美國大選2020｜QAnon進入國會？　陰謀論在共和黨政治中的正常化

今年初,當以「QAnon」(網上陰謀論組織)候選人聞名的格林(Marjorie Taylor Greene)作為喬治亞州共和黨候選人參選眾議院時,該選區的民主黨候選人招募負責人Daniel Eason以為,民主黨今年終於有了勝算。但結果卻大大出乎他的預料。這位引發爭議的候選人絲毫沒有被「QAnon」支持者的身份所影響,甚至選舉還沒結束,就已成為該選區的「准國會議員」。

QAnon候選人

今年的國會議員競選中,格林因支持陰謀論QAnon、發表激進的種族主義言論而引發熱烈爭議、備受全國矚目。這個藉助疫情收穫大量信徒的陰謀論在2017年開始在網絡討論區出現,其核心理論為包括希拉里、奧巴馬和拜登在內的民主黨及荷里活名流實際上是一群崇拜撒旦的戀童陰謀組織成員,他們販賣並殺害兒童,用以吸取從孩子身上獲得的化學物質腎上腺色素,以維持自己的年輕外表;而總統特朗普則是跟這個組織抗爭的「救世主」。

而這位候選人格林則是QAnon的早期信徒之一,她本人曾在網絡上撰寫大量與QAnon陰謀論相關的文章,聲稱穆斯林不應被允許在政府任職、把民主黨的主要出資人之一、金融大鱷索羅斯(George Soros)稱為納粹分子,甚至說美國人現在擁有「一生僅有一次的機會來把這個膜拜撒旦的全球性戀童癖組織剷除」。但就是這樣一位候選人,將在明年成為美國國會的一員。

今年7月1日,在特朗普到訪南達科他州(South Dakota)兩天前,一位特朗普支持者在當地舉着一面QAnon的旗幟。(Getty)

走入國會

9月11日,與格林競爭國會議席的民主黨候選人奧斯達爾(Kevin Van Ausdal)發表聲明稱,因「個人及家庭原因」,他將退出此次競選,這讓同選區的格林自動成為代表喬治亞州第十四選區的新一屆國會議員。不過,即便奧斯達爾不退出競選,格林本來就已是勝利在望。

這個位於喬治亞州西北部的選區在十年前由共和黨議員建立,有着85%的白人人口,且大多數居民收入位於全國收入中位數以下,政治傾向嚴重倒向共和黨 。當地一位名為Jan Pourquoi的共和黨選民稱,在這裏,管他是米奇老鼠還是Marjorie Greene,只要他是共和黨候選人,他就有贏的可能。

而在今年6月的首輪初選中,格林以近20個百分點的票差遙遙領先於她的對手考恩(John Cowan)。為了與格林的極右形象區分開來,考恩在競選中為自己設計的標籤是:「(代表)保守主義的一切,但沒有任何難堪之處 。」(All of the conservative, none of the embarrassment.)不過,考恩相對溫和的形象並沒有為他贏得優勢。兩個月後的第二輪競選中,格林順利以57%的選票贏得共和黨候選人之位。

10月15日,共和黨眾議院候選人格林(Marjorie Taylor Greene)在喬治亞州達拉斯市(Dallas)出席新聞發佈會。(Getty)

來自喬治亞州的保守派政治評論員Erick Erickson認為,第十四選區的大部分共和黨選民最在意的是「誰最『特朗普』?誰聽上去更像這位總統?」。相比之下,包括考恩在內的其他候選人則都顯得不是那麼支持特朗普,「他們更像是嘴上說說,而格林則是真的這麼想的。」至於格林對QAnon的支持,Erickson認為該區的許多選民對QAnon並不是那麽熟悉,即便他們有所了解,也不在意候選人是否支持或宣揚這些陰謀。

特朗普將陰謀論「正常化」

但這種「不在意」或許正是問題所在。也恰恰是特朗普對於QAnon的取態造就了選民——尤其是自己的支持者之間——對於這些匪夷所思的陰謀論的寬容。

過去幾個月中,特朗普曾多次被問及對QAnon的看法,但都被他以「不知道」為藉口矇混過關。不久前在美國全國廣播公司(NBC)的電視節目中,主持人直言要求特朗普承認QAnon是不實理論、並對其做出徹底否定時,特朗普回答稱:「我對它一無所知。我知道的很少。」在主持人的逼問之下,特朗普隨後表示:「我只知道他們非常反對戀童癖,他們很努力的對抗這個現象。」

在今年8月的一次新聞發佈會中,特朗普更是把QAnon的支持者稱為愛國者,而當記者向特朗普「講解」QAnon陰謀論的核心理論,即民主黨及荷里活名流之間存在着由一群戀童癖者和食人族組成的邪教組織,而特朗普本人是防止社會淪入其手中的「救世主」,特朗普亦沒有做出正面回應,而是反問道:「這是一件好事還是壞事?」他接着補充說:「如果我能幫助這個世界解決一些問題,我很願意這麼做。」

8月17日,明尼蘇達州(Minnesota)一位女性在機場舉起QAnon和特朗普的旗幟,參加特朗普的競選機會。(Getty)

之所以不願意直接否定QAnon,顯然是因為這會讓特朗普失去部份支持者。他本人也曾公開承認,QAnon的信眾「非常喜歡」他。可以說,QAnon的正常化——尤其是在共和黨選民和特朗普自身支持者之間——很大程度上是在特朗普的「授意」之下所產生的。這或許也解釋了為什麼民調當中,三分之一的共和黨選民認為QAnon的理論大部分是真實的,而在特朗普支持者中,這一比重則接近一半。

共和黨「放行」

對於格林的言論,共和黨的高層的確曾予以嚴厲的譴責,卻並沒有因此而竭力阻止她進入國會。眾議院的三位共和黨領袖,包括切尼(Liz Cheney)、麥卡錫(Kevin McCarthy)以及斯卡利塞(Steve Scalise)曾經說格林的言論是「令人震驚的」或「令人作嘔的」,但這些措辭強烈的批評均發生在今年6月,也就是政治新聞網站POLITICO曝光格林帶有嚴重歧視少數族裔言論的視頻之後,讓人不得不懷疑其動機是否偏向於自保。

在被公佈的視頻片段中,格林表示:「我很抱歉,但是任何人只要是穆斯林,或者相信伊斯蘭教法,就不應該在我們的政府當中有一席之地。」她甚至還把2018年中期選舉中,兩位穆斯林女議員的當選稱作「對我們的政府的一次侵略」。

值得注意的是,即便在該事件過後,三位共和黨高層中只有斯卡利塞明確表示將支持格林的對手參選。而麥卡錫則在其後的一次採訪中表示,將在兩位候選人間保持中立,不會干涉兩位候選人的初選。對於格林的異軍突起,共和黨顯然並沒有竭力阻止,反而任由其發展。畢竟,眾議院的議員兩年洗一次牌,格林的異軍突起算不上什麼太大的威脅。但是,共和黨這樣的做法無異於進一步助長了選民之間極右翼陰謀論者或其信眾的勢力——這點在近期的民調已有所顯現。

在未來,共和黨為了滿足這一部分選民的「胃口」,只能繼續維持這樣的手段,如此循環往復,對於共和黨而言可謂是一個「毒瘤 」,不止會愈加將QAnon瘋狂的陰謀論正常化,甚至主流化,還有可能使陰謀論成為共和黨的「正常」。