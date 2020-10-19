拜登募款再破記錄　特朗普調整策略補短

美國大選年兩黨候選人拼財力，是近三次大選的新常態。2020年大選，兩黨候選人募款力度超過以往。尤其是民主黨，為了奪回白宮和參議院，加大了募款和競選廣吿的投入。 在新冠肺炎疫情的影響下，兩黨總統候選人不得不花費百萬美元打廣吿，專門鼓勵募款，尤其是郵件募款。2020年大選將是歷史上「最昂貴」的一次選舉。

根據雙方團隊10月中旬公布的最新數據，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）競選團隊9月募款3.83億美元，其中線上募款2.3億美元；特朗普（Donald Trump）競選團隊9月募款2.48億美元。8月份，拜登3.64億美元的募款就已打破奧巴馬（Barack Obama）2008年創下的1.93億美元的單月募款記錄，也是美國大選歷史上單月募款的最高記錄。

截止9月底，拜登團隊可用現金有4.32億美元，而特朗普競選團隊可用現金有2.51億美元。9月，特朗普曾自稱自掏腰包競選。但實際是否如此，不得而知。

拜登力爭搖擺和紅色州

根據《紐約時報》引述的廣吿追蹤平台Advertising Analytics的數據，拜登9月份在密歇根州、賓州和威斯康星州三個搖擺州的電視廣吿開銷費用高達5,300萬美元，遠超特朗普在該三個州1,700萬美元的廣吿投入。

拜登10月16日抵達密歇根州底特律競選。（AP）

拜登的廣吿主要攻擊特朗普應對疫情不力和税收政策。光在賓州，拜登10月份一周內就有打出38個廣吿的記錄；特朗普的廣吿大多是自我推銷和否定拜登，主調還是自我辯護，或者轉嫁危機。

目前來看，除了爭奪戰場州外，拜登也將重心放在了一些傳統紅色州。

比如，佛羅里達州是特朗普現在的「家鄉」，也是特朗普力保的紅色州。如果他輸了該州，連任基本無望。目前，拜登在該州的廣吿投入超過特朗普團隊至少5,000萬美元。民調方面，根據「真清晰政治」（real clear politics）網站10月18日的數據，特朗普在佛州落後拜登3個百分點。

拜登尤其加大了邁阿密的廣吿力度。廣吿主題主要是疫情之下的醫療覆蓋。該地區種族多元化，拜登希望借疫情防控（佛州疫情反彈）加大該地區的投票率，從而幫助他能夠贏得佛州。

另外，在威斯康星州的密爾沃基、密歇根州的底特律和賓州的費城等，拜登廣吿投入高出特朗普2至5倍之多。尤其是在底特律，拜登力求增加非洲裔選民的投票率。

即便是傳統紅州亞利桑那州，拜登也不放棄翻盤的可能性。根據《紐約時報》報道，拜登加大在亞利桑那州的投入，迫使特朗普方面不得不將俄亥俄州和艾奧瓦州等傳統戰場州資金調整至該州。1個多月以來，特朗普團隊多預留了5,700萬美元用於在亞利桑那州廣吿的投放。

特朗普更多處於守勢

和拜登相比，特朗普團隊的廣吿主要集中在地方，尤其是農村地區，重在影響福音派保守選民，穩住基本盤。

特朗普拜登10月15日晚隔空交鋒（點擊圖集瀏覽）：

特朗普為了節省競選資金，基本上縮小了在俄亥俄州和艾奧瓦州的廣吿投入，就連密歇根和威斯康星州的廣吿數量，也相對不足。根據共和黨方面的安排，特朗普團隊將更多資源放在了亞利桑那州和佐治亞州等共和黨力保的州。四年前，密歇根州、賓州和威斯康星州投票結果，特朗普都是險勝希拉里（Hillary Clinton）。

另外，明尼蘇達州有10張選舉人票，特朗普2016年輸掉了該州。他的團隊希望今年能夠通過廣吿投入贏得該州。但拜登的募款優勢迫使特朗普不得不縮減在該州的廣吿投入。

2016年大選，特朗普擊敗希拉里，靠的不是電視廣吿，而是大型競選集會和Twitter等平台的競選。在極化的氛圍中，電視和數字廣吿的效力，在不同州、不同選區呈現不同的效力。但在疫情年，這種廣吿的效力整體上或許不同於2016年。

由於疫情打破了傳統的競選模式，雙方競選團隊，尤其是拜登團隊，就加大了募款力度和廣吿的投入。這也導致美國大選年的金錢政治再次刷新記錄。

根據美國無黨派的「響應政治中心」（Center for Responsive Politics）10月初公布的統計數據，2020年大選兩黨開銷已經高達72億美元。接下來2個月，兩黨候選人的募款力度和開支只會增加。這樣的話，2020年總統選舉和國會選舉的開銷有望突破108億美元。而2016年時兩黨的開銷則為70億美元（不計通貨膨脹因素）。