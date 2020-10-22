美國大選2020｜特朗普難以保全六大決勝戰場州

2020年美國總統選舉最終花落誰家，主要還是看戰場州的歸屬。這樣的州今年有至少15個，但從選舉人票數、競爭程度、符號意義或釋放的信號來看，最後可聚焦其中的6個關鍵戰場州，即威斯康星州、密歇根州、賓夕法尼亞州、亞利桑那州、佛羅里達州和北卡羅來納州。

這6個州所處的地理位置涵蓋五大湖地區（或鐵鏽地帶）、中南部陽光地帶，包含的選舉人票高達101張。它們的歸屬對於誰贏得白宮來說就要指標性的意義。2016年大選，這些州全部歸特朗普（Donald Trump）所屬。今年，特朗普要想保全它們，絕非易事。

密歇根州是五大湖或鐵鏽地帶偏藍的州，但在2016年大選中特朗普僅僅以10,704張普選票、0.2%的得票率之差拿下該州，平均每個選區僅僅比希拉里多2張選票。而根據綜合民調網站RealClearPolitics當時的數據，希拉里（Hillary Clinton）選前民調高出特朗普9個百分點。現在，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）領先特朗普優勢為7個百分點。

特朗普與拜登10月22日將進行第二場辯論。回顧第一場辯論，拜登總體上獲勝（點擊圖集瀏覽）：

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拜登寄望該州東南部增加投票率，尤其是該州最大的城市底特律。如果底特律城郊選民投票率增加，拜登贏得該州的可能性就會增加。2016年，該市部分選民未投票。特朗普則寄望該州西部四郡緩衝民主黨選票。可能是特朗普意識到該州選情堪憂，所以在廣吿資源上，特朗普團隊據稱減少了在該州的廣吿投入。根據《紐約時報》的報道，拜登方面在該州的廣吿投入高達9,860萬美元，特朗普方面則為2,150萬美元。

就威斯康星州而言，特朗普四年前之所以能夠以0.8%的得票率贏得該州，關鍵是該州白人藍領選民（無大學文憑）的支持。這部分選民對希拉里的厭惡程度較高。而相比較而言，他們對拜登則沒有此類情感，即便不支持，也談不上厭惡的程度。

純粹從廣吿投入來看，拜登已在該州投入6,270萬美元，比特朗普方面多1倍。要想贏得該州，拜登需要增加在密爾沃基（Milwaukee）的投票率，尤其是年輕選民的支持。而最終誰能贏下該州，關鍵看「城市和農村」之間的差別，接受教育程度的不同，以及疫情的影響。如果特朗普能夠保住該州，說明農村白人選民對他的支持度起到作用。截止10月15日，拜登在該州領先特朗普6個百分點。

就賓夕法尼亞州而言，特朗普2016年以48.5%的得票率（44,000普選票）贏得該州。拜登為了奪得該州，加大了對該州的廣吿投入。根據《紐約時報》的報道，拜登及其盟友在該州的廣吿投入高達1.215億美元，而特朗普方面則有7,420萬美元。

根據拜登和民主黨方面的規劃，他們抓住了2018中期選舉以來開始由紅轉藍的選區，以及能夠提高投票率的地區，如費城和匹茨堡等。

和密歇根州及威斯康星州一樣，賓夕法尼亞州的郵寄投票計票也將持續到大選日之後。截止10月中旬，賓州已有260萬選民申請郵寄投票。而該州最高法院已裁決允許該州延長計票時間3天。

佛羅里達州可以說是最大的搖擺州，和俄亥俄州一道被認為是白宮歸屬的「風向標」。2000年小布殊（George W. Bush）以僅僅537張普選票的優勢贏得了該州，進而拿下了白宮。從今年的選情來看，該州依然搖擺，雙方選情吃緊。

該州經歷疫情反彈後，拜登的民調一直領先特朗普。當然，希拉里在四年前的同一時間也在該州領先，所以，疫情的影響究竟有多大，從該州勝負就可以獲知一二。目前，RealClearPolitics綜合民調顯示拜登僅僅領先特朗普3個百分點。

2020年9月19日，美國總統特朗普在北卡羅來納州城市費耶特維爾參加競選活動。（Reuters）

北卡羅來納州是紅色州。特朗普2016年之所以能夠在該州勝出，主要得益於該州的農村和郊區選民。2008年奧巴馬（Barack Obama）曾以0.3%的微弱優勢贏得該州，但2012年則以2%的得票率之差輸掉了該州。2016年，特朗普在該州以3.7的明顯優勢擊敗了希拉里。但從2018年的中期選舉結果來看，隨着城鎮化和新移民的進入，該州四年來由紅轉藍的趨勢明顯。

從過去三個月的行程安排來看，特朗普對該州的重視程度甚至超過了威斯康星州和密歇根州。無論從黨代會的選址和舉辦，還是疫情期間舉行政治集會，特朗普都給予了該州最大的關注度。目前，特朗普和拜登在該州的支持率相差3個百分點。

亞利桑那州曾是共和黨的大本營，但隨着拉丁裔的增加，該州也在轉藍。2018年中期選舉，該州支持民主黨的西班牙裔選民投票率有所增加。四年前，支持特朗普的選民大多是關注非法移民的問題，支持民主黨的選民大多關心教育和醫療。今年疫情的影響可能會促使更多選民重視醫療議題，從而讓拜登佔據優勢。特朗普要想保持四年前近4個百分點的得票率優勢，絕非易事。

總體來看，特朗普可能放棄的州是威斯康星州和密歇根州，力保的州則是佛羅里達州、北卡羅來納州、賓夕法尼亞州和亞利桑那州。這幾個州能否保住，也是判斷疫情對美國大選（尤其是紅色州選情）影響大小的一個標準。如果特朗普輸掉威斯康星州、密歇根州和賓夕法尼亞州，一定程度上也能那說明白人工薪階層或白人藍領對特朗普過去3年執政表現的不滿。