的問題雖然嚴重，但並非嚴峻，這也導致河內方面能一直推諉至今。這種局面也展示了河內當局執行力的不足。

的確，越南並非不能成事，但他們的成績大多需要在壓力之下才能產生。這種極限體驗終究不是越南在社會轉型期應該採取的常規手段。

幸而，越共在「十三大」之前已開始調整思路。在反腐、確立政治規矩後，逐漸從近年來的包括「同心鄉血案」之類的群體性事件中，發現其治理能力因拖延而產生的短板。隨着越共開始提拔新一批青年幹部，主政多個省市；在河內等地，還通過空降幹部等手段加大幹預力度，越共能否以新鮮血液能否扭轉這一政令不行的迹象，外界可拭目以待。