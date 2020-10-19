二手裝備疊加　新冠疫情考驗莫迪抗華意志

10月中旬後，從佐吉拉（Zoji la）山口開始，印度進入拉達克地區的多處關隘開始積雪封路。至此，拉達克前線正式進入了冬季對峙的狀態。中、印觀察家們在2020年7月時預計的數萬印軍常駐拉達克一線的局面從猜想逐漸變成了現實。

對外界來說，面臨着解放軍近幾十年來在中印邊境越來越突出的現實壓力，莫迪（Narendra Modi）當局在邊境問題上不免要承受一些壓力。在拉達克一線氣温已跌破冰點，並逐漸轉向零下35度至40度一線時，印軍的前線裝備和後方疫情無疑是對其抗華意志的嚴峻考驗。

二手裝備也能禦寒

印軍佈置在中印對峙一線的至少三萬人可能正在遭遇缺少防寒用具的困境。

印方在7月前對此就有預料，但直到10月仍未能完成物資的採購與調度。這使得印軍不得不緊急從北線印、巴邊境錫亞琴冰川駐軍處調集「數百套」二手被服，用以應對一線不時之需。

自9月以來，印軍在積極接收新型裝備以備戰，這與其外交行動形成了鮮明的反差

據悉，印軍自2020年6月開始調動三個預備役師前往拉達克一線，使當地作戰總兵力接近8萬人，印軍的後勤壓力和軍費開支很快讓當地軍、政人士大為頭疼。

不同於印軍在印巴前線一帶佈置了充分的工事，印方在中印控制線西側很少佈置基礎設施。雖然印方可以用預製件緊急趕製一線營房，但前線士兵的禦寒被服還是成了大問題。

氣象專家早已經過研究發現，2020年將是冷冬天氣，但印度紡織業並沒有得到印軍訂單，這種局面與印度紡織業的蕭條分不開。作為僅次於中國的世界第二大紡織製造國和出口國，印度在紡織服裝行業在2020年的新冠疫情打擊之下正遭遇慘重損失。

印軍在10月19日宣稱在巴里加斯一線扣押一名解放軍下士，但印方的報道也有偏差，先後出現了「巴里加斯附近」和「班公湖以南300公里」兩種不同的說法，而巴里加斯地區距離班公湖的直線距離只有120公里左右。（多維新聞）

印度服裝製造商協會（CMAI）5月時指出，在莫迪當局3月24日後的第一次「封城」之後，印度國內約31%的服裝工廠瀕臨倒閉，約250萬工人可能失去工作。到7月，印度紡織工業聯合會（CITI）致函印度央行，指出印度約有25%左右的紡織廠和製衣廠或將因經濟蕭條在年內破產。這也使得印軍在6、7月間被迫開始向歐洲廠商訂購防寒物資。

遺憾的是，同樣遭遇新冠疫情打擊的歐洲等國也出現了產能不足的局面，印方訂購物資的進度因此大受影響。據印度《印刷報》9月14日披露，直到9月中旬，印軍北方司令部仍在為拉達克的新一批三萬人駐軍採購防寒被服等物資。在拉達克一線於9月20日前後開始入冬後，印方從印巴邊境一線調集被服的做法，正顯出了其捉襟見肘的一面。

大選季節加速疫情

相對於印方一線物資的短缺，拉達克地區後方列城等地疫情的蔓延似乎更為嚴重。而莫迪麾下的「印度人民黨」（BJP）似乎暫時並不急於馬上採取措施。

印度疫情突然反彈，該國平民也因此遭遇新一輪疫情衝擊，點擊看圖

對BJP來說，拉達克尤其是列城地區進入10月後最大的事情不是中印對峙，也不是印軍的補給問題，而是列城縣地區在10月22日即將舉行的「自治委員會選舉」，即地方議會選舉。

據悉，從10月9日以來，BJP為助選，甚至專門派出四名中央部長前往只有11.76萬人的列城縣，藉此取得當地約8.9萬名選民的支持，進而全取當地26個席位。

有分析認為，BJP之所以在列城大張旗鼓，可能是想在11月的比哈爾邦地方選舉和2021年1月的阿薩姆邦地方選舉之前，以一場壓倒性的勝利鼓舞士氣，進而開始穩定地方政治格局，壓制平民黨（Aam Aadmi Party）、「當地人民黨-聯合派」（JDU）等地方實力派。

但列城地區的新冠疫情態勢可能並不適合舉行選舉等大型活動。根據拉達克地方當局數據顯示，當地自新冠疫情出現以來共有5,000多名患者，其中列城地區有近3,700名患者。雖然到10月中旬，多數患者已經康復，尚有821人需要治療，另有27人病死，但到10月14日後，當地醫療機構又發現有34名患者出現二次感染症狀。隨着當地氣温逐漸下降，其防疫形勢也日趨嚴峻。

從2020年3月18日起，駐紮在列城一線的印軍官兵中也發現了新冠患者。到7月，在印度總理莫迪前往視察一線後，外界發現印軍在列城的醫院似已改為隔離場所，包括此前中印對峙期間的全部傷者，則被送往另一處由禮堂改建而成的臨時病房。到8月後，印軍在喜馬偕爾等地臨近中印邊界的一線部隊也先後發現多名新冠患者。

很顯然，對高海拔戰場有過幾十年應對經驗的印方來說，拉達克的戰地補給仍然是個棘手的問題。這種具體的問題正在迫使新德里一側選擇務虛。新德里佈置的數萬大軍，更顯示出這場曠日持久的大戰還在繼續。雖然中印兩軍在此前的會談後確定了雙方「同意認真落實兩國領導人達成的重要共識，不讓分歧上升為爭端」的共識，但對莫迪來說，伴隨着拉達克前線自然環境的惡化，留給他的考驗可能也才剛剛開始。