納卡衝突：四分鐘停火引發第二輪強攻　俄土矛盾圖窮匕見

10月22日，一周前陷入局部僵持的納卡戰事突然急轉直下。亞美尼亞、阿塞拜疆在10月19日只持續了4分鐘的停火，已經成了兩國新一輪激烈對抗的起點。此後參與斡旋的俄、土雙方也在外交等行動中，展示了彼此對高加索地區越來越明顯的矛盾立場。

南部有戰事

根據亞美尼亞《亞美尼亞周報》、阿塞拜疆「Haqqin」新聞網等當地媒體消息，亞、阿兩軍在10月19日後都遭遇了相當數量的損失。

在10月19日停火突然結束後，阿塞拜疆國防部即發布戰報，稱阿軍在「18日至19日間」擊潰了亞軍「第1摩托化步兵團」、「第5山地步兵團」等駐防部隊，在不到24小時間摧毀了包括兩輛T-72坦克，兩輛BM-21火箭炮在內的17輛各型裝甲車輛。此後，亞美尼亞也稱「擊落大批土耳其、以色列制無人機」。

但總的來說，阿塞拜疆一側的突擊終究取得了明顯的成效。根據前線情報顯示，阿軍從10月19日後即從加德魯特（Hadrut，也作「哈德魯特」）、菲祖利（Fuzuli）和傑布拉伊爾（Jabrayil）至阿塞拜疆與伊朗邊境一線展開攻勢。

圖為從10月19日至22日間納卡前方戰線的迅速推進，點擊看大圖：

到20日，其南線部隊渡過伊朗與阿塞拜疆界河阿拉斯河，推進18公里，直取邊境城市贊季蘭（Zangilan）。至21日，其北線部隊也推進30公里，控制了哈卡里（Hakari）河以東的一系列地域。納卡以南臨近伊朗邊境的地區即將被阿塞拜疆打穿，亞美尼亞依靠陸路，從伊朗邊境向納卡地區輸送補給的渠道將因此受阻。

這一戰況讓部分亞美尼亞一線部隊軍心渙散，到10月21日，亞軍第543預備役步兵團、第5山地步兵團和第155炮兵團等部隊即在遭遇重大傷亡後選擇抗命，並撤出戰場。

亞美尼亞方面在10月21日前後也選擇反擊。亞軍不僅向阿塞拜疆的奧古茲-加巴拉-巴庫（Oguz-Gabala-Baku）輸水管道等戰略目標發射了「飛毛腿」導彈，亞軍還向阿塞拜疆飛地納希切萬派出了無人機。但無論如何，亞美尼亞在前線佔下風的態勢已成定局。埃里温當局亦從21日開始「呼籲亞美尼亞人民保衛祖國」、「募集志願兵」。

阿塞拜疆軍隊在此次納卡戰事期間有效地調動了其裝甲力量。資料顯示，阿軍甚至把首都衛戍部隊也派往一線，這種集中優勢兵力的做法使之在納卡南線平原地區取得了一定優勢。（路透社）

隨着兩軍的短促突擊在10月22日後又一次逐漸轉入導彈襲擊的僵持作戰，亞、阿兩國與外界的新一輪斡旋、談判也得到了操作空間。俄、土兩國在此次大戰背後的衝突也越來越明顯。

高加索戰事的後台

目前，俄羅斯仍選擇在納卡戰事問題上選擇「外交解決」，10月20日至21日間，俄外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）即在莫斯科分別與到訪的阿塞拜疆外長和亞美尼亞外長舉行會談。

新一輪的納卡戰事似乎從一開始就分出了勝負，點擊看解說：

但此次「間接會談」並未達成任何成果，亞美尼亞一側由此確認了「暫無外交手段解決納卡對峙」的現狀。亞美尼亞總理帕西尼揚（Nikol Pashinyan）在10月21日發表講話，稱本國「毫無選擇」，並「感謝俄羅斯與伊朗在試圖維持該地區穩定方面所發揮的作用」。同日，亞美尼亞總統薩科西安（Armen Sarkissian）還在布魯塞爾會見了北約秘書長斯托騰貝格（Jens Stoltenberg），得到了後者「致力於和平解決衝突」的承諾。

亞美尼亞在俄羅斯、伊朗乃至北約之間求援之際，來自土耳其和阿塞拜疆一側的聲音也越來越突出。也就在10月22日，土耳其副總統奧克塔伊（Fuat Oktay）在接受採訪時的一系列發言也展示了土方對介入高加索事務的濃烈興趣。

奧克塔伊在接受美國有線電視新聞網土耳其語頻道（CNN Turk）採訪時首先指出，如阿塞拜疆提出請求，土耳其就會向納卡地區出兵，由法國、俄羅斯和美國主持的歐安組織明斯克小組，從1993年納卡戰事降温以來就一直「在政治和軍事上支持亞美尼亞」。

奧克塔伊（左）是埃爾多安親自任命的土耳其第一任副總統，這位前副總理時常在合適的場合宣傳土耳其的政策。圖為奧克塔伊在黎巴嫩港口爆炸後前往慰問。（美聯社）

他還稱俄羅斯無力解決納卡戰事，莫斯科需要安卡拉的幫助才能解決危機。加之此前阿塞拜疆曾要求歐安組織將土耳其也列入明斯克小組的主席國，安卡拉一側對俄羅斯周邊的興趣和介入的意願就一目瞭然。

對此，俄羅斯國內也產生了兩種截然相反的聲音，一種觀點認為，俄羅斯不需要中亞、高加索等「沙皇政權的殖民遺產」；另一種觀點則認為，現代的俄羅斯雖不至於要「復興蘇聯」、「談論古典帝國」，但舊帝國的遺產仍不容直接拋棄，俄羅斯更需要在邊境的「混亂之弧」中找尋「值得努力的資源」。後一觀點也在近來逐漸成為主流。俄羅斯在周邊也開始採取積極介入的態勢。

事實上，莫斯科方面對納卡戰事的前景已經產生了負面憂慮，以俄國家杜馬獨聯體事務委員會副主席扎圖林（Konstantin Zatulin）為代表的部分高官還在10月22日討論了俄羅斯出兵介入的可能性。

扎圖林在接受採訪時指出，阿塞拜疆和土耳其為了實現軍事報復，破壞了該地區的和平，因此，一些俄羅斯議員已經形成共識，認為俄羅斯應該提醒土耳其和阿塞拜疆，讓他們明白」哪個國家才是後蘇聯時代的領導」。他認為，如有必要，俄羅斯應考慮說服格魯吉亞，令其打開邊境，避免「好戰分子在高加索地區擴散，俄羅斯，格魯吉亞和其他所有人遭受苦難」。

格魯吉亞固然深知土耳其對其威脅，但該國在2008年的「奧運戰爭」後也對俄羅斯充滿戒心，該國能否對俄軍開放軍事通行權因此成為一大難題。（新華社）

有分析認為，土耳其於納卡戰事上，正在效仿俄羅斯在敘利亞伊德利卜、利比亞內戰等問題上的手法。安卡拉似乎正在利用此次摩擦，嘗試在其東部邊界地區滲透進高加索地帶，進而藉助軍事和外交資源擴大其在中東的勢力範圍，並努力壓制俄羅斯在當地的影響力。俄、土兩國在此次風波背後的矛盾也逐漸圖窮匕見。