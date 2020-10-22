美國大選2020｜第三波疫情來了？　特朗普又走錯了一步棋

大選已經到了最後的衝刺階段，而美國又似乎同時迎來第三波疫情。10月16日，美國單日新增新冠病例達到70,464例，為8月以來單日新增最高的一天，同時累計確診病例突破800萬。而僅僅在三天後，確診人數又增加了20萬，總病例數超過820萬。據美國有線電視新聞網（CNN）10月20日報道，有27個州病例呈上升態勢，21個州呈穩定趨勢，而只有兩個州呈下降態勢。

面對一波未平一波又起的疫情，特朗普（Donald Trump）選擇責罵福奇（Anthony Fauci），把責任推到他身上，而不是擺正態度，嚴格防疫，呼籲民眾做好保護措施。臨近大選，特朗普又走錯了一步棋。

與此同時，美媒爆出白宮以政治手段介入美國食品和藥物管理局（FDA）和美國疾控中心（CDC），再次給特朗普的防疫減分。

美國衛生機構被「政治介入」

本應作為防疫的核心機構，美國疾控中心卻被白宮以政治手段介入，削弱了其重要作用。據美聯社（Associated Press）10月16日報道，特朗普政府在美國疾控中心的亞特蘭大總部安排了兩名「線人」——維特科夫斯基（Nina Witkofsky）和穆勒（Chester Moeller）。這兩名官員並沒有公共衛生背景，他們的主要負責監視該機構主任雷德菲爾德（Robert Redfield）和科學家。這兩名官員對於疾控中心的科學出版物、指導文件和網絡帖子都進行了「政治干預」，以確保該機構發布正面信息，就算有時與科學證據相左。

特朗普對疫情防治等科學問題動輒信口開河，或援引反科學的觀點，也都造成美國人民對疫苗的不信任。（Reuters）

美聯社（AP）獲得的內部組織圖顯示，從三月到九月以來，疾控中心的領導層在不斷變化，而在疫情爆發之前，該組織人員構成一直穩定。例如，在三月的組織架構圖表中，頂級傳染病專家梅森尼爾（Nancy Messonnier）博士被列為「高級官員」，只比疾控中心主任雷德菲爾德低一級。然而，在2月下旬，美國疾控中心與白宮聯合召開新聞發布會時，包括梅森尼爾在內的官員用數據警吿病毒潛在的傳播危險性，且發表了很多與白宮背道而馳的言論，激怒了白宮。幾個星期後，他的名字完全從高層中消失了，而代替他位置的，是副總統彭斯（Mike Pence）領導的白宮冠狀病毒工作組。

同樣爆出被白宮「政治干預」的還有美國食品和藥物管理局。《國會山報》10月19日發文，披露美國政府試圖阻止食品和藥物管理局對新冠病毒疫苗製造商發布更嚴格的指引。此外，特朗普還曾向兩個機構呼籲緊急授權使用抗瘧疾藥物羥氯喹，而這兩個機構最終撤銷了授權。

白宮對於兩機構的干預已經嚴重影響了兩機構的聲譽，且導致民眾對兩機構的領導層失去信心。美國疾控中心。加利福尼亞（California）州長紐瑟姆（Gavin Newsom）就在10月19日表示，加州將派一個由11人組成的專家小組審查美國食品和藥物管理局和疾控中心批准的任何疫苗，然後再分發給州內居民。

針對白宮對上述兩機構的干預，美國政府問責局（GAO）將調查特朗普政府對於公共衛生機構的干預。美國政府問責局是美國立法部門機構，屬於美國國會的下屬機構，負責為美國國會提供審計、監督、評估和調查服務。

艱難的福奇和美國科學界

作為服務了六屆美國政府的頂級傳染病專家福奇，在這屆政府中，竟然幾乎發揮不上作用。 這位曾經在2008年獲得過總統自由勛章的公共衛生界領軍人物，在疫情初期曾是白宮疫情簡報會的常客。但他常常發表與特朗普政府意見相左的言論，引起特朗普的不滿，例如稱羥氯喹對治療新冠無效、倉促地重啟經濟將導致美國疫情大爆發，以及否認國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）等人聲稱的新冠病毒源於實驗室的說法。

美國總統特朗普的競選團隊10月10日發布一則廣告，圖為影片截圖，顯示國家過敏症和傳染病研究所長福奇的言論，可是此言論實際上被特朗普團隊斷章取義，也未經福奇事先同意作競選宣傳之用。（Facebook@Team Trump）

從4月起，福奇就開始淡出大眾的視線，在當月的7場簡報會中只出席了1場。而在7月份，當白宮中斷疫情簡報會三個月後再次重啟後，福奇更是徹底不見了，他接受CNN採訪時表示，他沒有被邀請。

近期，美國疫情在大規模爆發的基礎上又呈上升態勢，10月19日，特朗普在一次與其競選團隊的電話會議上表示，福奇是「災難」，而且稱福奇和其他衛生官員為「白痴」。特朗普更是毫無根據地說，如果聽從了福奇的話，現在美國將有70-80萬人死於新冠肺炎。

而美國的科學界也史無前例地站出來反對特朗普，指責他的反科學言論。《科學》雜誌（Science）的主編索普（Holden Thorp）發表社論文章，稱特朗普早就對新冠病毒有着清楚的認識，卻故意對疫情輕描淡寫，欺騙美國人民，導致無數的美國人喪命。美國科學界也首次站隊拜登，因為拜登提出的防疫方法都是基於事實和遵循科學依據的。

自3月份美國新冠疫情爆發以來，特朗普政府先是弱化新冠病毒的危害，粉飾太平；而後疫情在美國大肆爆發後，又譴責世衛組織抗疫不力，停止向其繳納會費，接着在7月份宣布退出該組織；他又卸責給傳染病頂級專家，用政治手段介入民眾本該信賴的專業機構。

與此形成強烈對比的是，新西蘭被全球評為防疫「優等生」。其在5月初就實現病例基本清零。因此，新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）還獲得了連任；儘管歐洲最近由於重啟經濟、開放社會、天氣轉涼等人為及自然原因，第二波疫情又爆發了，但是也曾阻擊住了第一波疫情。而美國的疫情從來就沒有控制住過，可以說身為世界唯一的超級大國，在抗疫方面整個國家是一場失敗。

在第三波疫情爆發之際，特朗普仍然沒有抓住機會，在防疫方面扭轉在公眾心中的負面形象。與此相反，這位總統在美國抗疫不及格的情況下，還給自己的抗疫表現打分「A+」。在當前這個防疫不被重視、科學不被尊重的情況下，特朗普的自我感覺良好也只能說服他自己。