泰國全境示威超過90天　紅線逐漸浮現

10月20日，從7月下旬開始的泰國全境示威已持續了超過90天。

在這場風波中，數萬青年學生舉行了十輪大規模遊行，竭力嘲諷泰王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）；到10月13日至14日間，即前任泰王的忌日時，大批示威者還走上街頭，冒着被判「大不敬」罪名的風險圍堵泰王車隊。

但是，當初具規模的示威者開始展示其真正目標，把抗議的矛頭從泰王對準現任總理巴育（Prayuth Chan-ocha）時，呼籲「解散議會」、「重新大選」、「另選總理」時，此前曼谷當局相對放任的態度就為之一變。

7月以來的曼谷暗流湧動，點擊看解說：

10月15日，巴育當局即宣布曼谷進入緊急狀態，「禁止五人以上聚集」；17日時，巴育發言人雖表示政府願意認步，準備傾聽來自各方人民的聲音，可到20日，泰國當局即責成各大電信運營商封堵Telegram等加密通訊軟件，並在同日關閉四家新聞網站，搜查一家出版社，出動軍警嚴查「引起動亂及煽動混亂」的信息。巴育當局的迅速表現，也逐漸展現出了泰國政治暗流湧動下的紅線。

風波從何而來

對分析人士來說，泰國2019年3月眾院大選後的局面就醖釀着一場危機。其對準的焦點始終落在巴育身上。

前總理他信（Thaksin Chinnawat）、英拉（Yingluck Shinawatra）兄妹二人創建的為泰黨集團雖在眾院500席中取得136席，領先巴育將軍麾下民政黨陣營，但取得116席的民政黨仍能在泰軍控制的參院250席加持之下，憑藉友黨幫助，讓巴育繼續擔任總理。這種軍方「量身定做」維持軍政府的做法讓很多人敢怒而不敢言。

脱下軍裝的巴育（中）將軍代表着泰國軍政府的延續，以及泰國軍人集團干預政治能力的極限。（美聯社）

巴育當局在2019年6月再次確立後，開始大舉傾軋野黨勢力。其最突出的行動莫過於在同年11月20日到次年2月21日間，以黨首塔納通（Thanathon Chuengrungrueangkit）「違反選舉法」、「向本黨貸款」為由，查辦並解散眾院第三大黨「未來前進黨」，禁止塔納通等十餘人參政。這讓以為泰黨為首的各大野黨無不人人自危。

塔納通外形俊朗，在民間有「泰國馬克龍（Emmanuel Macron）」等稱呼，這使得以學生為主的泰國青年在2020年2月後開始零散示威，但由於新冠疫情導致泰國各地封城、停課，示威活動也不了了之。

在新冠疫情導致的封城等管控措施之下，泰國從2月到7月間暫時無事，偶有部分異見人士被捕引發社交媒體騷動。但巴育當局在7月15日未能及時通報海外輸入的新冠患者病例，這一防疫疏漏還是引發了民間的不快。加之到16日，巴育側近還襲擊並逮捕了前往陳情的示威者，至此，新一輪風波就隨之而起。

老對手的新較量

面對巴育當局控制泰國軍隊、警察、情治機構，具備壓倒性控制力的局面。從7月18日開始的示威採取了迂迴、分散、去中心化的手段。其針對的焦點也暫時從巴育對準了勢力相對較弱的國王。

現任泰王哇集拉隆功少時行事荒唐，在即位前即已聲名狼藉，這使得儘管在泰國批評國王會觸犯不敬罪，很多人仍對去世多年的老泰王普密蓬心懷敬畏，但面對這位大王，多數人就不會選擇恭敬。（美聯社）

由於新任泰王遠遜於其父，素來生活奢侈、喜好女色，加之又在新冠疫情期間拋棄國家前往德國巴伐利亞躲避疫情，這使得泰國各界對於批評國王毫無壓力。

在泰國各大在野黨中，以未來前進黨殘部重組的「前進黨」大力參與了第二階段的示威。指揮人員也調整了鬥爭策略：以曼谷大學生為核心，輔以部分LGBT人士的活動群眾放棄了激進集會，在7月18日到8月3日間以遊藝活動、歌舞表演、群眾健身等方式宣傳其主張，並在一個月的時間內大搞串聯，為此後兩個月間的學生示威奠定了基礎。

到8月10日，泰國各地學生開始在復課後以「三指敬禮」、「綁白絲帶」等暗號展開聯絡，這一「大串聯」背後有着前進黨和曼谷大學生組織的全力幫助。到9月19日至20日間，在曼谷大專院校學生聯絡之下，一場兩萬人進軍曼谷大皇宮，遞交要求限制王權的「十項請願」的行動取得了初步成功。

圖為淡出政壇，取得塞爾維亞國籍的泰國前總理英拉，英拉雖然在2019年初開始遠離泰國政治，但她和兄長他信，嫂子寶乍文等人仍對曼谷局勢保持着高度關注。（Getty）

但是，隨着示威者人數逐漸增加，其抗議、遊行、請願等活動也難以隱藏鋒芒。隨着示威者在10月13日衝擊泰王車隊，在14日與保王黨人士發生毆鬥，並於15日公開喊出「要求巴育下台」等口號。此前以防暴警察對抗人浪的巴育當局就一改此前相對温和的手段，直接以染色高壓水槍、催淚彈彈壓示威人群，亦捕去相當數量骨幹分子。

對巴育當局來說，他們對此次風波似乎也已下了判斷。從8月10日起，泰國國家電視台新聞頻道即宣稱此次風波系塔納通與他信二人聯手引發；9月18日，《曼谷郵報》等主流媒體也稱「政府有責任維護和平」，「冷靜的頭腦必須佔上風」。這意味着巴育為首的軍方及執政黨一側已經認清了現實：學生示威、平民遊行雖不足為懼，但代表該國大資本、大企業利益的在野黨的勢力仍存。

事實上，此前「淡出政壇」的前總理英拉已在10月18日於社交網站發文，呼籲巴育「儘快採取適當措施」平息局勢。英拉還以自己2013年被巴育逼迫解散眾院的例子反將巴育一軍。

考慮到他信前妻寶乍文夫人（Photchaman Chinnawat）為首的為泰黨人士已經恢復了與泰王之間的信任關係，其背後的泰國資本集團也不甘於繼續被軍方壓制至今，隨着2020年度疫情引發經濟蕭條，泰國民間怨聲載道，在軍方暫時無力恢復局勢，為泰黨等集團基本盤仍存之際，曼谷的遊行也將在野黨與巴育及軍政府集團的纏鬥下維持一段時期。