【專家有話說】金正恩對美亮出底牌　北京會放鬆制裁嗎？

在中美對抗的大背景下，台海、南海等區域近期的緊張局勢吸引了最多的關注目光，以至於曾經被視為「東亞火藥桶」的朝鮮半島，似乎有意無意被忽略了。然而近期朝鮮勞動黨舉行的成立75周年慶典上，卻透露出不尋常之處：朝鮮官方不僅罕見地在凌晨舉行大規模閲兵儀式，最高領導人金正恩更在致辭時落淚，對未能提高民眾生活水平道歉。朝鮮此舉透露出怎樣的信息？許久未進入大眾視野的朝核問題，又會有哪些新動向？《香港01》採訪了延邊大學國際政治系教授、朝鮮半島研究院國際政治研究所所長金強一。以下為系列採訪第一篇（共三篇）。

01：為紀念朝鮮勞動黨建黨75周年，朝鮮罕見地在夜間舉行了閲兵，而且從朝鮮官方電視台播出的片段來看，最高領導人金正恩在致辭期間狀似哽咽。對於朝鮮夜間閲兵及金正恩的表現，你作何解讀？

金強一：夜間閲兵我覺得沒什麼特別目的，值得注意的是金正恩這次的表現，比較突出的是兩點：

其一是他對自己的反思，這跟他的爺爺和父親是不一樣的，金日成與金正日以前也有過反思，但金正恩這次更突出一些，可以看得出來他對民生的關注更強烈，而且現在朝鮮國內的情況並不是很樂觀。

10月10日是朝鮮勞動黨建黨75周年紀念日，朝鮮當天凌晨在平壤舉行閲兵式。朝鮮領導人金正恩出席了閲兵式。（朝鮮中央電視台視頻截圖）

其二是金正恩釋放出了與韓國和平對話的訊號，雖然只有一句話，但韓國人特別在意這一點。我想等到疫情結束的時候，他（金正恩）會不會有一些比較大的動作？因為照目前的樣子下去的話，朝鮮的經濟真的有崩潰的危險，之前有統計數據顯示朝鮮與中國的貿易下降了70%，這可能讓朝鮮陷入一個非常深的經濟危機中，所以他看上去在想辦法，與中國、與韓國搞好關係。

另外，在目前的中美博弈狀態下，朝鮮好像有那麼一點自信了，這個自信是什麼？現在國際社會拿朝鮮核問題沒辦法了。這次閲兵中朝鮮公開展示的「火星-16」導彈，還沒有實彈發射過，所以無法判定它是不是多彈頭裝載、射程多少，但這個舉動顯示出了金正恩有那麼一點自信了，至少他自信美國拿他沒辦法。

美國現在情況非常的糟糕，一方面是疫情依然沒有得到有效控制，另一方面是大選期間的各種亂象，問題都非常糟糕，美國政府已經沒辦法顧及朝鮮了。

這時候朝鮮將長距離的彈道導彈全部亮出來，意思是什麼？就是明確的吿訴美國「我已經有這個能力（部署這些武器）了」，那麼美國下一次能夠騰出手來處理朝鮮問題時就不好辦了，對朝鮮強硬，可能不會像以前那麼有效，但如果就這麼放任朝鮮，好像也不行，這就讓美國陷入兩難困境。

而且美國如果繼續拿制裁打壓朝鮮的話，好像也有問題，為什麼？中國、俄羅斯、韓國三個國家實際上希望對朝鮮放開一點，解除一些制裁。這三個國家的態度會不會削弱美國的（制裁）意圖？

所以我認為朝鮮方面現在好像有底氣了，美國拿它沒辦法了，對朝鮮繼續強硬的可能性越來越小。從美國的角度來說，它不可能指望中國、俄羅斯在朝核問題上與美國進一步合作，因為中美、俄美之間的矛盾已經全部暴露出來了，這個時候在朝核問題上繼續合作比較困難。正因為這一點，朝鮮方面覺得時機已經到了，認為現在應該開始亮底牌，這個底牌就是朝鮮具有可以攻打美國本土的能力，那麼美國（的對朝戰略）就不太好選擇了。

我覺得朝核問題未來有兩種可能：

第一種，既然美國無法對朝鮮繼續強硬的話，它就只能回到類似於奧巴馬時期的「戰略忍耐」，就是嘴上說的很強硬，但實際上沒什麼動作，把朝核問題拖下去。拖下去是對朝鮮是有利的，也就是說朝鮮擁核就成為既成事實了。

美國如果真的重回「戰略忍耐」，按照我的理解，實際上是準備在朝核問題上撒手了，即不把朝鮮完全無核化作為美國的戰略目標，而是把朝鮮半島局勢控制在一定範圍，更多的具體問題由中國和俄羅斯去管理。美國如果真的採取這種政策的話，朝鮮自然而然就變成擁核國了，這對朝鮮很重要，而屆時中國、俄羅斯可能也拿朝鮮沒什麼好辦法。

點擊大圖觀看朝鮮難得一見的夜間閲兵式⇩

+ 4 + 4 + 4

金強一：第二種可能性，我想朝鮮也可以跟美國談，即朝鮮亮出底牌以後，要求美國把對朝制裁解除了，作為交換，朝鮮有可能將核基地做出處理，比如說交出一部分零件設施，但是不會完全棄核，只是換取解除對它的制裁，變成一個實際的擁核國。

如果朝鮮採取這種戰略的話，不會與美國發生直接衝突。金正恩這次閲兵式上的講話已經表現出來了，講話中一句都沒說美國，不像以前，總是有一種要罵垮美國的氣勢，（這次）一次都沒說，意思很可能就是避開與美國之間的交鋒，在核問題上可以讓出一部分，但是不可能完全棄核，這就是條件。我想朝鮮是不是覺得提出這個條件的時機已經成熟，所以把它最新的彈道導彈全部亮出來，給美國看，相當於搏一把，贏了就贏了。

01：你剛才也談到朝鮮國內經濟的問題，金正恩在今年8月的勞動黨黨內高層會議上，不同尋常地承認說「2016年開啟的五年計劃已經失敗」，還宣布說在明年1月召開的勞動黨大會上要提出新的經濟路線。如果說在中美對抗的大背景下，朝鮮某種程度上自信了，但是面對國內經濟的糟糕狀況，這種自信的基礎真的牢固嗎？

金強一：金正恩的目標，在他剛上任的時候就很清楚，一方面是他要實現擁核，雖然為了解除制裁有可能會讓出一部分核設施，但是不會（徹底）棄核，這是既定方針。另外一個很強烈的願望就是恢復經濟，但是這兩手不可能一塊抓，因為太矛盾了，美國對朝鮮的極限制裁，是朝鮮五年計劃失敗的一個根本原因，也是朝鮮面臨的最重要的外部環境。

金正恩為了克服這個難題，與美國總統特朗普兩次見面會談，想解決對朝制裁的這一環，但是沒有成功，所以朝鮮現在經濟上應該面臨相當大的困難。金正恩骨子裏有一個很重要的傾向，就是他非常關注民生，但是同時他也不能丟掉核武器，所以相當矛盾。

而現在我說的朝鮮在核武器問題上有自信，是因為不論美國也好，還是其他國家也好，已經不可能再加大力度對朝鮮進行制裁了，不可能有更厲害的招了，只要朝鮮「老實」一點，即不要像2017年、2018年那樣動不動就進行核試驗、導彈試射等等，只要它現在不搞這些，國際社會拿它好像也沒太大的辦法，朝核問題就會拖下去，拖下去的話朝鮮就變成了一個實際上的擁核國。可這樣一來的話，朝鮮的經濟又成了問題。

所以我的估計是，這次疫情讓朝鮮雪上加霜，下一步如果疫情有好轉的話，朝鮮應該會與中國、韓國有一些動作，為恢復經濟做出一些努力。邏輯上應該是這樣的，如果朝鮮再拿核武器做文章的話，對它自己絕對沒有什麼好處。

01：在朝鮮想要恢復經濟的問題上，中國方面會有什麼樣的配合動作嗎？

金強一：中國現在也很不好說，因為如果在核問題上朝鮮不讓步的話，中國也不可能有太大的動作，主要是聯合國的決議案在。不過中國方面一直認為美國的極限制裁解決不了問題，應該適當在制裁問題上放鬆放鬆。

但是中國的這種政策也有矛盾的地方，比如說，如果國際社會放鬆了對朝鮮的制裁，朝鮮就沒有理由棄核，所以中國的政策可能也會遇到一些反對，就如同美國現在遇到的困難一樣。所以中國如果放鬆對朝制裁，放開了協助朝鮮搞經濟建設，（對半島無核化來說）恐怕也會是個問題。

但是中國不會放任朝鮮的經濟達到崩潰狀態，如果朝鮮真的瀕臨那種狀態，中國方面向朝鮮傾斜一定的資源是必不可少的。另外，中國國內與朝鮮鄰近的省份，這些地方政府和一些搞經濟的人，與朝鮮之間相對比較秘密的貿易關係，中國官方會不會默認？中朝邊界有好多貿易，嚴格來說是屬於非法的那種，甚至走私，實際情況中是非常多的，中國是放任？還是打擊一下？那完全要看中國的政策了。